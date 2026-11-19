Un tribunal federal de Miami declaró culpable a Christian Emmanuel Sanon por conspirar en el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse.

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Christian Emmanuel Sanon, un ciudadano haitiano-estadounidense de 67 años que se presentaba como médico y pastor en Florida, fue hallado culpable de los ocho cargos en su contra en un juicio federal en Miami por conspirar para asesinar a Jovenel Moïse, el último presidente electo de Haití, quien murió en julio de 2021. El veredicto se conoció el miércoles 18 de noviembre, tras casi ocho semanas de proceso. Sanon enfrenta hasta cadena perpetua y mostró poca reacción al escuchar el fallo.

El juicio reconstruyó la trayectoria de un empresario con historial de quiebras que, según la fiscalía, orquestó una trama internacional motivado por ambiciones políticas. La acusación lo vinculó a dos empresas de seguridad de Miami y a un grupo de exmilitares colombianos que irrumpieron en la casa presidencial y dispararon a Moïse a quemarropa.

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Sanon permaneció detenido desde su arresto en Haití, días después del crimen, hasta su traslado a custodia estadounidense en 2023.

De empresario quebrado a autoproclamado candidato presidencial

Los registros corporativos de Florida muestran que Sanon creó varias empresas a su nombre sin mayor fortuna. En 2013 se declaró en quiebra. Nació en Haití y llegó a Estados Unidos de adolescente y trabajó con comunidades de inmigrantes haitianos en Florida y el Medio Oeste, según su propio testimonio. No hay registros de que posea un título médico estadounidense ni de que dirigiera una iglesia, pese a presentarse públicamente como médico y pastor.

A pesar de ese historial, utilizó sus conexiones y su fluidez en inglés, francés y criollo para proyectarse como líder opositor con vínculos influyentes en el Departamento de Estado.

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Los registros oficiales de Florida muestran la quiebra financiera de Sanon en 2013 y la ausencia de títulos médicos o pastorales a su nombre.

Jake Johnston, investigador adjunto sénior en el Centro de Investigación Económica y Política en Washington, relató al New York Times que Sanon le hizo esas mismas afirmaciones en 2019 y lo describió como “un mentiroso en serie sin verdaderas conexiones con el poder en Haití”. Douglas Lofland, un empresario de Florida, también recordó haberlo escuchado alardear de esos contactos en reuniones de 2019 y 2020, aunque Sanon nunca revelaba nombres.

Sanon alardeaba de respaldo del gobierno de Estados Unidos para gobernar Haití

Según testimonios de testigos en el juicio, Sanon promovió su candidatura —primero como primer ministro y luego como presidente— ante políticos locales y líderes de la sociedad civil haitianos en reuniones celebradas principalmente en Florida y la República Dominicana. Julio Loiseau, activista comunitario haitiano, contó en una entrevista recogida por el diario que Sanon “siempre estaba bien vestido, con corbata” y que sus interlocutores “lo llamaban presidente”. “Decía que había sido enviado por el Departamento de Estado y que estaba en una misión de Dios”, agregó Loiseau.

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Los conspiradores abandonaron la postulación de Sanon y respaldaron al exjuez Wendelle Coq Thélot antes de planificar el asesinato de Moïse. (Captura/DrChristianSanon)

Parnell Duverger, un economista haitiano-estadounidense, se reunió con Sanon en el otoño de 2020 en una pizzería del sur de Florida para escuchar un plan de desarrollo de miles de millones de dólares que incluía carreteras, hospitales, aeropuertos y puertos, sin indicación alguna de dónde provendría la financiación.

Tras participar seis meses en videollamadas con personas que se presentaban como asesores del gobierno estadounidense, Duverger concluyó que no tenían ningún vínculo real con Washington. “Es un hombre muy audaz y engañoso”, dijo, según el NYT, antes de su muerte a principios de este año.

La conspiración para matar a Jovenel Moïse se gestó en el sur de Florida

La trama tomó forma en abril de 2021, cuando Sanon se reunió en el sur de Florida con un exsenador haitiano y varios empresarios estadounidenses. El grupo acordó que, una vez en el poder, Sanon otorgaría a Counter Terrorist Unit Federal Academy y Counter Terrorist Unit Security —conocidas como CTU— contratos millonarios para infraestructura, fuerzas de seguridad y equipamiento militar en Haití, según la acusación formal. CTU contrató a unos 18 exmilitares colombianos para proveer seguridad a Sanon, y financió parte de la operación con fondos del programa federal de ayuda a empresas durante la pandemia de COVID-19, según documentos judiciales.

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Sanon promovió su aspiración presidencial ante líderes comunitarios bajo la afirmación de que contaba con el respaldo del Departamento de Estado. (EFE/Jean Marc Hervé Abelard/Archivo)

Para junio de 2021, los propios conspiradores concluyeron que Sanon carecía de los requisitos constitucionales y del respaldo popular necesarios para asumir la presidencia. El grupo desplazó su apoyo hacia Wendelle Coq Thélot, un exjuez de la Corte Suprema haitiana que murió en enero de 2025 como prófugo. En ese mismo período, la trama pasó de planear la remoción forzada de Moïse a contemplar su asesinato, luego de que fallara un intento previo de interceptarlo a su regreso al aeropuerto de Puerto Príncipe, según documentos judiciales.

El fiscal Sean McClaughlin describió a Sanon ante el jurado como “un empresario fracasado reincidente disfrazado de megapastor”, impulsado por la avaricia y “una sed de poder”. Para la acusación, Sanon mantuvo contacto con los conspiradores hasta la misma noche del crimen.

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La firma de seguridad CTU contrató a dieciocho exmilitares colombianos y costeó parte de la operación con fondos federales de asistencia por la pandemia. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

“Él no empaca sus cosas y se va. Sigue siendo 100 por ciento parte del equipo”, afirmó McClaughlin, según el New York Times.

La defensa sostiene que Sanon fue manipulado y anuncia apelación

El abogado Humberto Dominguez afirmó ante el jurado que su cliente “no tiene ni un quinto” y careció de los medios para ser el cerebro que la fiscalía describe. El propio Sanon testificó que reconoció haber estado en comunicación con personas que buscaban reemplazar a Moïse, pero que el grupo lo descartó como candidato mucho antes del asesinato y que nunca tuvo conocimiento de planes para matarlo.

El dominio de las pandillas armadas sobre gran parte de Puerto Príncipe impide la realización de elecciones presidenciales desde el crimen de 2021. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

La defensa también señaló que varios testigos de la fiscalía ya se habían declarado culpables en la conspiración y buscaban sentencias reducidas a cambio de su colaboración.

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Tras el veredicto, la abogada Zeljka Bozanic anunció que apelarán la decisión. “Respetamos el fallo del jurado, pero estamos en profundo desacuerdo con él”, declaró, según CBS News.

El asesinato de Moïse dejó a Haití sin presidente desde 2021

El magnicidio del 7 de julio de 2021 precipitó una crisis de seguridad sin resolución en Haití, el país más pobre de América. Pandillas armadas controlan gran parte de Puerto Príncipe e impiden la celebración de elecciones para elegir un sucesor.

Martine Moïse, viuda del presidente asesinado, se registró como candidata a la presidencia de Haití para los comicios previstos para 2027.

La viuda de Moïse, Martine Moïse, se registró como candidata para comicios previstos para el año próximo. En el marco del proceso federal estadounidense, más de 40 personas enfrentan cargos relacionados con el magnicidio y una docena ya recibió condena, incluidas cinco con cadena perpetua.

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