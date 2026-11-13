Nueva York: 138.000 estudiantes no tuvieron una vivienda estable y miles faltaron a clases durante el año escolar

Más de 138.000 estudiantes de las escuelas públicas de Nueva York carecieron de vivienda fija durante el ciclo lectivo 2025-2026 (REUTERS/Brendan McDermid)

Guardar

Más de 138.000 estudiantes de las escuelas públicas de Nueva York atravesaron una situación de sinhogarismo durante el ciclo 2025-2026, el equivalente a uno de cada ocho alumnos.

El dato, difundido por Advocates for Children of New York (AFC), expone el impacto de la falta de vivienda estable sobre la asistencia, los traslados y la continuidad educativa.

PUBLICIDAD

La cifra representa una baja del 10 % frente al ciclo 2024-2025, cuando se superaron los 154.000 estudiantes en viviendas temporales.

Sin embargo, es el undécimo año consecutivo en que más de 100.000 alumnos de la ciudad carecen de una vivienda permanente, según el informe de AFC, elaborado con datos del Departamento de Educación del Estado de Nueva York.

Alrededor de 81.100 alumnos compartieron vivienda de forma temporal con familiares o conocidos ante dificultades económicas (REUTERS/Ryan Murphy)

Más de 50.700 alumnos pasaron parte del año en refugios

Del total identificado, más de 50.700 estudiantes, el 37 %, estuvieron alojados en refugios municipales en algún momento del ciclo.

Otros 81.100, el 58 %, compartieron de manera temporal la vivienda de familiares, amistades u otras personas tras perder su hogar o por dificultades económicas. El resto se encontraba en otras formas de alojamiento transitorio.

PUBLICIDAD

La disminución interanual estuvo vinculada, principalmente, a una caída del 22 % en la cantidad de alumnos que vivían en refugios.

Aun así, ese grupo continúa un 41 % por encima del registrado una década atrás, de acuerdo con Student Homelessness in New York City, 2025–26.

Las ausencias crónicas alcanzaron al 63 % de quienes vivían en refugios

La precariedad habitacional también se reflejó en la asistencia. Durante 2024-2025, casi la mitad de los estudiantes en viviendas temporales y el 63 % de quienes estaban en refugios faltaron de forma crónica; es decir, perdieron al menos el 10 % de los días de clase.

En conjunto, esas ausencias representaron un mínimo de 1,1 millones de jornadas de instrucción perdidas.

El 63 % de los estudiantes alojados en refugios municipales registró ausencias escolares crónicas (Reuters)

Además, uno de cada cinco alumnos alojados en refugios cambió de escuela al menos una vez durante ese ciclo, una tasa que cuadruplicó la de sus pares con vivienda permanente.

PUBLICIDAD

AFC advierte que los traslados interrumpen la continuidad académica y agravan las barreras para sostener la escolaridad.

No hay datos públicos consolidados sobre asignaciones de refugios por distrito

La distancia entre los refugios y las escuelas puede convertirse en un obstáculo para la asistencia. Sin embargo, no hay información pública consolidada que permita verificar qué proporción de familias fue asignada inicialmente, durante el ciclo 2025-2026, a un refugio situado en un distrito distinto al de la escuela de su hijo menor.

Las ubicaciones alejadas pueden implicar recorridos más largos y dificultar que los estudiantes mantengan su matrícula en el establecimiento de origen.

El acceso al transporte escolar tampoco siempre es inmediato. Al cierre del ciclo, 1.775 estudiantes que vivían en refugios seguían a la espera de una ruta de autobús, según datos citados por citylimits.org.

PUBLICIDAD

El canciller de las escuelas públicas de Nueva York, Kamar Samuels, señaló que el Departamento de Educación trabaja con otras agencias de la ciudad y organizaciones defensoras para sostener la trayectoria escolar de estos alumnos.

Entre las medidas mencionó la eliminación de la obligación de que los niños participen en todas las reuniones relacionadas con la búsqueda de vivienda y la expansión de escuelas comunitarias en distritos con una alta concentración de refugios.

Uno de cada cinco alumnos en albergues cambió de escuela durante el año, cuatro veces más que sus pares con vivienda permanente (REUTERS/Jordan Tovin)

Solo el 27 % de los alumnos en refugios alcanzó el nivel esperado en lectura

Las dificultades para asistir con regularidad también coinciden con resultados académicos más bajos. En las pruebas estatales de 2025, solo el 27 % de los estudiantes de tercero a octavo grado que vivían en refugios alcanzó el nivel esperado en lectura.

PUBLICIDAD

Esa proporción fue inferior a la mitad de la registrada entre los alumnos con vivienda permanente, de acuerdo con los datos recogidos por citylimits.org.

La brecha también apareció al final de la trayectoria escolar. El 59 % de los estudiantes alojados en refugios completó la secundaria en el plazo previsto, mientras que el 14 % abandonó los estudios. Los indicadores describen resultados de distintos grupos de alumnos y no determinan por sí solos las causas de cada caso.

AFC sostiene que mantener a los chicos en su escuela de origen y garantizarles transporte oportuno puede reducir las interrupciones vinculadas a los cambios de alojamiento.

PUBLICIDAD

La organización plantea una mayor coordinación entre las agencias que administran los refugios y el sistema educativo para evitar ubicaciones alejadas de los establecimientos a los que asisten los estudiantes.