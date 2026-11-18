Un buque cisterna de gas se incendió frente a las costas de Ormuz tras ser atacado

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A unas 13 kilómetros de la costa omaní de Khasab, un petrolero quedó envuelto en llamas después de un ataque contra el buque cisterna de gas licuado de petróleo Tara Gas en el estrecho de Ormuz. Las imágenes muestran una columna de humo sobre el casco, mientras varias personas observan el incendio desde la distancia.

El buque navegaba con bandera de Panamá y transportaba a 24 marinos indios, según informó el ministro de Puertos, Transporte Marítimo y Vías Navegables de India, Sarbananda Sonowal. Fuentes consultadas por Reuters señalaron que la tripulación abandonó la embarcación tras el impacto y que un tripulante permanece desaparecido.

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El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) registró el primer ataque el 16 de noviembre, a siete millas náuticas al norte de Khasab, en Omán. En una actualización emitida al día siguiente, el organismo indicó que el barco sufrió un segundo impacto y que el hecho provocó un incendio a bordo.

El ministro Sarbananda Sonowal informó que el Tara Gas navegaba con bandera de Panamá y 24 marinos indios a bordo. (REDES SOCIALES/ VÍA REUTERS)

La agencia británica describió el objeto que alcanzó al petrolero como un “proyectil desconocido”. También precisó que el fuego fue extinguido, aunque no pudo determinar el alcance de los daños ni un posible efecto ambiental. La ubicación comunicada por UKMTO equivale a unos 13 kilómetros de la costa omaní.

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Las imágenes sitúan el incendio frente a la costa de Omán

La verificación visual permitió ubicar el video en las coordenadas 26,30663 y 56,29768. El relieve montañoso y el perfil de la costa coinciden con imágenes satelitales, material de archivo y mapas topográficos de la zona, de acuerdo con la comprobación realizada por Reuters.

La superestructura y la popa observadas en la grabación también coinciden con imágenes previas del Tara Gas. La plataforma de monitoreo de incendios de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) detectó actividad térmica el 17 de noviembre en ese mismo punto.

Un marino sigue desaparecido tras la evacuación

La empresa estatal emiratí de petróleo ADNOC informó que uno de los miembros de la tripulación de un buque de la compañía seguía desaparecido después de un ataque en el estrecho. La firma afirmó que los demás marinos fueron evacuados y que 11 recibieron atención médica por lesiones.

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Los registros del sector marítimo identifican a la firma Global Gas de Islas Marshall como la propietaria de la embarcación. (REDES SOCIALES/ VÍA REUTERS)

La compañía sostuvo que continuaban las tareas de búsqueda y rescate. UKMTO confirmó, por su parte, que había una persona no localizada, sin identificar el barco en su comunicado. Las bases de datos marítimas citadas en la información consignan a Global Gas, con sede en las Islas Marshall, como propietaria del Tara Gas; la empresa no respondió a solicitudes de comentarios.

La ruta concentra ataques desde el inicio de la guerra regional

El incidente ocurre en una vía por la que, antes de la escalada bélica regional iniciada el 28 de febrero tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, transitaba cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado comercializados en el mundo.

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Desde entonces, los ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz se multiplicaron, según las fuentes marítimas. Datos de MarineTraffic indican que el Tara Gas había comunicado por última vez su posición el 26 de septiembre, también frente a la costa de Omán.