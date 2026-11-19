El jefe del régimen de China, Xi Jinping en Shenzhen, China, el 19 de noviembre de 2026 (Reuters)

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No es un temor infundado: durante una pandemia, ¿una disputa política entre dos países podría dejar a uno de ellos sin un medicamento clave para combatirla? Esto podría ocurrir si el control de esa tecnología queda secuestrada por una única nación que controla la cadena de suministro farmacéutica en el mundo. Y mucho más si ese país es China y responde a una estructura burocrática dependiente del Partido Comunista Chino (PCC). Incluso, ese escenario sería aún peor cuando el gobierno en desventaja tuviera además una deficiente industria biotecnológica.

Una comisión de seguridad nacional de Estados Unidos advirtió que China busca ampliar su control sobre toda la cadena farmacéutica, desde la fabricación hasta el descubrimiento y la comercialización de nuevos tratamientos, un proceso que, según el organismo, podría alterar el acceso global a medicamentos, tecnologías clínicas y capacidades de producción en las próximas décadas.

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El planteo aparece en el informe Hecho e innovado en China: el avance de la República Popular China hacia la conquista del mercado farmacéutico estadounidense, elaborado por la Comisión de Seguridad Nacional sobre Biotecnología Emergente de Estados Unidos, conocida como NSCEB. El documento se concentra en el impacto para el mercado estadounidense, aunque sus advertencias alcanzan a cualquier país que dependa de proveedores externos para abastecer su sistema sanitario.

El reporte describe una carrera por controlar una industria que dejó de ser solo un asunto económico. La producción de medicamentos, el desarrollo de terapias contra el cáncer, las plataformas de descubrimiento de moléculas, los datos clínicos y la capacidad de fabricar tratamientos complejos se han convertido en recursos estratégicos. Durante una pandemia, una guerra o una crisis diplomática, esa infraestructura puede determinar qué países acceden primero a un fármaco, cuáles deben esperar y cuáles quedan expuestos a una interrupción de suministros.

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La alarma de la comisión parte de una premisa concreta: las empresas farmacéuticas multinacionales que operan en Estados Unidos incrementaron sus acuerdos con compañías biotecnológicas chinas. En muchos casos, las firmas occidentales adquieren licencias para desarrollar o comercializar medicamentos descubiertos en China. El mecanismo permite reducir costos y compartir los riesgos propios de una actividad donde una gran parte de los proyectos fracasa antes de llegar a los pacientes.

Para la NSCEB, ese intercambio comercial tiene una dimensión mayor. China no solo recibe pagos por sus activos farmacéuticos. También obtiene capital, vínculos empresariales y conocimiento sobre procesos regulatorios, ensayos clínicos, desarrollo industrial y llegada a mercados extranjeros. El documento sostiene que esos acuerdos pueden acelerar la capacidad de las empresas chinas para competir de manera directa en Estados Unidos y en otros mercados internacionales.

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Objetivo: dominar cada tramo de la cadena farmacéutica

La preocupación no radica únicamente en el crecimiento de empresas privadas chinas. El informe sitúa ese avance dentro de una política de Estado. Según el documento, el régimen chino publicó en septiembre de 2026 un plan sectorial vinculado a su 15º Plan Quinquenal, con objetivos hasta 2030 para aumentar la producción de medicamentos innovadores, los ingresos de la industria, el número de grandes empresas farmacéuticas y las ventas internacionales de sus productos.

El plan, de acuerdo con la comisión estadounidense, identifica más de 300 tecnologías, métodos y productos prioritarios a lo largo de la cadena de valor farmacéutica. La ambición declarada no se limita a fabricar principios activos o genéricos a bajo costo. Incluye el descubrimiento de tratamientos originales, el desarrollo clínico, la aprobación regulatoria, la producción y la comercialización internacional.

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Ese punto marca una diferencia con etapas anteriores de la expansión industrial china. Durante años, el país consolidó su papel como gran fabricante de insumos, materiales y productos de escala. La estrategia que describe la NSCEB apunta ahora al segmento de mayor valor: la propiedad intelectual, las plataformas tecnológicas y las terapias protegidas por patentes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La biotecnología ocupa un lugar central en esa transición. A diferencia de la fabricación tradicional de medicamentos, el desarrollo de una terapia biológica exige capacidades científicas, redes de hospitales, ensayos clínicos complejos, acceso a datos y recursos financieros de gran escala. Son activos difíciles de construir y aún más difíciles de reemplazar en una emergencia.

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China cuenta, además, con una ventaja que el informe considera relevante: la coordinación entre objetivos industriales, planificación pública, inversión y empresas privadas. El PCC presenta el desarrollo farmacéutico como una cuestión ligada a la seguridad nacional. Para la NSCEB, esa definición muestra que Beijing considera el sector una herramienta de poder estatal y no solo un mercado de alto crecimiento.

Capital y experiencia hacia China

El informe examinó 57 operaciones entre las 15 farmacéuticas con mayores ingresos que operan en Estados Unidos y 42 empresas biotecnológicas chinas, realizadas entre enero de 2023 y octubre de 2026. La comisión observó un aumento de los pagos iniciales en esos acuerdos y una tendencia a firmar contratos con compañías chinas cuando sus proyectos todavía se encuentran en la etapa preclínica.

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La etapa preclínica precede a los ensayos en seres humanos. Allí se evalúan aspectos básicos de seguridad y eficacia en laboratorios y modelos experimentales. Que una farmacéutica compre derechos sobre un activo en ese punto implica que asume una parte importante del riesgo: el candidato a medicamento puede no superar las pruebas posteriores, no obtener aprobación de las autoridades sanitarias o no demostrar beneficios suficientes frente a los tratamientos disponibles.

La comisión interpreta esa tendencia como una señal de confianza creciente en la capacidad de innovación de las firmas chinas. También refleja una realidad de la industria: desarrollar un medicamento desde el laboratorio hasta la farmacia requiere años de trabajo y puede costar miles de millones de dólares. El informe cita estimaciones según las cuales hasta el 90% de los medicamentos que llegan a la etapa de ensayos clínicos no consigue arribar al mercado.

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Las compañías occidentales buscan, por lo tanto, ampliar sus carteras de productos sin cargar por sí solas con todas las fases iniciales de investigación. Desde una perspectiva empresarial, los contratos de licencia permiten acceder a terapias prometedoras y distribuir el riesgo. Desde una perspectiva geopolítica, el reporte advierte que la acumulación de esos acuerdos puede fortalecer a competidores que operan dentro de una estrategia estatal de largo plazo.

La cuestión trasciende a Estados Unidos porque las grandes farmacéuticas que participan en esos acuerdos abastecen a mercados de todo el mundo. Si las terapias más innovadoras, los componentes críticos o las plataformas de investigación pasan a depender en mayor medida de actores chinos, los países con menor inversión propia en ciencia y producción farmacéutica podrían quedar en una posición más vulnerable.

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El conocimiento clínico y regulatorio también forma parte de la disputa

La NSCEB identifica una evolución en la relación entre compañías estadounidenses y chinas. El proceso puede comenzar con la licencia de un único medicamento y continuar con acuerdos sobre varios activos. En una etapa posterior, las empresas pueden compartir tareas de desarrollo y comercialización, incluso a partir de las plataformas tecnológicas que permitieron descubrir los compuestos originales.

El informe afirma que esa progresión genera un flujo de conocimiento hacia las firmas chinas. No se trata solo de aprender a descubrir una molécula. También supone adquirir experiencia en la organización de ensayos clínicos internacionales, los requisitos de los reguladores, la negociación con sistemas de salud, la fabricación bajo estándares exigentes y el acceso a redes comerciales en Estados Unidos y otros países.

La comisión compara este mecanismo con experiencias anteriores en sectores como el automotor, los semiconductores y los productos químicos. Las alianzas con compañías extranjeras permitieron a China absorber conocimientos y ampliar su capacidad industrial en áreas que luego se transformaron en mercados de competencia global y que terminaron por destruir otros mercados, como sucede en Europa.

La industria farmacéutica tiene procesos regulatorios extensos, patentes, controles de seguridad y una tasa de fracaso elevada. Ningún país puede garantizar por decreto la aparición de terapias exitosas. Sin embargo, la concentración de financiamiento, talento, datos, infraestructura de investigación y capacidad de fabricación puede inclinar el equilibrio de poder a largo plazo.

ARCHIVO: Esta foto tomada el 23 de febrero de 2017, muestra a trabajadores junto a una jaula con ratones dentro del laboratorio P4 en Wuhan, capital de la provincia china de Hubei. Informes indican que allí pudo originarse la pandemia de COVID-19 (AFP)

Para gobiernos de América Latina, África, Asia y Europa, el riesgo no se limita a quién inventa el próximo medicamento. La pregunta es quién controla las plantas, los ingredientes, las patentes, las cadenas de frío, los ensayos, los datos y los canales de distribución. La pandemia de COVID-19 -originada presumiblemente en un laboratorio de Wuhan, en China- mostró que, cuando la demanda mundial se dispara, los países productores tienden a priorizar a sus propios mercados o a utilizar los suministros como parte de su política exterior.

Las restricciones tecnológicas de Beijing

La advertencia de la NSCEB adquirió mayor peso tras una propuesta del régimen chino de octubre de 2026 para establecer controles sobre la exportación de determinadas tecnologías biofarmacéuticas de nueva generación. Entre ellas figuran plataformas propietarias de descubrimiento de medicamentos.

Las reglas aún no eran definitivas al momento de la publicación del informe. No obstante, la comisión considera que una regulación de ese tipo podría otorgar a la autocracia conducida por Xi Jinping mayores facultades para decidir qué tecnologías salen del país, bajo qué condiciones y hacia qué destinos.

La posibilidad de que un Estado concentre una porción creciente de la innovación farmacéutica y, a la vez, pueda condicionar la exportación de tecnologías asociadas, coloca a los gobiernos ante un problema que combina salud pública, comercio y seguridad. En una crisis entre grandes potencias, las sanciones, los controles de exportación y las restricciones de suministro pueden afectar desde dispositivos médicos hasta principios activos y tratamientos de última generación.

La Comisión de Seguridad Nacional sobre Biotecnología Emergente plantea un escenario hipotético: el descubrimiento de una cura contra el cáncer en China y la decisión del gobierno de impedir que llegue a pacientes estadounidenses, europeos o japoneses durante un conflicto geopolítico.

La importancia de esa hipótesis no reside en anticipar una decisión concreta de Beijing. Reside en mostrar el costo potencial de la dependencia. Cuando la producción de un bien sanitario esencial queda concentrada en una sola potencia, los demás actores pierden margen de decisión.

Diversificar la innovación y la producción

El informe reclama que se evite una dependencia excesiva de China y se fortalezca la propia capacidad para innovar, desarrollar y producir medicamentos. La comisión menciona como una medida prudente las restricciones propuestas por el Departamento del Tesoro estadounidense a ciertas inversiones salientes hacia el sector biotecnológico chino, aunque enfatiza en que los responsables políticos deben actuar con mayor amplitud.

Para el resto del mundo, la discusión abre un dilema más amplio. La búsqueda de autonomía sanitaria no implica cortar toda cooperación científica ni desconocer el aporte de investigadores y compañías chinas al desarrollo de tratamientos. La ciencia médica depende de redes internacionales, ensayos multicéntricos y circulación de conocimiento.

Diversificar proveedores de ingredientes farmacéuticos, ampliar la fabricación regional, fortalecer autoridades regulatorias, financiar investigación pública y privada, proteger los datos clínicos y establecer reservas estratégicas son medidas que pueden reducir la vulnerabilidad. Ninguna de ellas ofrece resultados inmediatos. Crear capacidad farmacéutica propia exige inversión sostenida, formación de científicos, reglas previsibles y mercados capaces de sostener la producción.

El informe llega en un momento en que la competencia entre Washington y Beijing ya abarca semiconductores, minerales críticos, inteligencia artificial, energía y telecomunicaciones. La biotecnología suma una dimensión particular: sus efectos alcanzan de manera directa a los pacientes. Y no sólo a los norteamericanos. Aquellas economías que dependan más de China serán aún más vulnerables.

X: @TotiPI