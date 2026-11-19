Una semana de fallas técnicas en cadena transformó una conducta que era marginal en algo más masivo en Estados Unidos (REUTERS/Brad Brooks)

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En el transcurso de una semana, Microsoft perdió servicios de correo electrónico durante casi un día completo, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó la detención de todos los vuelos en el país, bancos como JPMorgan Chase reportaron interrupciones, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) admitió una “degradación temporal” en su red interna de comunicaciones clasificadas y Apple sufrió caídas en iCloud, Apple Pay y Apple Music.

Para funcionarios y expertos consultados por medios estadounidenses, la combinación —eventos en cadena, silencio o respuestas vagas— fue suficiente para encender una alarma que muchos decidieron no ignorar.

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La reacción no fue solo emocional: se trasladó al supermercado, a la ferretería, a la tienda de excedentes militares. Korrie Roth, especialista en tecnología de 37 años y madre de cinco hijos, vive en Greenwood, Indiana, y hasta hace poco conservaba frutas en frascos como pasatiempo.

Hoy, esa misma cocina también almacena agua embotellada y una radio a manivela. “Se supone que hay que confiar en el gobierno para que te proteja e informe”, afirmó en declaraciones al Washington Post. “Pero estamos preocupados y el gobierno actúa como si fuéramos unos tontos”.

Cinco sectores distintos, cinco fallas distintas, una semana. El gobierno insistió en que no había conexión entre ellas (REUTERS)

El negocio de la supervivencia

Los números que dejó el miedo son concretos. Las ventas en Survival Frog, un minorista especializado en equipos de supervivencia, subieron un 450% entre el 27 de octubre y el 16 de noviembre, comparadas con las semanas previas, según informó su director ejecutivo, Byron Walker, a Axios. La mayoría de los compradores eran clientes nuevos en el sector.

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Los productos con mayor demanda fueron: alimentos enlatados, radios, generadores solares, baterías y filtros de agua. Competidores del rubro registraron tendencias similares, de acuerdo con Walker.

Esa lista es, en esencia, lo que contiene el kit de supervivencia que se popularizó en las últimas semanas. Jaime Naylor, gerente de The Surplus Store en Los Ángeles, detalla los elementos clave:

Radio a batería: para recibir información cuando el teléfono no tiene carga.

Agua embotellada o filtros de purificación: para garantizar el suministro básico.

Alimentos no perecederos: conservas y carne enlatada.

Fuente de energía alternativa: generador solar o estación portátil para mantener dispositivos encendidos.

Medicamentos de venta libre y vitaminas .

Efectivo en mano: los sistemas de pago digitales fueron precisamente algunos de los que fallaron.

Las conservas y la carne enlatada encabezan la lista de lo más comprado: la comida que no necesita heladera ni electricidad para durar (Paul Buescher via AP)

La lógica, tal como la definió James Kendra, director del Centro de Investigación sobre Desastres de la Universidad de Delaware, no es prepararse para el fin del mundo: es tener autonomía suficiente si los servicios básicos dejan de funcionar.

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El fenómeno no se limitó a tiendas especializadas. Analistas de Mizuho Securities proyectaron que las ventas comparables de Costco podrían crecer más del 10% en noviembre, impulsadas en gran parte por las compras de emergencia.

El analista David Bellinger señaló en un informe de la firma japonesa Mizuho Securities, publicado el lunes, que 21 de los 26 generadores más caros que Costco ofrecía en su sitio web estaban agotados al cierre del domingo anterior.

Walmart, Home Depot y Lowe’s también registraron aumentos en ese segmento, según Mizuho. En Del City, Oklahoma, el dueño de Brigadoon Army Surplus describió el movimiento como “muy intenso” y confirmó que las raciones de emergencia y los suministros de agua se agotaron por completo.

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Generadores agotados, arroz vendido por cajas y filas más largas de lo habitual: Costco como espejo de una sociedad en alerta (REUTERS/Brendan McDermid)

El nuevo perfil del “prepper”

Los perfiles de quienes compran son tan variados como las razones que los impulsan. Un mecánico aeronáutico retirado de 60 años invirtió USD 3.500 en el último mes en una estación de energía solar, 16 pequeños tanques de propano, uno de gran capacidad y un calefactor portátil, según informó el Washington Post.

Camille Sibert, una madre de 25 años que vive en Indiana, lleva tres años preparándose para emergencias, pero la semana de fallas la llevó a Walmart junto a su marido para sumar conservas, bidones de agua, vitaminas y medicamentos de venta libre. También llenaron los tanques de combustible de sus vehículos. “Empezó como un escenario hipotético”, reconoció. “Pero ahora tantas cosas raras han pasado que la idea de un corte en la red eléctrica ya no parece tan descabellada”.

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Shawn Hendrix, un granjero de 49 años que vive fuera de la red eléctrica en una finca solar en Carolina del Norte y que fue director de operaciones del popular youtuber MrBeast, representa el otro extremo: lleva décadas preparado y las noticias no lo alteraron. “No tengas miedo, prepárate. Y después vive tu vida”, resumió en declaraciones al Washington Post.

La figura del prepper pasó de ser objeto de burla a punto de referencia para familias que nunca habían pensado en stockear agua (REUTERS/Brad Brooks)

La respuesta oficial y sus grietas

Ante la ola de preocupación, el gobierno intentó poner paños fríos. El secretario de Estado Marco Rubio reconoció que la gente está “asustada e insegura”, pero fue categórico: “No estamos bajo un ataque sistémico. Tenemos cero pruebas de que estos eventos estén relacionados entre sí”.

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El director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, descartó ante el Congreso cualquier acción coordinada o patrocinada por un Estado extranjero.

El vicepresidente JD Vance fue más directo. Ante una pregunta de Fox News, dijo que amigos le habían consultado si debían “prepararse para construir un búnker o almacenar comida y agua”. Su respuesta fue no. “No vemos que se avecine ninguna crisis”, sostuvo.

El vicepresidente (izq) y el secretario de Estado (der) salieron a calmar los ánimos. No todos se quedaron tranquilos (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

Sin embargo, dos funcionarios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que hablaron bajo condición de anonimato con el Washington Post por no estar autorizados a dar declaraciones públicas, admitieron que ellos mismos estaban preocupados y tenían dificultades para creer que todo fuera una coincidencia.

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“No existe nada de esta escala que haya ocurrido antes en tantos sectores tan seguidos. Esto da miedo y no hay liderazgo”, advirtió uno de ellos. El otro funcionario contó que retiró efectivo adicional como medida de precaución.

Dentro del organismo que coordina las respuestas ante catástrofes, algunos empleados retiraron efectivo y se preguntaron en privado qué estaba pasando (REUTERS/Ken Cedeno/File Photo)

Desde el Senado, el republicano Rick Scott, de Florida, exigió transparencia a empresas y agencias federales.

Su colega Josh Hawley, de Misuri, fue más enfático: “Si todo esto es una coincidencia, es la mayor coincidencia en la historia del mundo”, declaró ante periodistas en el Capitolio.

Mientras la Casa Blanca pedía calma, uno de los propios aliados del gobierno ponía en duda públicamente la versión oficial desde el Senado (REUTERS/Evan Vucci)

Qué hay detrás de las fallas

Detrás del caos técnico hay una explicación que ganó terreno entre expertos en ciberseguridad. Las herramientas de inteligencia artificial están acelerando el descubrimiento de fallas en los sistemas, lo que obliga a empresas y organismos gubernamentales a aplicar parches de forma masiva y apresurada.

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Cuando esos parches se aplican sobre infraestructura obsoleta, el resultado puede ser una cadena de caídas imprevistas.

David Agranovich, exdirector de inteligencia del Consejo de Seguridad Nacional durante la primera administración Trump, describió el problema con precisión: “La IA ha generado un torrente de descubrimiento de vulnerabilidades y el ritmo de los parches manuales tiene un costo y ese costo es la confiabilidad”.

El senador demócrata Mark Warner, vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, coincidió en ese diagnóstico y calificó las fallas como una “señal de alerta” sobre la velocidad a la que la inteligencia artificial avanza por delante de la capacidad de gestionar sus consecuencias.

El senador demócrata no habló de ataques ni conspiraciones: su advertencia apuntó a algo más profundo, la velocidad a la que la tecnología supera la capacidad humana de controlarla (REUTERS/Aaron Schwartz)

Un fenómeno que ya tiene antecedentes

Kendra también comparó el comportamiento actual de los compradores con el registrado en el año 2000, cuando el llamado Y2K generó una ola de compras preventivas por temor a un colapso tecnológico global.

“Estos ejemplos recientes deberían ser el trampolín para que personas, hogares y empresarios piensen qué harían ante un evento que los dejara sin servicios esenciales por más de tres días”, afirmó en declaraciones a Newsweek.

Ya pasó antes: en el año 2000, el mundo también vació estantes y llenó depósitos ante el miedo a un colapso tecnológico que nunca llegó (Créditos: HBO Max)

La profesora Whitney Phillips, de la Universidad de Oregón, especialista en política de la información, explicó el mecanismo psicológico detrás del pánico. Cuando la gente recibe un avalancha de información alarmante de fuentes dispersas, busca llenar los vacíos para darle sentido a lo que ocurre. “Hay demasiado para procesar”, dijo.

“Tomamos un atajo mental para seguir adelante y entender las cosas”. La incertidumbre prolongada, agregó, puede empujar a quienes ya tienen una inclinación hacia el pensamiento apocalíptico más allá del límite. “No hace falta mucho para que den ese paso”.

El experto en gestión de crisis John Rogula, socio de la consultora global Baker Tilly, identificó otro factor determinante: el rol del liderazgo en momentos de incertidumbre. “Va a haber mucho menos pánico si hay un plan”, afirmó. Minimizar las preocupaciones, advirtió, puede amplificarlas. La transparencia, dijo, es lo único que puede frenar la espiral.

Roth, la especialista en tecnología que inició todo con sus frascos de conserva, terminó viajando a Washington D.C. por trabajo esa semana. Los aviones volvían a volar, aunque con demoras. Con el teléfono en mano y las noticias abiertas, encontró una forma de resumir lo que sienten muchos de sus compatriotas: “En el fondo pensás que probablemente va a estar bien”. Hizo una pausa. “Pero, ¿y si no?”.