El Puente Portal Norte entró en servicio sobre el río Hackensack tras una inversión de USD 2.300 millones (X/NJTransit)

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Las obras para sustituir el Puente Portal Norte, de 116 años de antigüedad, concluyeron este lunes con la puesta en servicio completo de ambas vías sobre el río Hackensack, poniendo fin a décadas de demoras y malfuncionamientos en uno de los corredores ferroviarios más transitados del país.

NJ Transit y Amtrak completaron el proceso de transición el domingo 15 de noviembre luego de cinco semanas de trabajos que obligaron a redirigir a unos 30.000 viajeros diarios hacia rutas alternativas, según reportó NBC 4.

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Con un costo total de USD 2.300 millones, la nueva estructura reemplaza al histórico Puente Portal —construido en 1910— y elimina de forma permanente el principal cuello de botella del Corredor del Noreste entre Nueva Jersey y Nueva York.

En la inauguración, autoridades adelantaron que los trenes alcanzan velocidades de hasta 177 kilómetros por hora en el nuevo tramo (NJ Transit)

El viejo puente giratorio acumuló décadas de fallas

El Puente Portal original era un puente giratorio que debía abrirse para permitir el paso de embarcaciones por el río Hackensack. Con frecuencia quedaba atascado en posición abierta, lo que generaba retrasos en cadena que afectaban a cerca de 200.000 pasajeros diarios en todo el corredor.

En cambio, la nueva estructura es un puente de tramo fijo elevado a 15,2 metros (50 pies) sobre el nivel del río —más del doble de la altura anterior—, lo que permite el tránsito marino sin interrumpir el servicio ferroviario.

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“Este puente nunca volverá a abrirse. Está cerrado de forma permanente porque pudimos construir un puente de tramo fijo, que es exactamente lo que este corredor merece”, afirmó Kris Kolluri, presidente y director ejecutivo de NJ Transit, en la ceremonia de inauguración celebrada en Kearny, Nueva Jersey.

La nueva estructura fija se eleva a 15,2 metros sobre el agua para evitar interrupciones en el servicio ferroviario (Amtrak Media)

Las obras forzaron semanas de servicios alternativos

El proceso de transición se desarrolló en dos fases. La primera comenzó el 13 de febrero y finalizó el 15 de marzo, con el traspaso de la primera vía al nuevo puente mientras el antiguo permanecía en funcionamiento. La segunda y última fase arrancó el 9 de octubre y concluyó el 16 de noviembre, completando la migración total hacia la nueva estructura.

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Durante esas cinco semanas finales, los pasajeros de las líneas Morristown, Gladstone Branch y Montclair-Boonton —que habitualmente conectan con la Penn Station de Manhattan— fueron desviados hacia Hoboken, desde donde debían continuar en tren PATH, ferry o autobús.

Las líneas del Corredor del Noreste y la North Jersey Coast Line también redujeron su frecuencia mientras los trenes compartían una única vía entre Newark y Secaucus.

“Cada día había un problema distinto: demoras, cancelaciones de último momento”, declaró Devon Roll, uno de los tantos pasajeros afectados, en declaraciones recogidas por NBC New York.

Las obras de transición forzaron desvíos hacia rutas alternativas para 30.000 usuarios diarios durante cinco semanas (Associated Press)

El nuevo puente soporta velocidades de 170 kilómetros por hora

La infraestructura inaugurada permite velocidades de hasta 177 km/h (110 millas por hora), casi el doble del límite que admitía el antiguo puente.

Según NJ Transit, el proyecto abarca 3,9 kilómetros (2,44 millas) del Corredor del Noreste e incluyó la construcción de muros de contención, cimientos profundos, pilares de hormigón y tramos de acero estructural, además de la instalación de sistemas ferroviarios completos.

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Unos 450 trenes utilizan este tramo crítico cada día, conectando Nueva Jersey con Nueva York y otros puntos del noreste del país. El proyecto fue financiado por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, los estados de Nueva Jersey y Nueva York, y Amtrak.

La Administración Federal de Tránsito (FTA) aportó USD 926 millones, mientras que la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA) contribuyó con USD 771 millones adicionales.

La Administración Federal de Tránsito y la Administración Federal de Ferrocarriles aportaron cerca de USD 1.700 millones para la obra (NJ Transit)

La obra es el primer proyecto concluido del programa Gateway

El Puente Portal Norte forma parte del Programa Gateway, una iniciativa multimillonaria que busca duplicar la capacidad ferroviaria entre Newark y Nueva York. Es el primero de los 11 proyectos contemplados en ese programa en quedar terminado. El siguiente paso de envergadura es la construcción de nuevos túneles bajo el río Hudson.

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El contrato de construcción —adjudicado en octubre de 2021 a la empresa conjunta Skanska/Traylor Bros PNB Joint Venture por casi USD 1.600 millones— fue el mayor en la historia de NJ Transit. La firma del acuerdo de financiamiento federal que hizo posible la obra data de enero de 2021, durante la gestión del entonces gobernador Phil Murphy.

Byl Herrmann, presidente interino de Amtrak, celebró el proceso de transición y aseguró: “La velocidad de los trenes alcanzará los 177 kilómetros por hora, casi el doble del límite anterior, lo que mejorará tanto la frecuencia como la puntualidad del servicio”.

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Las dos tuneladoras del Proyecto Hudson Tunnel avanzan simultáneamente bajo las Palisades en North Bergen, Nueva Jersey (Gateway Development Commission)

Algunos pasajeros son cautelosos ante los cambios

La respuesta de los viajeros está siendo mixta. Varios expresaron alivio al comprobar que sus trenes volvían a circular en los horarios habituales. “Miré el horario cuando llegamos a la ciudad y dije: esperen, el tiempo del tren es diferente. Le pregunté al conductor si estábamos en el horario normal y me dijo que sí. Fue una alegría enorme”, relató Ahmani Croom en declaraciones al CBS New York.

Sin embargo, otros se mostraron más cautos. “Con NJ Transit nunca se sabe”, comentó una pasajera. Mientras que, el ya mencionado Devon Roll, resumió el sentir de muchos: “El tiempo dirá”.

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La gobernadora Mikie Sherrill, que encabezó el acto inaugural, fue más optimista: “Brindemos por menos demoras y viajes más rápidos”, afirmó durante la ceremonia de corte de cinta. El antiguo Puente Portal está programado para ser desmantelado en 2027.