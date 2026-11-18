Los comisionados de Miami-Dade avanzaron una propuesta de casi 3,9 millones de dólares para obras de seguridad vial en siete escuelas del condado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los comisionados de Miami-Dade dieron un paso para destinar casi USD 3,9 millones a obras de seguridad vial en siete escuelas, una iniciativa que contempla mejoras para alumnos que se trasladan a pie, en bicicleta o en bicicletas eléctricas. La propuesta, avanzada el martes por la junta de comisionados del condado, incluye intervenciones cerca de la escuela secundaria North Miami Senior High School, informó CBS Miami.

El proyecto prevé una asignación aproximada de USD 474.000 para el entorno de North Miami Senior High School, donde las autoridades educativas han advertido sobre los riesgos que enfrentan los estudiantes al cruzar avenidas de gran tamaño y circular por áreas con tránsito rápido.

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La iniciativa todavía no cuenta con una fecha confirmada para el inicio de las obras. Las intervenciones específicas también podrían diferir entre los siete establecimientos contemplados, de acuerdo con la información recogida por el medio estadounidense.

North Miami Senior High School recibirá cerca de USD 474.000

La escuela secundaria North Miami Senior High School recibirá una partida aproximada de 474.000 dólares para mejoras en su entorno vial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inversión prevista para el área de North Miami Senior High School forma parte del plan vial que examinaron los comisionados de Miami-Dade. La propuesta abarca, además, a Carol City Middle School, Hialeah Senior High School y North Miami Middle School, entre otros campus que no fueron identificados en el informe de CBS Miami.

Las obras podrían incluir la construcción o adecuación de aceras, carriles para bicicletas, pasos peatonales, semáforos y luces intermitentes de advertencia. La selección final de las medidas dependerá de las condiciones de cada zona escolar, señaló el condado, citado por el canal.

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Para Perla Hernández, alumna de North Miami Senior High School, el desplazamiento a clases suele requerir caminatas y esperas en paradas de autobús. La joven recordó un episodio ocurrido en Northeast 135th Street, donde, a su juicio, un conductor estuvo cerca de atropellar a una persona por no prestar atención al camino.

“Recuerdo una vez que casi atropella a una persona porque el conductor no estaba atento a por dónde manejaba”, relató Hernández en declaraciones difundidas por CBS Miami.

Un cruce cercano al campus acumuló 79 choques entre 2019 y 2024

La intersección de Northeast 135th Street y Northeast Seventh Avenue acumuló 79 accidentes viales entre 2019 y 2024

El Plan de Acción de Seguridad Vision Zero de la ciudad de North Miami registró 79 accidentes de tránsito en la intersección de Northeast 135th Street y Northeast Seventh Avenue entre 2019 y 2024. De ese total, 21 fueron clasificados como hechos con heridos o víctimas mortales.

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El cruce se encuentra a menos de 800 metros de una escuela, según el análisis municipal mencionado por CBS Miami. Las cifras comprenden todos los choques informados en esa intersección y no solo aquellos que involucraron a estudiantes.

La directora de North Miami Senior High School, Selena Volcy, aseguró que la amplitud de las calles y la velocidad de los vehículos representan las principales preocupaciones para los alumnos que deben cruzar el área en sus trayectos diarios.

“La mayor preocupación por el tránsito para mis estudiantes es el tamaño de las calles que deben cruzar y la velocidad en las zonas por las que tienen que caminar”, afirmó Volcy ante el medio local.

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La directora también señaló que ha aumentado la cantidad de estudiantes que usan bicicletas y bicicletas eléctricas. La administración escolar, añadió, recibió llamadas de padres por casos de alumnos involucrados en accidentes cuando caminaban o se movilizaban en esos vehículos.

El plan busca mejorar los trayectos peatonales y en bicicleta

La propuesta impulsada por el condado apunta a reducir los peligros en los accesos a los siete centros educativos mediante infraestructura destinada a peatones, ciclistas y conductores. La inclusión de pasos peatonales, señalización luminosa y semáforos podría modificar la circulación en los sectores seleccionados, aunque las autoridades no detallaron el alcance de cada intervención.

Volcy sostuvo que las mejoras representarían un cambio para las familias y la comunidad escolar. “Significaría mucho para nuestra comunidad escolar y daría a los estudiantes confianza de que llegan a la escuela de manera segura”, aseguró la directora en declaraciones recogidas por CBS Miami.

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Los comisionados ya avanzaron con la propuesta de financiamiento, pero el informe no precisó cuándo comenzarán las obras ni cuándo se definirán los proyectos finales para cada campus.