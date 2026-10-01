Comenzaron las excavaciones del túnel del río Hudson que conectará Nueva York y Nueva Jersey

La excavación del Proyecto del Túnel del Hudson comenzó en North Bergen con el arranque de una máquina de 1.680 toneladas (X/1010Wins)

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Una excavadora de 1.680 toneladas arrancó el lunes 28 de septiembre de 2026 en North Bergen, Nueva Jersey, marcando el inicio formal de la excavación del Proyecto del Túnel del Hudson, la primera perforación bajo el río Hudson en más de un siglo.

La máquina, ensamblada en el lugar durante meses tras ser fabricada en Alemania, es una de dos que abrirán camino a través de la roca volcánica de los acantilados de Palisades antes de que un segundo par de equipos excave la sección subfluvial, adelantó la agencia Associated Press.

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El proyecto está valuado en USD 16.000 millones y construirá un nuevo túnel ferroviario de dos tubos entre Nueva Jersey y la estación Penn de Manhattan y rehabilitará el actual túnel North River, en funcionamiento continuo desde 1910.

Cuando esté terminado, el corredor contará con cuatro vías modernas donde hoy solo existen dos, lo que ampliará la capacidad para los aproximadamente 200.000 pasajeros diarios que cruzan el río en trenes de NJ Transit y Amtrak.

El plan de infraestructura contempla una inversión de 16.000 millones de dólares y la rehabilitación del túnel construido en 1910 (Office of Governor Kathy Hochul)

El túnel actual lleva 116 años en servicio y acumula daños del huracán Sandy

El Túnel North River fue construido por el Pennsylvania Railroad mediante el método de escudo, en el que cuadrillas trabajaron dentro de un cilindro de acero instalando anillos de hierro fundido que conforman las paredes.

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Las obras comenzaron desde ambas orillas del río y los equipos se encontraron en el centro para completar la conexión. Aunque el proyecto original contemplaba dos túneles paralelos, solo se terminó uno; el Proyecto del Túnel del Hudson retoma ese trabajo inconcluso de hace más de un siglo.

El paso del tiempo deterioró la infraestructura, pero fue el huracán Sandy, en 2012, el que aceleró su degradación. Las inundaciones dejaron depósitos de cloruros que continúan dañando los sistemas eléctricos del túnel y generan retrasos recurrentes para cientos de miles de pasajeros.

La estructura de doble tubo —uno hacia Nueva York, uno hacia Nueva Jersey— no tolera interrupciones: cualquier falla en un tubo afecta la circulación en ambas direcciones.

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Las inundaciones del huracán Sandy en 2012 dejaron depósitos de cloruros que aceleraron el deterioro de la red eléctrica subterránea (Gateway Program)

Las tuneladoras de escudo simple perforarán casi 1,6 kilómetros de roca dura

Cada una de las dos máquinas que comenzarán a operar en los próximos días mide aproximadamente 150 metros de largo, pesa más de 1.680 toneladas y tiene un cabezal de corte de 8,7 metros (28 pies y 8 pulgadas) de diámetro.

Son tuneladoras de escudo simple, diseñadas para avanzar de manera eficiente en roca dura y seca. Fueron fabricadas en Alemania, enviadas en partes a Estados Unidos y reensambladas en el sitio durante los últimos meses, detalló AP.

El sistema de excavación funciona mediante un cabezal giratorio equipado con cortadores de disco que presionan contra el frente de roca y la fragmentan. Las piezas resultantes son recogidas por cucharas detrás del cabezal, conducidas por una cinta transportadora a lo largo de la estructura de soporte posterior y extraídas por la parte trasera del equipo.

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A medida que la máquina avanza, un brazo erector coloca segmentos de hormigón prefabricado que forman el revestimiento permanente del túnel; gatos hidráulicos empujan la máquina hacia adelante apoyándose en los bordes del revestimiento ya instalado. El ritmo de avance previsto es de unos 9 metros (30 pies) al día, incluidas pausas programadas para mantenimiento.

Las dos máquinas excavarán en paralelo los dos tubos del nuevo túnel a lo largo de un tramo de aproximadamente 1,6 kilómetros (una milla) bajo los acantilados de Palisades, desde la boca del túnel en North Bergen hasta el pozo de acceso del condado de Hudson en Weehawken. Se espera que lleguen a ese pozo aproximadamente un año después de la puesta en marcha.

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Un brazo erector coloca segmentos de hormigón prefabricado para revestir el túnel a medida que avanza la máquina perforadora (Port Authority of NY & NJ)

Un segundo par de máquinas construirá la sección bajo el río

Una vez que las primeras dos tuneladoras completen su tramo y sean extraídas a través del pozo de acceso de Weehawken, entrarán en operación dos nuevas máquinas optimizadas para condiciones de terreno mixto.

Ese segundo par es el que construirá la sección del túnel que corre bajo el lecho del Hudson, desde Nueva Jersey hasta Manhattan. El nuevo túnel completo tiene prevista su apertura al servicio en 2035, mientras que la rehabilitación del Túnel North River se concluiría en 2038.

La primera fase de excavación está a cargo de la empresa conjunta Schiavone Dragados Lane JV, en el marco del contrato del paquete de construcción de Palisades.

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La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey gestiona la ejecución de ese paquete en colaboración con la Comisión de Desarrollo Gateway (GDC), el organismo birregional que conduce el programa en su conjunto. La Autoridad Portuaria aportará USD 2.700 millones al proyecto.

Un segundo par de tuneladoras ejecutará la perforación del tramo subfluvial bajo el lecho del río Hudson hacia Manhattan (Gateway Development Commission)

El proyecto sobrevivió a recortes de financiación y disputas judiciales

El hito del lunes llegó tras años de tropiezos políticos y financieros. La administración federal congeló el financiamiento para Gateway el año pasado, lo que derivó en una breve suspensión de las obras.

La GDC y los gobiernos de Nueva York y Nueva Jersey presentaron recursos judiciales que, según informó The City Reporter, lograron restablecer los fondos en cinco instancias consecutivas. Un juez federal ordenó la reanudación de los pagos mientras continúa el litigio.

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“Llevamos a la administración Trump ante los tribunales cinco veces para mantener vivo este proyecto y ganamos las cinco”, dijo la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, durante el acto celebrado en North Bergen. La mandataria advirtió que su estado continuará litigando si fuera necesario.

Mientras que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también presente en la ceremonia, afirmó que espera que el túnel pueda abrir en 2034, un año antes de lo previsto en el calendario oficial.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos señaló el martes que su apelación “contra el posible uso de dinero de los contribuyentes para prácticas de contratación inconstitucionales y discriminatorias sigue en curso”, según el comunicado de la agencia.

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La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, asistió a la ceremonia de arranque en North Bergen y afirmó que espera que el nuevo túnel abra en 2034 (Port Authority of NY & NJ)

El corredor más congestionado del país mueve el 20% del PIB nacional

El Corredor del Noreste, que une Washington D.C. con Boston, es la línea ferroviaria de pasajeros más transitada de Estados Unidos. Su tramo más congestionado es el de unos 16 kilómetros entre Newark, Nueva Jersey, y la estación Penn de Nueva York. Por ese tramo circulan a diario 450 trenes de NJ Transit y Amtrak que transportan a los 200.000 pasajeros que dependen del cruce.

El senador Chuck Schumer señaló que “toda la economía nacional podría colapsar” si el nuevo túnel no se construye. La región que conecta genera el 20% del producto interno bruto de Estados Unidos. La GDC estima que la construcción del proyecto generará cerca de 100.000 empleos y aproximadamente USD 20.000 millones en actividad económica.

El proyecto se desarrolla a través de 10 paquetes de construcción distintos. El primero se completó a comienzos de 2026 y otros seis están actualmente en curso. Thomas Prendergast, director ejecutivo de la GDC y exdirector de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), sostuvo que el nivel de compromiso de los líderes legislativos de ambos estados indica que “no hay vuelta atrás” para el proyecto.