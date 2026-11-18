Los bomberos de Nueva York rescataron con una grúa a un trabajador que sufrió una convulsión a 21 metros de profundidad en Lenox Hill (CBS News)

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Un trabajador de la construcción sufrió un ataque epiléptico mientras realizaba tareas a 21 metros (70 pies) de profundidad en una obra en el barrio de Lenox Hill, Manhattan, y debió ser rescatado mediante una grúa por personal del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

El incidente se produjo este martes poco antes de las 15:30 en un sitio en construcción ubicado en la esquina de East 67th Street y York Avenue. Según informaron el FDNY y medios locales como NBC New York y CBS New York.

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La convulsión ocurrió cuando el operario se encontraba a siete pisos bajo nivel de calle, una circunstancia que complicó el acceso de los equipos de emergencia.

Los bomberos coordinaron con el operador de la grúa del sitio para elevar al trabajador hasta la superficie. Una vez en terreno, el Servicio de Emergencias Médicas (EMS) brindó atención al hombre, aunque su estado no fue informado de manera inmediata por las autoridades.

FDNY crews lifted a person in a rescue basket to street level at a construction site near East 67th Street and York Avenue in Manhattan. The video shows the basket rising along the wall and crews guiding it at street level. https://t.co/XgDzw8upfN — Citizen NYC (@CitizenAppNYC) November 17, 2026

El episodio se sumó a un colapso trágico en Nueva York

El rescate en Manhattan se produce apenas una semana después de uno de los siniestros de construcción más graves en la historia reciente de Nueva York. El miércoles 11 de noviembre, un edificio residencial de tres pisos se derrumbó en el barrio de Flatbush, Brooklyn, y dejó ocho personas muertas y 18 heridas.

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El inmueble siniestrado, en 1321 Flatbush Avenue esquina con Bedford Avenue, fue construido en 1930 y albergaba cuatro unidades habitacionales con un comercio en planta baja.

Según confirmó el alcalde Zohran Mamdani, el colapso se produjo a las 16:01 y arrastró la pared lateral del edificio adyacente, dejando al descubierto escaleras, dormitorios y placares de varios departamentos.

El colapso de un edificio residencial de tres pisos en Flatbush causó ocho muertos y 18 heridos en Brooklyn (REUTERS/Angelina Katsanis)

El NYPD identificó a las ocho víctimas: José Luis Caguana Cosquillo (26 años), Nicole Daniela Salvada Rodríguez (9 años), Juan Daniel Salvada Guzmán (31 años), Kevin Santiago Reyes González (10 años), Ndiaye Mamadou (31 años), Barry Mamadou (23 años), Gabriel Siguencia (22 años) y Edgar Sapon (26 años). Entre los fallecidos hay inmigrantes de México, Colombia, Ecuador, Trinidad y Tobago y otros países.

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Lindante con el edificio colapsado operaba un sitio en construcción en 2625 Bedford Avenue, donde una empresa tenía aprobado un permiso para trabajos de excavación y cimentación.

Los trabajadores realizaban tareas de excavación en el momento del derrumbe, según el Departamento de Edificios de la Ciudad (DOB). Las autoridades aclararon, no obstante, que aún no está establecida ninguna relación causal entre las obras y el siniestro.

“Cuando se excava muy profundo junto a un edificio existente, eso puede desestabilizarlo; si no se toman las precauciones adecuadas, a veces esto es lo que ocurre”, señaló Glenn Corbett, profesor asociado de ciencias del fuego en el John Jay College of Criminal Justice, en declaraciones a CBS News.

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El Departamento de Edificios confirmó que una obra lindante realizaba excavaciones en el momento del derrumbe en Bedford Avenue (REUTERS/Brendan McDermid)

La respuesta de emergencia movilizó a más de 250 bomberos y paramédicos. Los equipos trabajaron durante toda la noche con hachas, picos, grúas y maquinaria de excavación, mientras unidades caninas y drones recorrían los escombros.

La comisionada del FDNY, Lillian Bonsignore, garantizó que las operaciones no se detendrían pese a las lluvias del jueves. Las tareas de búsqueda y rescate concluyeron pasadas las 15:30 del jueves 13 de noviembre, sin hallar más víctimas.

Registros municipales indican que en abril pasado el DOB sancionó a un contratista de demolición por haber derribado una estructura en el lote lindante pese a una orden de suspensión de trabajos.

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Más de 250 rescatistas inspeccionaron los escombros con drones y unidades caninas hasta la finalización del operativo en Brooklyn (REUTERS/Angelina Katsanis)

El organismo identificó además cinco entidades vinculadas a la obra, que operan en aproximadamente 100 sitios de construcción en toda la ciudad, e inició inspecciones en todos esos predios.

Mientras que la fiscalía del Distrito de Brooklyn trabaja junto al DOB para determinar si hubo conducta negligente o criminal que contribuyera al siniestro.