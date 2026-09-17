Estados Unidos

Estudiantes de escuelas públicas en Nueva York pueden recibir USD 1.000 como ahorro para la universidad: qué es importante saber

Los alumnos matriculados en instituciones estatales de los cinco condados de la ciudad, perciben automáticamente una cuenta con fondos destinados a la educación superior

Los estudiantes de escuelas públicas de Nueva York reciben una cuenta de ahorros universitarios con USD 1.000 desde el jardín de infantes (REUTERS/Brendan McDermid)
Los estudiantes de escuelas públicas de Nueva York reciben una cuenta de ahorros universitarios con USD 1.000 desde el jardín de infantes (REUTERS/Brendan McDermid)
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Cada niño matriculado en una escuela pública de Nueva York a partir del jardín de infantes recibe automáticamente una cuenta de ahorros universitarios con USD 1.000 ya depositados, sin que la familia deba hacer ningún trámite previo.

El programa, que abarca desde kindergarten hasta quinto grado, cubre a todos los estudiantes independientemente del ingreso familiar o el estatus migratorio.

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La iniciativa es administrada por NYC Kids RISE, una organización sin fines de lucro que actúa en asociación con las Escuelas Públicas de Nueva York.

Los fondos se invierten dentro del marco del plan NY 529, un tipo de cuenta de inversión con ventajas fiscales diseñada específicamente para cubrir gastos de educación superior y formación profesional, explicó un informe de NBC New York.

El programa de NYC Kids RISE incluye a alumnos desde kindergarten hasta quinto grado sin importar ingreso familiar ni estatus migratorio (New York City Public Schools)
El programa de NYC Kids RISE incluye a alumnos desde kindergarten hasta quinto grado sin importar ingreso familiar ni estatus migratorio (New York City Public Schools)

La cuenta se activa en enero y no requiere acción inicial

Los tutores o padres de estudiantes que ingresan al programa durante el ciclo escolar 2026-2027 podrán activar y consultar la cuenta de becas de su hijo en kindergarten a partir de enero de 2027.

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NYC Kids RISE notificará a las familias por correo electrónico y mediante un folleto enviado por correo postal cuando la cuenta esté disponible. La inscripción es automática: a menos que la familia elija salir del programa, el estudiante queda registrado y el dinero inicial queda reservado.

Para quienes deseen rechazar la participación, el plazo de exclusión voluntaria del ciclo 2026-2027 se inicia en el otoño de 2026 y tiene una duración de 30 días. El trámite puede realizarse a través de la cuenta NYC Schools Account o mediante un formulario firmado entregado a la secretaría de la escuela. Quienes no completen este paso dentro del plazo quedan inscriptos de forma definitiva.

Las familias pueden sumar hasta USD 100 adicionales en fondos igualados

Una vez activa la cuenta, NYC Kids RISE igualará dólar a dólar cada aportación familiar hasta un máximo de USD 100. Para acceder a este beneficio, los tutores deben abrir una cuenta de ahorros propia —separada de la cuenta de becas— y vincularla al perfil del estudiante. Al completar ese paso, la organización deposita una recompensa adicional de USD 25 directamente en la cuenta de becas del niño.

El programa admite dos tipos de cuentas personales: el plan directo NY 529, con ventajas fiscales, o una cuenta de ahorros tradicional en Amalgamated Bank, una institución financiera asegurada.

La elección depende de las circunstancias de cada familia; NYC Kids RISE aclara que existen otras alternativas en el mercado que pueden resultar más convenientes según el caso.

Las familias de estudiantes del ciclo 2026-2027 podrán activar y consultar la cuenta desde enero de 2027, tras una inscripción automática (REUTERS/Brendan McDermid)
Las familias de estudiantes del ciclo 2026-2027 podrán activar y consultar la cuenta desde enero de 2027, tras una inscripción automática (REUTERS/Brendan McDermid)

El programa arrancó como piloto en Queens en 2017 y se extendió a toda la ciudad en 2021

NYC Kids RISE lanzó el programa en 2017 como experiencia piloto dentro de los límites del Distrito Escolar Comunitario 30, en Queens, con un aporte inicial de USD 100 por estudiante financiado por una donación de USD 10 millones de la Fundación Gray.

En junio de 2021, la Ciudad de Nueva York formalizó su compromiso de expandir el plan a todos los jardines de infantes de escuelas públicas y charter de los cinco condados, a partir del ciclo 2021-2022.

Con el inicio del año escolar 2026-2027, el monto inicial de cada cuenta ascendió a USD 1.000, lo que representa una expansión sustancial respecto al diseño original del programa.

Mientras que la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, quien integró el directorio fundador de NYC Kids RISE, impulsó esta ampliación dentro del presupuesto de la ciudad.

El programa nació como piloto en Queens en 2017, se expandió a toda la ciudad en 2021 y elevó el aporte inicial a USD 1.000 en 2026-2027 (REUTERS/Brendan McDermid)
El programa nació como piloto en Queens en 2017, se expandió a toda la ciudad en 2021 y elevó el aporte inicial a USD 1.000 en 2026-2027 (REUTERS/Brendan McDermid)

La información del estudiante se comparte con dos entidades y está protegida por ley federal

La participación en el programa implica que las Escuelas Públicas de Nueva York transfieran ciertos datos a NYC Kids RISE y a Nonprofitly, una empresa de gestión de datos.

La información compartida se limita a lo que la normativa federal denomina “Información de Directorio”: nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio, número de teléfono, escuela y grado actual, entre otros datos básicos del estudiante y su tutor.

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés) regula el uso de esa información. Tanto NYC Kids RISE como Nonprofitly tienen prohibido utilizarla con fines publicitarios, de mercadeo o comerciales.

Las Escuelas Públicas de Nueva York comparten datos básicos del estudiante con NYC Kids RISE y Nonprofitly bajo la protección de la ley FERPA (REUTERS/Brendan McDermid)
Las Escuelas Públicas de Nueva York comparten datos básicos del estudiante con NYC Kids RISE y Nonprofitly bajo la protección de la ley FERPA (REUTERS/Brendan McDermid)

De igual modo, ningún estudiante puede recibir fondos del programa sin que su información sea compartida, ya que esos datos son necesarios para crear y asignar los recursos a cada cuenta.

Las familias con preguntas sobre el programa pueden comunicarse con NYC Kids RISE al 833-543-7473 o por correo electrónico.

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