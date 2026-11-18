El banquete oficial de la cumbre presentó platos de la gastronomía cantonesa y vinos elaborados en la región de Ningxia. (REUTERS/Maxim Shemetov/Pool)

Guardar

La llegada de los líderes a la cena de gala de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen dejó una escena de diplomacia a la vista de todos: mientras los mandatarios se preparaban para la fotografía de familia, el presidente chino, Xi Jinping, conversaba con su homólogo estadounidense, Donald Trump, cuando se acercó el presidente ruso, Vladímir Putin. Después de saludarse, los tres compartieron unos instantes antes de que la cena trasladara la atención hacia la mesa.

El menú de la velada reunió especialidades cantonesas y vinos de Ningxia para los dirigentes de APEC. La recepción, organizada por Xi con motivo del comienzo de la reunión de líderes, puso en primer plano productos y técnicas de Cantón, la provincia suroriental donde se encuentra la ciudad anfitriona.

PUBLICIDAD

El recorrido culinario comenzó con Ciudad del Roc, un surtido de aperitivos fríos cuyo nombre alude a Pengcheng, el sobrenombre tradicional de Shenzhen, asociado al ave mítica roc. A continuación, los invitados recibieron una sopa de vejiga natatoria de pescado (o buche de pescado) con aceitunas chinas y una langosta salteada con jengibre y cebolleta, según el menú recogido por el diario South China Morning Post.

El menú de la recepción incluyó preparaciones como sopa de vejiga natatoria de pescado, langosta salteada y mero al vapor con salsa de soja. (REUTERS/Maxim Shemetov/Pool)

La cocina llegó a la mesa con mero al vapor acompañado de salsa de soja, seguido de filete de ternera con setas. La propuesta incluyó además colmenillas, col china y castañas servidas con salsa de azafrán, una combinación que completó el apartado de platos principales.

PUBLICIDAD

El cierre mantuvo el acento cantonés con tres variedades de dim sum, sopa dulce de judías rojas, piel de mandarina y semillas de loto. También hubo pasteles, fruta fresca y helado. Para acompañar el servicio, se eligieron vinos elaborados en Ningxia, región del norte de China que ha impulsado su producción vitivinícola en los últimos años.

Putin se sumó al intercambio entre Xi y Trump antes del banquete

Antes de sentarse a la cena, Putin estrechó la mano de Trump y se incorporó brevemente a su conversación con Xi. El encuentro se produjo en la víspera de la reunión trilateral prevista entre los tres jefes de Estado, que podría abordar, entre otros asuntos, el control del armamento nuclear.

PUBLICIDAD

El menú de la cumbre incluyó productos locales de Guangdong y vinos de regiones chinas. (REUTERS/Maxim Shemetov)

En otro momento de la recepción, Xi saludó a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en su primer contacto presencial desde el aumento de la tensión bilateral por sus declaraciones sobre una eventual intervención de Japón ante un conflicto en Taiwán. De acuerdo con la crónica del medio hongkonés, Takaichi dirigió unas palabras al mandatario chino, que sonrió sin responder verbalmente.

La velada también dejó un breve diálogo entre Peng Liyuan, esposa de Xi, y Trump, sin intérprete presente, tras el saludo inicial. Horas antes, el presidente chino había recibido al estadounidense en el aeropuerto de Shenzhen, en un gesto de correspondencia con la recepción que Trump le dispensó durante la visita de Xi a Estados Unidos en septiembre.

PUBLICIDAD

Xi pidió ampliar la apertura entre las economías del Pacífico

En el brindis de bienvenida, el presidente chino anticipó que los dirigentes debatirán medidas para “ampliar la apertura mutua”, impulsar nuevas fuentes de crecimiento a través de la innovación y reforzar la cooperación práctica entre las economías participantes, según informó la agencia estatal Xinhua.

Xi Jinping propuso a los líderes del foro ampliar la apertura mutua y reforzar la cooperación económica en la región Asia-Pacífico. (REUTERS/Maxim Shemetov/Pool)

Xi sostuvo que la apertura, la innovación y la cooperación han convertido a Asia-Pacífico en uno de los principales motores del crecimiento económico mundial. Entre los asistentes figuraron el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, además de otros integrantes de la delegación estadounidense.

PUBLICIDAD