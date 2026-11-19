El Senado de Estados Unidos rechazó con 51 votos en contra la iniciativa para limitar las facultades militares de Donald Trump contra Irán. (REUTERS/Nathan Howard)

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El Senado de Estados Unidos rechazó este jueves una nueva iniciativa para restringir la autoridad del presidente Donald Trump sobre las operaciones militares contra Irán, en un nuevo revés para los legisladores que buscan recuperar el control del Congreso sobre las decisiones de guerra. La resolución obtuvo 48 votos a favor y 51 en contra, por lo que no consiguió avanzar pese a sumar el respaldo de tres republicanos.

La votación representó el decimoquinto intento fallido de la Cámara alta de establecer límites a las facultades del mandatario desde el comienzo de las hostilidades, el 28 de febrero. También fue la primera ocasión en que el Congreso volvió a pronunciarse sobre la intervención militar en Medio Oriente después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que el Partido Republicano sufrió importantes pérdidas electorales.

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Los senadores Susan Collins, de Maine; Lisa Murkowski, de Alaska; y Rand Paul, de Kentucky, rompieron con la posición mayoritaria de su partido y respaldaron la propuesta demócrata. Del otro lado, el demócrata John Fetterman, de Pensilvania, se sumó a los republicanos que rechazaron el texto. El senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, también votó en contra, pese a haberse alineado anteriormente con los impulsores de algunas restricciones.

El proyecto había sido promovido por el senador demócrata Tim Kaine, de Virginia, quien encabeza los esfuerzos legislativos para limitar la participación estadounidense en el conflicto. Antes de la votación, el legislador pidió a sus colegas republicanos que reconsideraran su posición y advirtió sobre las consecuencias que la guerra tiene tanto para la población como para la economía del país.

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El demócrata John Fetterman, de Pensilvania, se sumó a los republicanos que rechazaron el texto (REUTERS/Nathan Howard)

“El público estadounidense está cansado de esto”, afirmó Kaine. También señaló el impacto del enfrentamiento sobre los precios de los combustibles: “El público estadounidense también está cansado del aumento de los precios de la gasolina y el diésel, y de otras cosas que han subido y castigado a los estadounidenses desde que comenzó la guerra”.

El argumento económico se convirtió en uno de los principales ejes de la ofensiva demócrata contra la política militar de Trump. Durante la campaña para las elecciones de medio término, los legisladores opositores incorporaron el conflicto a sus críticas a la administración republicana, en un contexto de preocupación por el encarecimiento de la energía y el costo de vida.

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Una encuesta electoral realizada entre más de 100.000 votantes indicó que aproximadamente seis de cada diez consideraban equivocada la decisión de Estados Unidos de emprender acciones militares contra Irán. Entre quienes expresaron su rechazo a la intervención, la mayoría respaldó a candidatos demócratas en las contiendas por la Cámara de Representantes.

Los republicanos, sin embargo, defendieron la continuidad de las operaciones y cuestionaron que el Congreso insistiera en someter a votación iniciativas que, según su interpretación, no contribuirían a resolver el conflicto. El senador Tim Sheehy, de Montana, sostuvo que Washington debía completar sus objetivos militares. “Terminar el trabajo, proteger a esta nación y proteger a nuestros aliados”, expresó antes de la sesión.

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Un sondeo entre más de 100.000 electores reflejó que seis de cada diez consideraron equivocada la intervención militar en Medio Oriente. (REUTERS/Kent Nishimura)

La resolución rechazada pretendía ordenar a Trump que retirara a las Fuerzas Armadas estadounidenses de las hostilidades contra Irán. Su aprobación no habría requerido la firma presidencial, pero habría constituido una declaración institucional del Congreso contra la conducción de la campaña militar por parte de la Casa Blanca.

El mecanismo invocado por los legisladores es la Resolución sobre Poderes de Guerra de 1973, una norma aprobada después de la intervención estadounidense en Vietnam para establecer controles sobre el uso de la fuerza por parte del Ejecutivo. La legislación contempla que el presidente debe poner fin a la participación militar cuando el Congreso así lo dispone mediante una resolución concurrente.

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La disputa, sin embargo, tiene un obstáculo constitucional y político. Distintas administraciones, tanto demócratas como republicanas, cuestionaron la validez de ese procedimiento y sostuvieron que algunas de sus disposiciones interfieren con las atribuciones presidenciales como comandante en jefe.

La Constitución estadounidense distribuye las competencias militares entre ambos poderes: el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra, aprobar fondos y ejercer funciones de supervisión, mientras que el presidente dirige las Fuerzas Armadas. La ley de 1973 buscó reducir el margen de actuación unilateral de la Casa Blanca y fijó plazos para exigir autorización legislativa cuando las operaciones se prolongan.

La iniciativa también se inscribe en una serie de enfrentamientos parlamentarios durante este año. La Cámara de Representantes había aprobado medidas similares en junio y julio, y volvió a respaldar otra resolución en septiembre. Sin embargo, esos avances no consiguieron traducirse en una restricción efectiva de las operaciones.

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La resolución obtuvo 48 votos a favor y 51 en contra, con el respaldo de tres republicanos. La iniciativa buscaba obligar al presidente Donald Trumop a retirar a las fuerzas estadounidenses de las hostilidades (REUTERS/Aaron Schwartz/Archivo)

En el Senado, una propuesta llegó a obtener respaldo en junio, pero los republicanos cambiaron de posición al día siguiente, después de que Trump cuestionara a los legisladores durante un encuentro a puertas cerradas. Desde entonces, los intentos de la oposición volvieron a fracasar.

El resultado de este jueves dejó nuevamente sin cambios las facultades del presidente para conducir la intervención militar y confirmó que, pese al retroceso electoral republicano, los demócratas todavía no consiguieron reunir los apoyos necesarios para imponer un límite legislativo a la estrategia de Washington frente al régimen iraní.