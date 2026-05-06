La caída de nacimientos en Estados Unidos registra mínimos históricos y preocupantes

El descenso de la tasa de fertilidad repercute en la estructura demográfica y anticipa una sociedad estadounidense más envejecida para 2040 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tasa de natalidad en Estados Unidos alcanzó un nuevo mínimo histórico en 2025, consolidando así una tendencia descendente que plantea retos inéditos para su sociedad y economía. Los datos publicados por el National Center for Health Statistics (NCHS) muestran que el país registró 3.606.400 nacimientos en el último año, lo que implica una caída del 1% respecto a 2024 y una reducción del 23% frente al pico más reciente de 2007.

Esta baja de la natalidad, que afecta de manera directa a la estructura por edades, adelanta un escenario en el que, hacia 2040, uno de cada cinco estadounidenses será mayor de 65 años, de acuerdo con las proyecciones citadas por el medio Vox. El nuevo equilibrio demográfico reclama medidas urgentes de adaptación que trascienden el ámbito familiar para convertirse en un desafío nacional.

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La baja natalidad en Estados Unidos alcanzó en 2025 un nuevo mínimo histórico, según datos del National Center for Health Statistics (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en la estructura etaria y fertilidad

Según un reciente informe del Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la tasa general de fertilidad descendió a 53,1 nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años, reafirmando el proceso de envejecimiento poblacional y la disminución de los grupos más jóvenes.

La caída resulta especialmente visible entre las adolescentes: el grupo de 15 a 19 años redujo su tasa de natalidad un 7% solo en 2025, acumulando así un descenso del 81% desde 1991. Mientras que las mujeres de 30 a 34 años presentan actualmente las tasas más altas, en todos los grupos etarios predomina la tendencia a la baja en la cantidad absoluta de nacimientos.

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Mujeres de 30 a 34 años presentan actualmente las tasas más altas de fertilidad en Estados Unidos (Freepik)

Un fenómeno global con causas estructurales

El retroceso en la natalidad no es un fenómeno aislado ni exclusivo de Estados Unidos. Como indicó Vox, la mayoría de los países del mundo presenta tasas de fertilidad por debajo del nivel de reemplazo, independientemente de la orientación de sus políticas familiares o el grado de apertura a la inmigración.

Incluso naciones que apostaron por licencias de maternidad extensas y servicios de cuidado infantil gratuitos no consiguieron revertir este declive. El fenómeno, por tanto, trasciende causas históricamente debatidas —como las carencias en políticas familiares o los cambios en los roles de género— y apunta a un cambio estructural a escala global.

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A medida que crece la cohorte de personas mayores, también aumenta la presión sobre los sistemas de seguridad social y de salud. Como destacó el artículo de Vox, entre 2000 y 2040 la población estadounidense mayor de 85 años se multiplicará por más de tres.

Para 2055, se proyecta que los ciudadanos en ese rango de edad superarán en número a los menores de cinco años. Este envejecimiento acelerado se traduce en más personas fuera de la fuerza laboral y un número creciente de ancianos que requieren atención especializada.

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Las decisiones familiares también son claves en un contexto de descenso de natalidad en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias educativas y urbanas

Las consecuencias llegan a todos los ámbitos. En el sistema educativo, la disminución de alumnos genera menores ingresos, mientras que los gastos fijos —como el mantenimiento de edificios— permanecen elevados.

En ciudades como Gary, Indiana, se documentaron efectos negativos tras el cierre de escuelas: una investigación de 2025 reveló que 28 instalaciones abandonadas derivaron en más de 1.800 llamadas al 911 en cinco años y varios episodios de violencia. Frente a este escenario, algunos países optaron por adaptar los espacios educativos cerrados para otros fines sociales.

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En Japón, el 75% de las escuelas clausuradas desde la década de 1990 fueron reutilizadas para actividades comunitarias, desde galerías de arte hasta comedores o centros de cuidados para adultos, de acuerdo con información publicada en 2018.

Países como Japón tuvieron que tomar medidas estructurales para afrontar la caída de nacimientos, desde hace décadas (EFE/Edurne Morillo)

Limitaciones de la inmigración como solución

Las políticas de inmigración, tradicional atenuante del envejecimiento poblacional en Estados Unidos, también muestran su techo. Bajo la administración actual, la llegada de inmigrantes se estancó, y de cara al futuro inmediato el contexto político augura pocas posibilidades de revertir la tendencia.

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Incluso si se flexibilizaran las restricciones, Vox advirtió que para 2050 más del 75% de los países del mundo tendrán tasas de fertilidad inferiores al nivel de reemplazo, lo que limita el potencial de la migración como remedio estructural para el desequilibrio demográfico.

Adaptaciones urbanas y residenciales

El ajuste demográfico se refleja también en el plano urbano y residencial. La mayoría de las viviendas carecen de adaptaciones básicas que permitan envejecer en el hogar con autonomía.

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De acuerdo con Vox, medidas como la promoción de alojamientos intergeneracionales, la reducción de requisitos legales para unidades anejas y la inversión en accesibilidad son algunas de las propuestas para afrontar esta transición.

Además, se identificaron experiencias internacionales exitosas, como los “care blocks” (bloques de cuidados) de Colombia, que concentran servicios y actividades para madres, y cuyo modelo podría ampliarse para atender también a los adultos mayores.

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Las limitaciones de la inmigración como solución demográfica aparecen evidenciadas, ya que para 2050 tres cuartas partes de los países presentarán baja fertilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transformaciones culturales con redes de cuidado

La transformación cultural es otro frente fundamental. El vínculo de cuidado entre familiares, tradicional bastión de la sociedad estadounidense, se debilita a medida que las redes se reducen: menos hijos implica menos nietos, sobrinos y parientes disponibles para acompañar el envejecimiento.

Como señaló Vox y la escritora Anne Helen Petersen, la revalorización del “aloparentazgo” —la participación activa de personas ajenas a la familia nuclear en la crianza— podría contribuir a fortalecer el tejido social y combatir el aislamiento.

Iniciativas como el día del “amigo de la familia” en la escuela o los espacios comunitarios de alimentación muestran un potencial para paliar la soledad y generar nuevas redes de apoyo.

Un reto ineludible para la sociedad estadounidense

El descenso sostenido de la natalidad en Estados Unidos, evidenciado por la baja del 23% en la tasa de fertilidad desde 2007 y las cifras mínimas alcanzadas en 2025 según el CDC, obliga a repensar el futuro del país con población más envejecida y menos niños.

La transformación cultural promueve nuevas formas de cuidado, como el aloparentazgo y la creación de comunidades de apoyo, para contrarrestar el debilitamiento de las redes familiares tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el panorama actual, surgen demandas de respuestas integrales, desde la reorganización de la infraestructura escolar y residencial hasta la creación de nuevas formas de comunidad y cuidado, involucrando tanto al sector público como privado, grupos religiosos, asociaciones civiles e individuos.

La reconfiguración demográfica es irreversible, pero la dirección que adopte la sociedad estadounidense dependerá de la capacidad para anticipar y gestionar estos profundos cambios.