La Asociación Estadounidense del Automóvil proyecta que 81,5 millones de personas viajarán durante la semana de Acción de Gracias (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

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Durante la semana de Thanksgiving 2026, las mayores demoras en las carreteras de Estados Unidos se concentrarán el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre, antes del feriado, y el domingo 29 y el lunes 30, durante el regreso.

Nueva York y Los Ángeles figuran entre las áreas metropolitanas donde la congestión podría más que duplicar los niveles habituales, según las proyecciones de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) y la firma de datos de tránsito INRIX.

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AAA calcula que 81,5 millones de personas viajarán al menos 80 kilómetros de sus hogares entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre.

El volumen será un 0,1 % menor que el de 2025 —unos 121.000 viajeros menos—, aunque seguirá cerca de los máximos históricos registrados en los últimos años.

El martes 24 y el miércoles 25 concentrarán la salida de los viajeros

Para quienes salgan en automóvil, INRIX prevé la franja más complicada del martes 24 de noviembre entre las 14:00 y las 20:00, hora local.

Las mayores demoras en las carreteras de Estados Unidos ocurrirán el martes previo al feriado y durante el retorno del domingo y lunes. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

La recomendación es iniciar el trayecto antes de las 13:00. El miércoles 25, víspera de Acción de Gracias, el período de mayor circulación irá de las 12:00 a las 19:00; convendrá salir antes del mediodía.

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El jueves 26, día de Acción de Gracias, se espera un tránsito reducido. La congestión volverá a aumentar el viernes 27, de 13:00 a 19:00; el sábado 28, de 12:00 a 21:00; y el domingo 29, de 12:00 a 20:00.

El último pico del período se registrará el lunes 30, de 14:00 a 19:00. En esas jornadas, salir por la mañana —antes de las 12:00 o de las 13:00, según el día— ayudará a evitar los tramos de mayor demanda.

Nueva York tendrá la mayor demora prevista, con 138 % más tiempo de viaje

La ruta entre Nueva York y los Hamptons, por la autopista Long Island Expressway hacia el este, alcanzaría su mayor congestión el martes 24 a las 16:30. El viaje podría demorar 4 horas y 15 minutos, un 138 % más que en condiciones normales.

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En Los Ángeles, el principal cuello de botella previsto será el sábado 28 a las 19:15, en el trayecto desde Bakersfield por la Interestatal 5 hacia el sur. INRIX estima una duración de 3 horas y 4 minutos, equivalente a un incremento del 121 % sobre el tiempo habitual.

El trayecto hacia Los Ángeles por la Interestatal 5 registrará demoras de más del 120 % durante el sábado posterior al feriado (REUTERS/Daniel Cole)

La presión sobre la red también será elevada en Washington, D. C., donde el recorrido hacia Baltimore por la Baltimore/Washington Parkway podría demorar 1 hora y 53 minutos el martes 24 a las 16:30, un 132 % más.

En Boston, la ruta a Portsmouth por la Interestatal 95 norte registraría 2 horas y 57 minutos el lunes 30 a las 14:45, con un alza del 104 %.

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Estas son las rutas y horas punta previstas en otras áreas metropolitanas

Las proyecciones de INRIX, difundidas por AAA, también señalan estos picos de congestión, siempre en hora local:

Atlanta-Savannah , por la Interestatal 16 este: domingo 29, 15:30; 5 horas y 3 minutos, un 40 % más.

Chicago-Indianápolis, por la Interestatal 65 sur: lunes 30, 16:30; 5 horas y 39 minutos, un 80 % más.

Pueblo-Denver, por la Interestatal 25 norte: martes 24, 17:30; 3 horas y 7 minutos, un 63 % más.

Grand Rapids-Detroit, por la Interestatal 96 este: viernes 27, 16:45; 3 horas y 9 minutos, un 42 % más.

Houston-Austin, por la Interestatal 10 oeste y la carretera estatal 71 oeste: domingo 29, 13:00; 3 horas y 36 minutos, un 62 % más.

Eau Claire-Mineápolis, por la Interestatal 94 oeste: domingo 29, 16:45; 1 hora y 49 minutos, un 51 % más.

Filadelfia-Poconos, por la Interestatal 476 norte y la autopista de peaje de Pensilvania: martes 24, 16:30; 4 horas y 15 minutos, un 58 % más.

Eugene-Portland, por la Interestatal 5 norte: miércoles 25, 16:45; 2 horas y 56 minutos, un 64 % más.

San Diego-Palm Springs, por la Interestatal 15 norte: miércoles 25, 17:00; 4 horas y 50 minutos, un 78 % más.

San Francisco-Sacramento, por la Interestatal 80 este: martes 24, 19:15; 3 horas y 43 minutos, un 85 % más.

Seattle-Bellingham, por la Interestatal 5 norte: martes 24, 18:45; 3 horas y 31 minutos, un 83 % más.

Tampa-Gainesville, por la Interestatal 75 norte: sábado 28, 15:00; 2 horas y 50 minutos, un 73 % más.

Casi 73 millones de personas viajarán por carretera durante Acción de Gracias

Casi 73 millones de personas se desplazarán en automóvil como medio de transporte dominante en el país (REUTERS/Daniel Cole)

El automóvil continuará como el medio dominante: 72,9 millones de viajeros se desplazarán por carretera, frente a los 73,1 millones de 2025.

La leve baja no impedirá que las zonas metropolitanas más transitadas superen el doble de su congestión habitual durante los horarios punta.

El tráfico aéreo también tendrá una variación acotada. AAA proyecta que 5,96 millones de personas volarán dentro de Estados Unidos, un descenso del 0,2 % interanual.

El precio medio de un pasaje nacional de ida y vuelta rondará los USD 800, un 17 % por encima del último feriado de Acción de Gracias.

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En contraste, los viajes en autobús, tren y crucero crecerían un 4,1 %, hasta 2,6 millones de pasajeros. Entre los destinos nacionales más buscados, Florida encabeza la lista de AAA, con Orlando, Fort Lauderdale y Miami entre las ciudades con mayor demanda.