El tribunal federal de Brooklyn condenó a Asif Merchant a 27 años y medio de prisión por planear el asesinato de líderes políticos estadounidenses.

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Un tribunal federal de Brooklyn condenó el martes a Asif Merchant, ciudadano pakistaní de 48 años vinculado a la inteligencia iraní, a 330 meses de prisión —equivalentes a 27 años y seis meses— por intentar organizar el asesinato de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, entre ellos el presidente Donald Trump. La sentencia fue dictada por el juez federal Eric R. Komitee, del Distrito Este de Nueva York, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado publicado el 17 de noviembre de 2026.

El fallo llegó meses después de que un jurado federal declarara a Merchant culpable, en marzo de 2026, de dos cargos: intentar cometer un acto de terrorismo que trasciende fronteras nacionales y contratación de sicarios para cometer un homicidio. De acuerdo con la acusación federal, Merchant actuó como operativo entrenado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), la fuerza militar de élite iraní que responde directamente al líder supremo del país.

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Cómo un ciudadano pakistaní se convirtió en operativo del CGRI y llegó a un tribunal federal de Estados Unidos

Según el Departamento de Justicia, Merchant viajó a Estados Unidos en abril de 2024, inmediatamente después de pasar una semana en Irán, con el objetivo de reclutar criminales y contratar sicarios para ejecutar asesinatos políticos en suelo estadounidense. En su propio testimonio durante el juicio, Merchant declaró que creía que el objetivo principal del plan era Trump, pero señaló que otros posibles blancos habrían sido el entonces presidente Joe Biden y la exembajadora estadounidense ante la ONU Nikki Haley, todos candidatos presidenciales en ese momento, según el comunicado del Departamento de Justicia.

🚨 An Iranian intelligence agent was sentenced today to over 27 years in prison for a foiled plot to assassinate U.S. Government Officials. The defendant attempted to hire hitmen to murder President Donald J. Trump and other U.S. Government Officials on behalf of Iran. “The Department of Justice will not tolerate foreign terrorist plots against our leaders and will not stop until those responsible are held accountable.” -@AGToddBlanche Read more: https://t.co/f9Jb6I03rs — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) November 18, 2026

La motivación central del plan, según admitió el propio Merchant durante su declaración en el juicio, fue vengar la muerte del general iraní Qasem Soleimani, comandante de las operaciones militares externas del CGRI, quien murió en un ataque de dron estadounidense en Bagdad en enero de 2020. Tras ese ataque, el ya fallecido líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, prometió públicamente una “severa venganza” contra los responsables.

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El mecanismo del plan que el CGRI diseñó para ejecutar en suelo estadounidense

De acuerdo con el Departamento de Justicia, el CGRI reclutó a Merchant hacia 2022, período en el que comenzó a viajar a Irán por peregrinaciones religiosas. Fue en ese contexto cuando, a través de un familiar, entró en contacto con su enlace en la organización, identificado como Yousef Merhardad. Entre 2023 y 2024, Merchant se reunió con ese enlace aproximadamente 15 veces en Teherán, donde recibió instrucción en medidas de contrainteligencia y la orden de viajar a Estados Unidos para coordinar los asesinatos. Según el Departamento de Justicia, el CGRI le indicó que contratara a criminales o miembros de la mafia para llevar a cabo el ataque durante un mitin político.

La justicia estadounidense declaró culpable a Merchant de terrorismo internacional y de contratación de sicarios bajo la dirección del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. (Departmento de Justicia de Estados Unidos vía AP)

Una vez en territorio estadounidense, Merchant contactó a un conocido para que lo ayudara a concretar el esquema. Esa persona, en cambio, lo denunció al Buró Federal de Investigaciones (FBI) y colaboró como informante. Los supuestos sicarios que Merchant contrató a continuación eran, en realidad, agentes encubiertos del FBI.

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Según la acusación, Merchant se reunió en tres ocasiones con esos agentes, les explicó que trabajaba con personas en el exterior y les entregó USD 5.000 como pago inicial, fondos que obtuvo con ayuda de familiares en el extranjero.

Las pruebas digitales que incriminaron a Merchant y determinaron el veredicto del jurado

Las pruebas presentadas durante el juicio incluyeron material extraído del ordenador portátil, los teléfonos celulares y las cuentas de redes sociales de Merchant. Según el Departamento de Justicia, los dispositivos contenían búsquedas relacionadas con el calendario electoral de 2024 y con la ubicación de mítines de campaña, entre ellos uno de Trump en Nueva Jersey, cuya dirección Merchant consultó en Google Maps.

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El acusado admitió en el juicio que el plan contra Donald Trump buscaba vengar la muerte del general iraní Qasem Soleimani. (Christopher Furlong/Pool via REUTERS)

El comunicado oficial señala que sus cuentas en redes sociales incluían publicaciones en homenaje a Soleimani y otras con amenazas dirigidas al presidente y a Estados Unidos; CBS News precisó que una de esas publicaciones mostraba la imagen de Trump con las frases “coming soon” y “severe revenge”, aunque el Departamento de Justicia no describió el contenido visual específico en su comunicado.

En el juicio, Merchant también utilizó un negocio de indumentaria como fachada y empleó términos textiles como código para comunicarse con el informante: “remera” significaba protesta, “camisa de franela” indicaba robo y “campera de polar” era la señal para cometer el asesinato, de acuerdo con CBS News. La fiscalía presentó un video en el que Merchant describía su plan y trazaba en un mapa el asesinato de un político en un mitin.

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El argumento que usó la defensa para intentar salvar a Merchant de la condena

Durante el juicio, Merchant testificó en su propia defensa y argumentó que participó en el plan bajo presión, porque su enlace en el CGRI le había hecho saber que conocía la identidad y la ubicación de sus familiares en Irán. Según CBS News, también declaró que creyó que sería detenido antes de que se produjera cualquier ataque y que esperaba cooperar con las autoridades estadounidenses. La fiscalía rechazó esa versión y afirmó que no existían pruebas de que Merchant hubiera sentido temor real por sus familiares.

La fiscalía presentó pruebas digitales sobre mítines políticos y demostró el uso de términos textiles como código para ordenar los homicidios. (Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Este de Nueva York)

Al dictar sentencia, el juez Komitee reconoció que era posible que Merchant tuviera alguna preocupación por el bienestar de su familia en Irán, pero no aceptó que esa fuera su única motivación. “Ningún delito es más serio que el asesinato dirigido de un presidente o de otros funcionarios estadounidenses”, dijo el magistrado, según CBS News. El juez también señaló como agravante la influencia extranjera de Irán en el caso.

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El dato que conectó el arresto de Merchant con un día clave en la historia reciente de Estados Unidos

Según The Guardian y CBS News, Merchant quedó detenido el 12 de julio de 2024 en Richmond, Texas, cuando estaba a punto de tomar un vuelo para salir del país. Esa fecha coincide con la víspera del atentado contra Trump en Butler, Pensilvania. Según CBS News, cuando Merchant se enteró de ese hecho, respondió que era “lo mismo que él había sido enviado a hacer”.

El fiscal general Todd Blanche celebró el fallo en un comunicado difundido por el Departamento de Justicia: “Un agente iraní que vino a Estados Unidos a coordinar un intento de asesinato contra el presidente Trump ha sido justamente condenado por su conducta criminal”.

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Tras conocerse la sentencia, la defensa dijo a los periodistas que, aunque estaba “disgustada con el veredicto” y consideraba “decepcionante” la extensión de la pena, era “agradecida de que el juez Komitee no haya impuesto la condena solicitada por el gobierno”, según CBS News.

El equipo defensor confirmó que apelará el fallo.