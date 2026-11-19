El video difundido por la oficina de la Patrulla de Caminos de California en el sur de Los Ángeles muestra al Tesla desplazándose hacia el carril izquierdo antes de que la motocicleta golpeara la parte trasera del auto. Tanto la moto como el conductor se prendieron fuego, pero el hombre pudo ponerse de pie, caminar y apagar parte de las llamas (Crédito: CHP)

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Un motociclista quedó envuelto en llamas tras chocar contra un Tesla en los carriles exprés en dirección norte de la Interestatal 110, en Los Ángeles.

La grabación difundida por la Patrulla de Carreteras de California muestra que el hombre cayó al asfalto después del impacto, se puso de pie pocos segundos más tarde y se apartó de la motocicleta incendiada. Las autoridades no informaron la gravedad de sus lesiones.

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El accidente ocurrió alrededor de las 7:21 del 29 de octubre, en medio de tránsito lento. Las imágenes, obtenidas por una cámara instalada en otro vehículo, muestran al Tesla cuando se desplaza hacia el carril izquierdo y a la moto que aparece detrás, entre los vehículos, antes de impactar contra la parte posterior del automóvil.

El motociclista se alejó de su vehículo tras el incendio registrado después del choque en la Interestatal 110 de Los Ángeles (Captura de video)

El video muestra un incendio tras el impacto, sin una causa oficial confirmada

La Patrulla de Carreteras de California (CHP) indicó que el motociclista circulaba entre carriles cuando se produjo la colisión.

Tras el golpe, la motocicleta se deslizó hacia el separador central de hormigón y dejó un rastro de fuego sobre la calzada.

Después del impacto, las imágenes muestran que se produjo un incendio que alcanzó a la motocicleta y al conductor, quien quedó tendido junto al vehículo durante unos instantes. Las autoridades no precisaron el origen del fuego ni confirmaron que el tanque de combustible se hubiera perforado.

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El hombre logró incorporarse y alejarse de los restos en llamas. Luego apagó buena parte del fuego que había alcanzado su ropa por sus propios medios. Otro motociclista se detuvo cerca del lugar poco después del siniestro, de acuerdo con el video divulgado por la CHP.

La cámara de otro vehículo registró el momento en que la motocicleta impactó contra la parte trasera de un Tesla (Captura de video)

La grabación no permite establecer quién fue responsable del choque

La agencia no atribuyó responsabilidades ni comunicó si emitió citaciones por infracciones de tránsito. Tampoco difundió las identidades del motociclista y del conductor del Tesla, ni precisó el estado de salud posterior del hombre que manejaba la moto.

La filmación sitúa el episodio en un tramo congestionado de la autopista, con poco espacio entre los vehículos. Aunque el Tesla inicia una maniobra hacia la izquierda antes del impacto, el video por sí solo no determina las circunstancias completas del accidente ni una eventual responsabilidad de alguno de los involucrados.

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La CHP pidió revisar espejos y puntos ciegos antes de cambiar de carril

La CHP difundió las imágenes como advertencia sobre los riesgos de los cambios de carril y la circulación de motocicletas entre vehículos en vías con alta densidad de tráfico.

El organismo recomendó a los automovilistas revisar con frecuencia los espejos y los puntos ciegos, especialmente antes de girar o desplazarse hacia otro carril.

También pidió a los motociclistas moderar la velocidad y anticipar posibles maniobras de otros conductores.

La Patrulla de Carreteras de California difundió el video del siniestro como advertencia sobre los puntos ciegos y los cambios de carril (Captura de video)

Circular entre carriles es legal en California, pero la CHP advierte sobre sus riesgos

La circulación de motocicletas entre filas de vehículos detenidos o en movimiento, una práctica conocida en inglés como lane splitting, está permitida en California.

El artículo 21658.1 del Código de Vehículos estatal la define como el desplazamiento de una motocicleta de dos ruedas entre hileras de vehículos que transitan por el mismo carril, tanto en vías divididas como no divididas.

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Esa norma no permite establecer por sí sola si la maniobra fue segura en este caso ni resuelve la responsabilidad por el impacto.

La CHP sostiene que cada situación debe evaluarse según el ancho de carriles, tamaño de vehículos próximos, visibilidad y velocidad del tránsito.

La agencia advierte que el riesgo de muerte o lesiones graves en un choque durante esa práctica aumenta cuando crece la diferencia de velocidad entre la moto y los demás vehículos.

El accidente ocurrió en los carriles exprés hacia el norte de la Interestatal 110, en medio de tránsito lento (Captura de video)

Entre sus recomendaciones para motociclistas figuran evitar los puntos ciegos y no permanecer entre automóviles más tiempo del necesario.

Para quienes conducen automóviles, la CHP recuerda que bloquear de forma deliberada el paso de una motocicleta puede ser ilegal.

También aconseja señalizar con anticipación y verificar espejos y puntos ciegos antes de cualquier cambio de carril. La divulgación del video se produjo el 18 de noviembre, casi tres semanas después del accidente.

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La oficina de la agencia en el sur de Los Ángeles no comunicó nuevas actualizaciones sobre la investigación ni sobre las lesiones del motociclista.