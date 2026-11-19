Los inspectores hallaron nueve cucarachas en las áreas de lavado y preparación de alimentos del local (Captura de Google Maps).

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Puerto Sagua, un restaurante cubano de Miami Beach, fue clausurado temporalmente el 12 de noviembre por una inspección estatal que detectó 15 infracciones sanitarias, tres de ellas de alta prioridad. El establecimiento reabrió el viernes siguiente, luego de aprobar una reinspección.

La orden de cierre afectó al local ubicado en 700 Collins Avenue. Según Local 10, la inspección documentó deficiencias en la conservación de alimentos y fallas de higiene en distintas áreas de la cocina.

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Uno de los principales hallazgos fue la presencia de nueve cucarachas. El acta registró una cucaracha muerta debajo del fregadero de tres compartimentos del área de lavado y otras ocho vivas sobre un estante del sector de preparación, junto a sartenes sucias.

A su vez, se detectaron alimentos almacenados a temperaturas superiores al límite de seguridad de 5 °C (41 °F). Queso rallado, croquetas y jamón cortado se encontraban entre 7,8 y 8,3 °C (46 y 47 °F) en un refrigerador de cuatro puertas.

Otro refrigerador vertical de la cocina registró una temperatura de 10 °C (50 °F) tras cinco minutos de medición, reportó el Miami Herald.

El restaurante Puerto Sagua cerró temporalmente en Miami Beach tras una inspección que detectó quince infracciones sanitarias (Instagram: @puerto_sagua_restaurant).

La inspección detectó fallas de higiene y manipulación de alimentos

En la cámara frigorífica había frijoles cocidos, rabo de buey y carne de res sin cubrir. Los inspectores también observaron una cortadora de mesa con restos de alimentos, tablas blancas con cortes profundos que dificultaban su limpieza y arroz con frijoles viejos en el piso, cerca del fregadero para trapeadores y de la máquina de hielo.

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“Superficie en contacto con alimentos sucia con restos de comida, una sustancia similar al moho o una sustancia viscosa”, escribieron las autoridades en el informe recogido por Local 10.

Además, se registraron otros incumplimientos como unas pinzas en uso apoyadas sobre la manija de un horno y el lavamanos de la línea de cocina sin jabón.

Puerto Sagua ya había registrado temperaturas elevadas en refrigeradores en 2024

El Departamento de Regulación Empresarial y Profesional de Florida establece que los cierres de emergencia tienen como objetivo reducir riesgos sanitarios y que un establecimiento puede reanudar sus operaciones una vez que corrige las condiciones que motivaron la medida, precisó Hoodline.

Los informes de inspección reflejan el estado del establecimiento al momento de la visita y no necesariamente sus condiciones a largo plazo.

Los antecedentes de inspección de Puerto Sagua consignan que, el 19 de junio de 2024, camarones, tocino y pollo almacenados en un refrigerador registraban temperaturas de entre 8,3 °C y 9,4 °C (47 y 49 °F). Al día siguiente, el pollo y el pescado marcaban 7,2 °C (45 °F).

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El acta estatal registró alimentos sin cubrir en la cámara frigorífica y suciedad en distintos sectores de la cocina (Captura de Google Maps).

Otros restaurantes del sur de Florida también enfrentaron clausuras recientes

De acuerdo con Local 10, el caso de Puerto Sagua se suma a otros cierres recientes ordenados por inspectores estatales en el sur de Florida.

El restaurante Sabor Hispano, en Margate, fue clausurado tras acumular 21 infracciones. Los inspectores hallaron cucarachas vivas y muertas, alimentos vencidos en refrigeración y problemas de higiene en la cocina.

Discrespo Steakhouse, situado cerca del zoológico de Miami, fue cerrado por tercera vez después de que una inspección detectara cucarachas vivas y muertas en distintas zonas de la cocina, moho en la lechuga y otras deficiencias sanitarias.

Asimismo, Crafty Crab, ubicado en Homestead, registró 39 infracciones y, en una inspección de seguimiento, los inspectores detectaron más moscas y una cucaracha viva.

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