Christina Ricci reveló en televisión que Cher guarda rencor hacia ella desde hace décadas. (REUTERS/Orion Pictures)

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Christina Ricci reconoció públicamente que su vínculo con Cher, compañera de reparto en Sirenas (1990), sigue siendo una herida sin cerrar: la veterana cantante y actriz aún guarda rencor por un mensaje de voz que Ricci nunca respondió cuando tenía 19 años.

La actriz de 46 años hizo la revelación durante la emisión del martes 17 de noviembre en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, cuando el conductor Andy Cohen, de 58 años, le preguntó directamente si mantenía contacto con la intérprete de Believe.

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“No estoy [en contacto con ella]. Desafortunadamente, ella todavía está molesta conmigo, guarda rencor”, respondió Ricci ante la pregunta de Cohen en el programa.

Ricci, conocida actualmente por su participación en Yellowjackets, explicó que el distanciamiento tuvo su origen en una entrevista conjunta para una revista. En aquella ocasión, Cher dijo “todas esas cosas que no eran tan maravillosas sobre mí”.

Tras la publicación, la cantante le dejó un mensaje de voz en el que se disculpaba y atribuía los dichos a la manipulación de los periodistas.

El distanciamiento entre ambas actrices comenzó tras las declaraciones de Cher en una entrevista para una revista. (Orion Pictures)

“Luego me dejó un mensaje de voz sobre cómo los periodistas siempre intentan sacar lo peor y bla, bla, bla, y lo sentía mucho, y yo tenía 19 años, así que no devolví ese mensaje”, explicó la actriz durante la entrevista.

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Cohen señaló entonces que Cher seguía molesta por la falta de respuesta, conclusión que Ricci confirmó. La estrella de cine agregó además que, en años posteriores, intentó retomar el contacto con la artista, pero solo obtuvo “silencio de radio”.

¿Qué pasó entre las protagonistas de ‘Sirenas’ tras décadas de distanciamiento?

Pese a esa situación, Christina Ricci fue enfática en que su afecto por Cher, de 80 años, permanece intacto. Durante la entrevista, ofreció incluso una explicación empática sobre el punto de vista de la cantante.

“La adoro, es la mejor, y absolutamente, cien por ciento, puedo imaginarme siendo Cher y diciéndome: ‘Oh Dios mío, me tergiversaron y voy a llamar a esta persona joven para explicarle que me tergiversaron’, y luego la audacia de que esa persona joven no devuelva la llamada”, señaló Ricci. “Estaría tan molesta, lo entiendo. ¿Saben a qué me refiero?”.

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Ricci cerró ese momento dirigiéndose directamente a la cámara: “Te quiero, Cher, te quiero muchísimo”.

Cher protegió a Ricci durante el rodaje de la película 'Sirenas' ante las dificultades de la producción. (REUTERS/Daniel Cole)

El distanciamiento contrasta con los testimonios anteriores de la propia Ricci sobre su relación con la cantante.

En una entrevista de 2024 con Entertainment Weekly, describió a Cher como una figura protectora durante el rodaje de Sirenas, película en la que también participaron Winona Ryder y Bob Hoskins.

“Cher me tomó bajo su ala y reconoció que a veces puedes estar en un rodaje y no saber exactamente qué está pasando detrás de escena, luchas de poder u otros problemas”, declaró Ricci a ese medio. “Y si no sabes nada mejor y no tienes experiencia, puedes pensar que fue tu culpa”.

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En una entrevista publicada en Rolling Stone en 1999, cuando Ricci tenía también 19 años, la actriz contó que fue la propia Cher quien la apoyó para que consiguiera el papel de Kate Flax —la hija del personaje interpretado por la cantante— tras seis audiciones, y que solía refugiarse en el tráiler de su compañera para evitar a su tutor escolar.

La cantante apoyó la contratación de Ricci en el papel de Kate Flax después de seis audiciones. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Christina Ricci es mundialmente famosa por películas como Casper, Los locos Addams, La leyenda del jinete sin cabeza, Monster, entre otras. Actualmente, se desempeña como una de las figuras principales de Yellowjackets, cuya temporada final se emitirá a partir del 20 de noviembre de 2026 en Paramount+.

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