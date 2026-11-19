El senador John Cornyn bloqueó la nominación judicial de T. Elliot Gaiser en Texas al negarse a entregar la papeleta de respaldo. (REUTERS/Aaron Schwartz)

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El senador republicano por Texas, John Cornyn, bloqueó el avance de la nominación judicial de T. Elliot Gaiser para un tribunal de Dallas, tras negarse a entregar el formulario de respaldo conocido como blue slip. La medida frena de manera temporal la comparecencia del funcionario ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos, en momentos en que la bancada republicana busca acelerar las confirmaciones judiciales antes de que el Partido Demócrata asuma la mayoría parlamentaria en enero.

La controversia exhibe tensiones internas dentro del propio partido conservador en el tramo final del período legislativo. Mientras la Casa Blanca pretende ratificar a todas las propuestas judiciales del presidente Donald Trump antes de concluir el año, Cornyn rechazó la postulación de Gaiser debido a su falta de arraigo en el estado sureño y a la ausencia de consultas previas con los legisladores locales.

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John Cornyn bloqueó la nominación de T. Elliot Gaiser en Texas

El presidente Donald Trump eligió a Gaiser, de 37 años, para ocupar una vacante vitalicia en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas, con sede en el área de Dallas. El postulante se desempeña en la actualidad como titular de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, una dependencia clave que avala la legalidad de las medidas del gobierno federal.

Antes, ejerció como procurador general de Ohio y trabajó como secretario letrado del juez conservador de la Corte Suprema Samuel Alito, según Reuters.

El presidente Donald Trump propuso a Gaiser, titular de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, para un puesto vitalicio en Dallas. (US Senate/Handout via REUTERS)

El personal del senador republicano Ted Cruz contactó a T. Elliot Gaiser el 4 de noviembre, al día siguiente de las elecciones parlamentarias, para ofrecerle la candidatura, de acuerdo con The Associated Press. Sin embargo, su colega de bancada comunicó este miércoles su rechazo formal a esa designación.

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Cornyn, quien perdió las primarias partidarias frente a un rival que contó con el respaldo del mandatario, manifestó su disconformidad con el proceso de selección y descartó otorgar su aval.

Qué es el blue slip y por qué frena a un juez federal en Estados Unidos

El mecanismo del blue slip o papeleta azul constituye una tradición centenaria en el Senado que otorga a los legisladores un poder de veto virtual sobre los magistrados federales designados para sus estados de origen. A través de este documento, los miembros de la cámara alta manifiestan su consentimiento para que la Comisión de Asuntos Jurídicos convoque a una audiencia de evaluación. Si un senador no devuelve la papeleta con su firma, la candidatura queda suspendida de hecho y no avanza hacia la votación en el pleno.

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La tradición del blue slip concede a los senadores la potestad de vetar a los candidatos a jueces federales en sus estados de origen. (EFE/ Jim Lo Scalzo ARCHIVO)

Esta práctica parlamentaria busca garantizar que el Poder Ejecutivo mantenga consultas estrechas con los representantes locales antes de realizar nombramientos permanentes en los tribunales de primera instancia. Cornyn invocó esa prerrogativa para frenar a Gaiser, bajo el argumento de que la administración federal omitió las fases de revisión correspondientes.

En declaraciones a The Associated Press, el senador afirmó: “Es parte de la responsabilidad constitucional de los senadores brindar asesoramiento y consentimiento, pero es difícil hacerlo cuando hubo cero consulta, como ocurrió en este caso”.

Las críticas de John Cornyn y la alternativa de Steve Fahey en Texas

El legislador texano cuestionó la idoneidad del candidato para un cargo de carácter vitalicio y señaló deficiencias sustanciales en su trayectoria jurídica. “No es de Texas, no tiene experiencia en litigios y la Casa Blanca intentó imponérnoslo sin una evaluación adecuada para un puesto de por vida”, declaró Cornyn a Reuters. Asimismo, remarcó que el postulante no pasó por el examen del comité evaluador judicial bipartidista que opera de forma tradicional en el estado de Texas.

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John Cornyn señaló que la Casa Blanca omitió la consulta previa y cuestionó la falta de experiencia en litigios de Gaiser. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Frente a este escenario, John Cornyn propuso al abogado de Fort Worth, Steve Fahey, para ocupar la plaza judicial vacante en Dallas. Fahey actuó como fiscal federal en el Distrito Norte de Texas entre 2003 y 2021, integró como socio el bufete Kirkland & Ellis y fundó su propio despacho en 2024.

Según el senador, la administración presidencial mostró interés en este perfil y solicitó antecedentes del letrado, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre el retiro formal de la propuesta previa.

El apoyo de Ted Cruz y la presión de la Casa Blanca

En contraste con la postura de su compañero de bancada, el senador Ted Cruz respaldó con firmeza la designación de T. Elliot Gaiser y advirtió sobre las consecuencias procesales de un cambio de candidato. A través de un comunicado público, Cruz subrayó que la Casa Blanca transmitió que resulta “imposible que un postulante nuevo complete la verificación de antecedentes del FBI a tiempo para lograr su confirmación”. Además, enfatizó que Gaiser ya superó esos filtros federales en su nombramiento gubernamental previo.

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El senador Ted Cruz defendió a Gaiser y advirtió que un cambio de candidato entregará el cargo judicial a los demócratas. (REUTERS/Nathan Howard)

Cruz alertó también sobre el riesgo político que implica frenar el trámite en el Senado. “Si el Comité Judicial no hace avanzar a Gaiser, el pueblo de Texas pagará el precio porque entregará efectivamente la banca a los demócratas, quienes la mantendrán vacante a perpetuidad”, sostuvo el parlamentario.

Por su parte, el Departamento de Justicia calificó el bloqueo como una maniobra política y defendió a Gaiser como una mente jurídica brillante y un defensor de los principios constitucionales.