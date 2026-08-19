El Ejército de EE.UU. ofrece 4 días libres para jugar GTA VI a soldados que vuelvan a alistarse

Una unidad militar de Georgia ató la renovación de contratos a un beneficio ligado al lanzamiento de uno de los videojuegos más esperados del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El lanzamiento de Grand Theft Auto VI entró en la estrategia de retención de una unidad militar de Estados Unidos. Un batallón del Ejército de Estados Unidos en Georgia habilitó cuatro días libres para quienes renueven su contrato antes de la salida del videojuego, prevista para noviembre, tal y como informó CBS News.

La propuesta surgió en Fort Stewart y alcanza al 9th Brigade Engineering Battalion, una unidad de la 3rd Infantry Division.

El esquema ofrece un pase especial para coincidir con el debut de GTA VI y ya fue elegido por 20 soldados, mientras que alrededor de 130 efectivos reúnen las condiciones para acceder al beneficio, de acuerdo con el reporte de CBS News.

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La decisión quedó asentada en un memorando interno que empezó a circular en internet en los últimos días. El texto fija una ventana precisa para adherir al programa y asocia el permiso extraordinario con una fecha que concentra expectativa desde hace más de una década dentro del mundo gamer.

La experiencia se concentra por ahora en Fort Stewart, donde decenas de efectivos reúnen las condiciones para acceder al beneficio (AP foto/Russ Bynum)

Cómo funciona el incentivo

El pase alcanza a quienes firmen un contrato entre el 1 de agosto y el 14 de noviembre de 2026. Quienes acepten esa condición deberán extender su permanencia en la fuerza por un plazo mínimo de dos años y un máximo de seis.

El documento interno establece que la licencia deberá coincidir con “el esperado lanzamiento del videojuego Grand Theft Auto VI”, tal y como consta en el memorando citado por CBS News.

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El Ejército de Estados Unidos suele ofrecer otros beneficios para fomentar que los soldados vuelvan a alistarse, entre ellos ayuda universitaria, elección de destino o acceso a entrenamientos especiales. Esta vez, el premio quedó ligado a un producto cultural de alcance masivo.

El esquema exige un nuevo compromiso de permanencia y vincula ese paso administrativo con una licencia especial (REUTERS/Ricardo Arduengo)

La explicación oficial del Ejército

El teniente coronel Angel Tomko, vocero de la 3rd Infantry Division, explicó por qué el mando avanzó con esa idea. “La intención fue crear un programa de incentivos distinto, conectado con lo que les interesa a los soldados”, afirmó en una declaración recogida por CBS News.

Tomko añadió que la cadena de mando buscó una herramienta capaz de despertar mayor interés en la renovación de contratos. “El equipo de comando, junto con el consejero de carrera, quiso entusiasmar a los soldados para que volvieran a comprometerse”, aseguró en declaraciones traducidas al español.

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La propuesta se diseñó de forma exclusiva para esa unidad de Fort Stewart. CBS News señaló que existe la posibilidad de que el programa se amplíe si las autoridades consideran que el resultado fue positivo.

Un vocero sostuvo que la cadena de mando buscó una herramienta más cercana a los intereses cotidianos de los soldados (@RockstarGames/X)

El vínculo entre el Ejército y la cultura gamer

La relación entre el Ejército y el universo de los videojuegos tiene antecedentes. CBS News recordó que la fuerza ya había explorado ese terreno después de no alcanzar su meta de reclutamiento en 2018 por primera vez en más de una década.

A partir de ese momento, los reclutadores salieron de los canales tradicionales. La fuerza incrementó su presencia en convenciones de videojuegos y lanzó un equipo de esports vinculado a títulos como Call of Duty, Fortnite y League of Legends.

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La apuesta se inscribe en un acercamiento más amplio al universo gamer, que ya incluyó presencia en eventos y equipos de esports (United States Army eSports Team)

En 2019, el mayor general Frank Muth, entonces al frente del comando de reclutamiento, defendió esa estrategia en una entrevista citada por CBS News.

Consultado sobre el cruce entre el universo gamer y las habilidades que busca la fuerza, respondió: “Se trata de la toma de decisiones, de la capacidad para procesar mucha información con rapidez y de poder decidir. También se trata del trabajo en equipo”.

El nuevo incentivo en Georgia retoma esa línea y la traslada al terreno del alistamiento. La oferta queda atada a uno de los videojuegos más esperados de los últimos años y a una fecha concreta del calendario militar.

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