El edificio de Flatbush ya había colapsado cuando llegaron los primeros equipos de emergencia. La búsqueda de sobrevivientes duró horas (X/@NYCCatharsis)

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El miércoles 12 de noviembre, un edificio de tres pisos en el barrio de Flatbush, Brooklyn, se derrumbó sobre un pozo de excavación activo y mató a ocho personas.

Entre las víctimas había adultos de distintas nacionalidades, dos niños y dos trabajadores ecuatorianos que habían migrado sin documentos en busca de trabajo. Dieciocho personas resultaron heridas.

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Los antecedentes de la obra apuntan a una cadena de irregularidades que las autoridades conocían desde meses antes.

Ocho muertos, 18 heridos y una obra con infracciones previas: el derrumbe de Brooklyn reavivó el debate sobre los controles en los sitios de construcción de Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid)

José Luis Caguana Cosquillo, de 26 años, llevaba seis años en Estados Unidos. Sostenía a su familia: una esposa embarazada, con fecha de parto próxima, y un hijo pequeño.

Su hermano Carlos fue quien identificó el cuerpo ante las autoridades y habló con los medios. “Así termina todo: salir en busca de una vida mejor y volver como cadáver”, dijo Segundo Caguana, otro familiar, en declaraciones a Quisapincha TV desde el pueblo andino donde nació José, con la voz quebrada por el dolor.

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Gabriel Sigüenza, de 22 años, fue el otro trabajador ecuatoriano muerto en el colapso. Cuando la policía notificó su muerte, el Consulado de Ecuador en Nueva York ya estaba presente junto a su madre, que cayó al suelo al escuchar la noticia.

Dos jóvenes de los Andes que encontraron en la construcción una salida económica. El gobierno ecuatoriano cubrió el costo de llevarlos de vuelta a casa (REUTERS/Shannon Stapleton)

Una crisis migratoria que lleva años empujando a ecuatorianos hacia el norte

La Cancillería ecuatoriana confirmó que el Estado asumió el gasto íntegro de los traslados de ambos cuerpos.

El hecho refleja la magnitud del fenómeno migratorio que atraviesa el país: decenas de miles de ecuatorianos viajaron hacia Estados Unidos sin autorización en los últimos años, impulsados por sucesivas crisis económicas, escasez de empleo y un aumento sostenido de la violencia interna.

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Decenas de miles de ecuatorianos han cruzado hacia Estados Unidos sin papeles en los últimos años (REUTERS/Hannah Mckay)

Un edificio de 1930 y un pozo de excavación: lo que ocurrió el miércoles en Flatbush

Las víctimas fatales incluían a una niña de 9 años y un varón de 10, ambos colombianos, y seis adultos de entre 22 y 31 años.

El Consulado de Colombia en Nueva York confirmó que los dos menores y un adulto eran ciudadanos de ese país.

Entre las demás víctimas había personas de México, Ecuador y Trinidad y Tobago. Cuatro bomberos figuraron entre los 18 heridos.

Los equipos del Departamento de Bomberos de Nueva York trabajaron con sierras y picos durante la noche para llegar a las víctimas. Algunos sobrevivientes se sumaron a la búsqueda (REUTERS/Angelina Katsanis)

El colapso ocurrió alrededor de las 16.00, cerca de la intersección de las avenidas Bedford y Flatbush.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) concluyó las operaciones de rescate al día siguiente, tras extraer los últimos cuerpos del escombro con sierras eléctricas y picos.

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“No hay palabras para una pérdida de esta magnitud”, afirmó el alcalde Zohran Mamdani en un comunicado difundido por su cuenta en X.

Mamdani fue el encargado de dar a conocer los nombres de los ocho fallecidos. Tras el anuncio, ordenó una revisión urgente de todas las obras vinculadas a las empresas involucradas (EFE/Thais Llorca)

Una obra con antecedentes: lo que sabían las autoridades antes de que todo cayera

El Departamento de Edificios de Nueva York determinó que, en marzo pasado, inspectores habían emitido una orden de suspensión de obras en el sitio, al constatar que la demolición del edificio anterior se ejecutó sin protecciones adecuadas para las propiedades vecinas.

En abril, los mismos inspectores detectaron que los trabajos se habían reanudado en violación directa de esa orden. Las obras se autorizaron nuevamente solo después de que la empresa acreditó correcciones, informó el Departamento de Edificios.

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Registros judiciales revelan, además, que la constructora a cargo enfrentaba dos demandas civiles previas por daños estructurales causados en propiedades linderas durante otros proyectos. El edificio colapsado también acumulaba un historial de infracciones a las normas de seguridad.

En marzo hubo una orden de suspensión. En abril, los trabajos continuaron igual. Meses después, el edificio de al lado se derrumbó (EFE/Olga Fedorova)

Tras conocerse el accidente, el alcalde Mamdani ordenó inspecciones en unos 100 sitios de obra vinculados a empresas relacionadas con el proyecto.

Un especialista en seguridad de la construcción señaló a The Associated Press que una posible falla en el apuntalamiento de la excavación podría estar en el origen del colapso, aunque aclaró que esa hipótesis requiere una investigación más exhaustiva antes de ser validada.

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La Fiscalía de Brooklyn conduce en paralelo una investigación penal sobre los hechos.