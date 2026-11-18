Las escuelas públicas de Nueva York perdieron 23.000 estudiantes en el último ciclo lectivo y la matrícula se situó en 766.900 alumnos (AP foto/David Zalubowski)

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Las escuelas públicas de Nueva York registraron una caída de 23.000 estudiantes en el último año escolar, el mayor descenso anual en cinco años, según datos preliminares publicados este lunes por el Departamento de Educación de la ciudad.

El sistema, que es el más grande del país, ahora cuenta con 766.900 alumnos de jardín de infantes a 12° grado, una reducción de casi el 3% respecto del ciclo anterior.

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La cifra no es un fenómeno aislado: en la última década, Nueva York perdió aproximadamente 200.000 estudiantes, equivalente a cerca del 20% de su matrícula total. La caída comenzó antes de la pandemia de COVID-19, se aceleró en sus primeros años y tuvo una breve estabilización con la llegada de familias migrantes.

Esta tendencia ahora vuelve a profundizarse, impulsada por la caída de las tasas de natalidad, la salida de familias de la ciudad y la desaceleración de la inmigración.

La Autoridad de Construcción Escolar proyecta una pérdida de hasta 130.000 alumnos adicionales en el sistema educativo neoyorquino para 2035 (Associated Press)

La natalidad en mínimos históricos alimenta el vaciamiento de las aulas

Detrás de la tendencia hay una realidad demográfica que trasciende a la ciudad. La tasa de fertilidad en Estados Unidos alcanzó un mínimo histórico en 2025, según datos recogidos por The New York Times, y Nueva York no es la excepción: en 2020, la ciudad registró su nivel más bajo desde al menos 1980.

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En 2021, 2022 y 2023, los nacimientos anuales se mantuvieron por debajo de los 100.000, algo que no ocurría desde 1936, en plena Gran Depresión.

Esa contracción demográfica se traduce en aulas vacías con un retraso de varios años: los bebés que no nacen hoy son los estudiantes que no llegarán a kindergarten en el futuro cercano. Las proyecciones de la Autoridad de Construcción Escolar (SCA) anticipan que la matrícula podría reducirse en otros 110.000 a 130.000 alumnos para el año escolar 2034-35.

Más de 250 escuelas tienen menos de 200 alumnos y el presupuesto no se ajusta

A pesar de la contracción sostenida, las autoridades de la ciudad fueron lentas en tomar medidas de fondo. El presupuesto del Departamento de Educación, la agencia municipal con mayor gasto, creció a USD 45.000 millones desde los USD 33.000 millones de hace ocho años. Más de 250 campus escolares funcionan hoy con menos de 200 estudiantes cada uno, lo que limita su oferta de materias y actividades extracurriculares.

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Desde 2020, Nueva York destinó cerca de USD 2.000 millones para sostener los presupuestos de escuelas que perdieron alumnos, una política conocida como “held harmless” (mantenidos a salvo). Las autoridades no confirmaron si esa política continuará.

Ana Champeny, vicepresidenta de investigación de la Comisión Ciudadana de Presupuesto (CBC), fue directa al respecto, en declaraciones para The New York Times: “Estamos operando un sistema escolar diseñado para un cuerpo estudiantil mucho más grande. La ciudad necesita ajustar sus políticas para adaptarse a esta nueva realidad”.

La reducción de los nacimientos por debajo de los 100.000 anuales desde 2021 incide en el descenso de inscripciones en las aulas de la ciudad (REUTERS/Brendan McDermid)

El canciller escolar admite que habrá cierres, pero aún no hay planes claros

El canciller escolar Kamar Samuels reconoció la gravedad de la situación sin presentar un plan integral. “Enfrentamos cambios generacionales en las tasas de natalidad y en la migración hacia afuera de la ciudad que no pueden ignorarse”, afirmó, y subrayó que el sistema deberá contemplar fusiones o cierres de escuelas pequeñas.

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Por ahora, el Departamento de Educación tiene sobre la mesa propuestas concretas para cerrar dos pequeñas escuelas en Harlem —con una matrícula combinada de unos 150 alumnos— y reubicar otra en Brooklyn, además de fusionar dos pares de establecimientos en el Bronx y Brooklyn. Esas iniciativas serían sometidas al voto del Panel for Educational Policy en los próximos dos meses.

La gestión del alcalde Zohran Mamdani mantuvo los presupuestos escolares intactos en su primer acuerdo presupuestario, pero expertos advierten que esa decisión es inequitativa: permite que las escuelas con matrícula en caída gasten significativamente más por alumno que otros centros.

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Cuando el exalcalde Eric Adams intentó desmantelar esa política, la presión política fue tan intensa que los propios miembros del Concejo Municipal debieron disculparse públicamente por haberla avalado.

La administración del alcalde Zohran Mamdani mantuvo los presupuestos de las escuelas que registraron mermas en su número de estudiantes (REUTERS)

Nueva York no está sola: Los Ángeles perdió la mitad de sus estudiantes en dos décadas

La tendencia excede ampliamente los límites de la ciudad. Unos 30 estados del país registraron caídas en la matrícula de escuelas públicas desde 2014, según datos citados por medios especializados.

Los Ángeles, el segundo sistema escolar más grande del país, comenzó este año lectivo con 373.000 alumnos, aproximadamente la mitad de su pico histórico de hace más de dos décadas. Ciudades como Chicago, Filadelfia y Houston también atraviesan descensos pronunciados.

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El contralor municipal de Nueva York, Mark Levine, sintetizó el problema en términos más amplios: “Los datos de matrícula de este año marcan la continuación de una tendencia alarmante que plantea preguntas fundamentales sobre la asequibilidad y la capacidad de los neoyorquinos para criar a sus familias aquí”.

La pérdida de matrícula abarca a treinta estados de Estados Unidos y el distrito escolar de Los Ángeles redujo su alumnado a la mitad en dos décadas (REUTERS/Daniel Cole)

El cuidado infantil gratuito, apuesta de Mamdani para frenar la sangría

La administración de Mamdani apunta a la expansión del cuidado infantil gratuito como herramienta para retener familias en la ciudad. Más de 94.000 niños están inscriptos en programas de pre-K y 3-K, y este año se pusieron en marcha 2.000 vacantes del nuevo programa 2-K. Para el próximo ciclo escolar se sumarán otras 10.000 plazas.

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Los datos de matrícula divulgados el lunes 16 de noviembre no incluyen las escuelas charter ni las privadas. Las primeras alcanzaron los 150.000 alumnos, aunque su crecimiento se desaceleró considerablemente en los últimos años.

La alcaldía de Nueva York aumenta las vacantes de cuidado infantil gratuito para retener a las familias en la ciudad (REUTERS)

Las escuelas privadas, que atienden a otros 200.000 estudiantes, también mostraron una caída de alrededor del 10% en la última década.

Si se suman los programas preescolares financiados por la ciudad para niños de 2, 3 y 4 años, la matrícula total asciende a 863.100 alumnos, lo que representa una baja del 2,6% respecto del año anterior.