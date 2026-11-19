La Fiscalía del Distrito confirmó que el acusado de 17 años enfrentará el proceso penal bajo estándares de adulto en el Tribunal Supremo del Bronx (PIX11/@SikaOfficial1)

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El adolescente de 17 años acusado de asesinar a Javits Frimpong, el estudiante ghanés de 15 años que fue baleado mientras caminaba hacia su escuela en el Bronx el 29 de octubre, será juzgado como adulto, según confirmó este martes la Fiscalía del Distrito.

El caso, que conmocionó a la ciudad de Nueva York, dio así un giro significativo en su camino judicial, informaron medios locales como NBC 4.

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La oficina del fiscal informó que el proceso se llevará adelante en la sección juvenil del Tribunal Supremo del Condado del Bronx —no en el tribunal de familia, donde habría sido tratado como menor—, lo que implica una persecución penal con estándares adultos.

Javits Frimpong murió en el Hospital St. Barnabas tras recibir un impacto de bala en el abdomen a una cuadra de su casa (Foto familiar)

De igual modo, su identidad permanece protegida por la ley estatal denominada “Raise the Age”, que otorga ciertas garantías legales a los menores de edad. La próxima audiencia quedó fijada para el 21 de diciembre, aunque podría adelantarse si un gran jurado —que ya examina el caso— decide emitir una acusación formal.

Los cargos formulados contra el presunto agresor

El sospechoso enfrenta tres cargos: asesinato en segundo grado, homicidio culposo y posesión criminal de un arma. Las autoridades aclararon que aún no está determinado si él fue quien jaló el gatillo, ya que la fiscalía señala que otros dos sospechosos participaron del ataque y permanecen prófugos; la NYPD continúa su búsqueda.

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El joven fue arrestado el 11 de noviembre, trece días después del crimen. Las cámaras de vigilancia registraron a Javits Frimpong siendo perseguido por tres personas encapuchadas y con barbijos antes de recibir un disparo en el abdomen.

Frimpong murió horas después en el Hospital St. Barnabas. Según los investigadores, pruebas balísticas y el material de video vinculan al detenido con el hecho.

La ley estatal Raise the Age protege la identidad del imputado antes de la audiencia preliminar fijada para el 21 de diciembre (PIX11)

La madre de Javits viajó desde Ghana y exige justicia

La decisión judicial llegó el mismo día en que la comunidad, activistas y la propia familia del adolescente se congregaron frente al tribunal para exigir justicia.

Doris Adu-Gyamfi, madre de Javits, pudo estar presente gracias a una visa gestionada por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien solicitó personalmente al presidente Donald Trump que facilitara su ingreso al país desde Ghana.

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“Necesito justicia para mi hijo”, afirmó Adu-Gyamfi ante los medios antes de quebrarse en llanto y apoyarse sobre el hombro del reverendo Al Sharpton. La mujer había llegado a Estados Unidos días antes del anuncio del arresto.

Doris Adu-Gyamfi viajó desde Ghana tras gestiones oficiales de visado para exigir justicia frente a los tribunales de la ciudad (Ghana Ministry of Foreign Affairs/REUTERS)

Javits llegó a Nueva York en busca de nuevas oportunidades

El adolescente había emigrado desde Ghana en 2025 para reunirse con su padre, Thomas Frimpong, con el objetivo de acceder a mejores oportunidades de estudio. Cursaba el décimo grado en el DreamYard Preparatory School cuando fue atacado a apenas una cuadra de su hogar en el barrio de Mott Haven.

El día del tiroteo se cumplía exactamente un año desde que había aterrizado en el aeropuerto Kennedy.

Su hermana mayor, Millicent Frimpong, contó que el joven soñaba con ingresar al Ejército y luego estudiar medicina. En su diario, Javits había escrito que estaba orgulloso de estar en Estados Unidos y que la escuela “iba bien”. En otra entrada había anotado: “Cuando empiezas a ganar, la gente empieza a odiarte e intenta derribarte”.

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El joven ghanés se había mudado a Nueva York para vivir con su padre y cumplir su sueño de estudiar en Estados Unidos (ABC7)

El móvil permanece sin confirmar y el funeral ya está programado

La familia sostiene que el crimen fue un acto de represalia vinculado al acoso escolar que sufría Javits, aunque las autoridades no confirmaron ese motivo. El padre relató a los detectives que dos compañeros habían sido suspendidos por hostigar a su hijo.

Las fuerzas de seguridad también investigan la hipótesis de un robo. El jefe de Detectives de la NYPD, Joseph Kenny, describió el ataque como un acto de cobardía y subrayó que, según todo lo investigado, “Javits era un chico que estaba haciendo las cosas bien”.

La familia anunció que el funeral del adolescente está programado para este viernes. Quienes tengan información sobre los dos sospechosos aún prófugos pueden comunicarse con la línea de denuncias de la NYPD al 1-800-577-TIPS (8477).

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