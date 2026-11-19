La junta de libertad condicional de Carolina del Sur rechazó de forma unánime la excarcelación de Susan Smith (AP Photo)

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La junta de libertad condicional de Carolina del Sur rechazó este jueves la solicitud de excarcelación de Susan Smith, la mujer que en 1994 ató a sus dos hijos en sus sillas de auto y hundió el vehículo en un lago. Smith permanece en prisión y no podrá volver a pedir la libertad condicional hasta 2028.

La decisión fue unánime. Los siete miembros del Departamento de Libertad Condicional, Indultos y Perdones de Carolina del Sur votaron en contra de liberar a Smith, de 55 años. Es la segunda vez que el organismo rechaza su solicitud. Bajo la ley estatal vigente en el momento de su sentencia, puede pedir la libertad condicional cada dos años, una vez cumplidos los 30 años de condena.

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La junta aprueba la libertad condicional en apenas el 4% de los casos

Smith compareció por videollamada desde la prisión donde cumple cadena perpetua. Necesitaba el voto favorable de al menos dos tercios del tribunal para ser liberada, una mayoría que nunca estuvo a su alcance: según estadísticas de la propia agencia, el organismo aprueba la libertad condicional en apenas el 4% de los expedientes que analiza, y la mayoría corresponde a delitos no violentos.

Durante la audiencia, Smith reconoció ante el panel su responsabilidad en la muerte de Michael, de 3 años, y Alex, de 14 meses, cuyos cuerpos fueron hallados en 1994 atados a sus sillitas dentro del Mazda sumergido en el lago John D. Long, en el condado de Union. “Llegué a mi punto más bajo cuando dejé que ese auto se hundiera en ese lago”, dijo. “Eran niños inocentes. No merecían morir”, añadió.

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Smith negó que un hombre fuera el motivo del crimen

Uno de los puntos más controvertidos de la audiencia fue la motivación del crimen. La fiscalía sostuvo históricamente que Smith mató a sus hijos porque creía que eran el obstáculo para que el hijo del propietario de la empresa donde trabajaba —con quien mantenía una aventura— continuara la relación. “Susan tomó esa decisión por egoísmo. Pensó que podía rehacer su vida con otra persona deshaciéndose de esos niños”, afirmó Tommy Pope, uno de los fiscales del juicio original, según recogió NBC News.

Una reconstrucción pericial determinó que el automóvil con los menores en su interior tardó seis minutos en sumergirse en el lago John D. Long

Sin embargo, la propia condenada rechazó esa versión este jueves. “Esto no ocurrió por culpa de un hombre. Eso simplemente no es verdad”, declaró Smith ante el panel.

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El padre de los niños pidió al jurado que mirara su corazón

David Smith, padre de los menores y exesposo de la condenada, viajó a Columbia para volver a oponerse a la liberación de su exmujer. Llevaba prendida en la solapa la misma fotografía de sus hijos que circuló por todo el mundo en 1994, cuando se creyó que habían sido secuestrados. “Vine aquí para abogar por mis hijos, que nunca pudieron hacerlo por sí mismos”, dijo al panel, según NBC News.

Los 32 años transcurridos, agregó, no aminoran lo que Susan Smith hizo: “Sé en mi corazón que concederle la libertad condicional sería una enorme injusticia para Michael y Alex”.

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Durante nueve días, Smith mintió al mundo entero

David Smith se presentó ante el tribunal en Columbia para pedir que su exesposa permanezca en prisión (Foto AP/Mary Ann Chastain)

Cuando los niños desaparecieron en octubre de 1994, Smith aseguró a las autoridades y a los medios que un hombre le había robado el auto de noche y se había llevado el vehículo con sus hijos dentro. Durante nueve días realizó emotivos llamados públicos pidiendo el regreso de los pequeños, mientras los cuerpos de Michael y Alex permanecían en el fondo del lago. Sus declaraciones, según señaló NBC News, activaron un estereotipo racista arraigado en la sociedad estadounidense sobre hombres negros como amenaza.

Finalmente, Smith confesó el crimen. La defensa argumentó en el juicio que la mujer había planeado ahogarse junto a sus hijos, pero abandonó el auto en el último momento, y que sufría un profundo quiebre mental. Una recreación pericial determinó que el Mazda tardó seis minutos en hundirse, mientras cámaras en el interior mostraban el agua filtrarse por las rejillas y subir lentamente. Los cuerpos de los niños fueron encontrados colgando boca abajo en sus sillas de seguridad; una pequeña mano estaba apoyada contra la ventanilla.

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El argumento de la defensa: salud mental controlada y bajo riesgo de reincidencia

La defensa convocó a una psicóloga para declarar que los problemas de salud mental de Smith están bajo control médico (Foto: AP)

En la audiencia de este jueves, la defensa presentó el testimonio de la psicóloga Jessie Hill, quien sostuvo que la enfermedad mental que afectaba a Smith se encuentra hoy “muy controlada” gracias a medicación, a cambios hormonales propios de la menopausia y a la muerte de su madre y su padrastro —quien admitió en el juicio haber abusado sexualmente de ella desde antes de que fuera adolescente—. Los abogados también destacaron que no tiene otros antecedentes penales y que representaría un riesgo bajo de reincidencia.

Pope contrarrestó ese argumento al señalar que Smith “disfrutó la atención” durante los nueve días en que mintió sobre el secuestro y que, dentro de la cárcel, continuó buscando vínculos sentimentales con hombres y capitalizando su notoriedad como figura del true crime.

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“Si creen que esta familia pasó por el infierno hasta ahora, imaginen lo que sería cada día ver a Susan hablar en su teléfono o en su computadora. Hay gente que la idolatra”, dijo Pope, en declaraciones recogidas por NBC News.