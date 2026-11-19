El alcalde Zohran Mamdani formaliza la ley que prohibirá los carruajes tirados por caballos en Nueva York a partir de junio de 2028 (REUTERS/Jeenah Moon)

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, prevé firmar este jueves una ley que prohibirá los carruajes tirados por caballos en la ciudad a partir de junio de 2028, una medida que pondría fin a una actividad presente en Central Park desde hace más de 160 años. Trabajadores y propietarios del sector anunciaron que llevarán el caso ante un tribunal federal apenas se concrete la promulgación, informó CBS New York.

La norma, aprobada por el Concejo Municipal en octubre, recibe el nombre de Ley Romanch en memoria de Romanch Mahajan, un turista indio de 18 años que murió tras caer de un carruaje en Central Park, luego de que el caballo se asustara.

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La firma de la Ley Romanch está prevista para este jueves

La legislación adopta el nombre de Ley Romanch en memoria del turista de 18 años que murió al caer de un carruaje en el parque

El alcalde Zohran Mamdani tiene programada la firma de la legislación a las 9:30 de la mañana en el Ayuntamiento de Nueva York, de acuerdo con la cobertura de CBS New York. El proyecto establece que los carruajes con caballos dejarán de circular en junio de 2028.

La medida alcanza a una actividad vinculada históricamente con el parque y con el turismo de Manhattan. La discusión pública alrededor de los coches de caballos se concentró en tres ejes: la seguridad de pasajeros y animales, el bienestar de los caballos y el futuro laboral de quienes dependen de ese trabajo.

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El nombre de la norma recuerda a Mahajan, quien murió durante un paseo en carruaje después de que el animal se sobresaltara y lo arrojara del vehículo. Ese hecho se convirtió en uno de los antecedentes centrales del debate que culminó con la aprobación de la prohibición.

Los trabajadores preparan una demanda federal contra la ciudad

Los trabajadores y dueños de carruajes presentarán una demanda en un tribunal federal para impugnar la constitucionalidad del cierre del sector (REUTERS/Jeenah Moon)

Representantes sindicales, abogados y conductores de carruajes anunciaron que se reunirán al mediodía frente al tribunal federal de Manhattan para presentar los detalles de su desafío judicial. La acción buscará cuestionar la constitucionalidad de la ley y el modo en que se resolvió eliminar la industria.

John Samuelsen, presidente del sindicato, aseguró que el Concejo aprobó una norma “profundamente defectuosa e inconstitucional contra los trabajadores”, que elimina una industria completa sin fondos, obligaciones ni garantías suficientes para sus empleados.

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El dirigente sostuvo además que las iniciativas anunciadas por la administración municipal podrían quedar sin efecto ante una crisis fiscal. “Todas estas medidas previstas podrían abandonarse rápidamente si la ciudad debe priorizar otras responsabilidades y gastos”, afirmó Samuelsen en declaraciones recogidas por el medio estadounidense.

La oposición del gremio anticipa una nueva etapa de disputa tras la firma. Aunque la prohibición tiene fecha de entrada en vigor para 2028, el litigio anunciado podría abrir una discusión sobre la aplicación y el alcance de la legislación durante la transición.

Mamdani prometió apoyo para unas 200 personas del sector

La demanda llega pocos días después de que la alcaldía difundiera un plan para acompañar la salida de aproximadamente 200 trabajadores y propietarios vinculados al negocio de los carruajes. La propuesta contempla asistencia económica, opciones de reconversión laboral y un programa municipal para recomprar las licencias de los vehículos.

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Mamdani afirmó que el cierre de la industria debe contemplar la situación de quienes desarrollaron su vida laboral en ese sector. “Esta administración no los dejará atrás”, aseguró el alcalde al explicar la iniciativa, tal como informó CBS New York.

El programa todavía deberá traducirse en mecanismos concretos para los trabajadores y dueños afectados. Mientras el Gobierno local defiende que la prohibición responde a cuestiones de seguridad y protección animal, el sindicato reclama garantías financieras obligatorias antes de que el sector sea desmantelado.

La firma de la Ley Romanch formalizará el comienzo de ese proceso y, a la vez, activará la respuesta judicial anticipada por quienes consideran que la ciudad no ofreció una salida suficiente para la industria.

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