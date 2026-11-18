La estadounidense alcanzó la cumbre de El Capitán después de resistir un temporal invernal en Yosemite, donde permaneció nueve jornadas detenida

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Sasha DiGiulian, campeona mundial de escalada libre, quedó atrapada nueve días en un portaledge —plataforma colgante— suspendido sobre la pared vertical de El Capitán, en el Parque Nacional Yosemite, California, cuando una tormenta invernal la sorprendió a apenas 120 metros de la cima. Lejos de retroceder, aguardó el fin del temporal y completó el ascenso, convirtiéndose en la primera mujer en recorrer la ruta más larga de esa formación de granito.

La deportista estadounidense de 34 años relató la experiencia en exclusiva a la revista People. Llevaba diez días de ascenso junto a su compañero Elliot Faber cuando el clima se deterioró de forma abrupta: lo que el pronóstico anticipaba como dos días de mal tiempo derivó en un asedio de lluvia torrencial, vientos de fuerza huracanada, truenos, rayos, granizo, nieve y hielo. Calificó aquel episodio como el peor noviembre que Yosemite registraba desde 1973.

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Nueve días confinada en una plataforma de 1,2 por 1,8 metros a 790 metros de altura

Sin posibilidad de avanzar con seguridad, DiGiulian instaló su tienda sobre el portaledge —una plataforma plegable de aproximadamente 1,2 por 1,8 metros anclada directamente a la roca— a unos 790 metros sobre el valle. Allí permaneció inmóvil mientras el temporal arreciaba.

La atleta estadounidense de 34 años permaneció en un portaledge de 1,2 por 1,8 metros, suspendido a 790 metros (sashadigiulian)

La inmovilidad resultó el desafío más duro. “No soy alguien a quien le guste quedarse quieta. Estar quieta es como entrar en modo monje zen”, dijo a People. Para sostenerse física y psicológicamente, calentaba agua con un hornillo, se alimentaba de comidas liofilizadas y barras de proteína, y leía libros en su e-reader. También recurrió a ejercicios de respiración y técnicas de visualización para mantener el foco.

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Las condiciones dentro del refugio fueron extremas: el frío y la humedad impregnaron la ropa, que secaba envolviéndola alrededor del cuerpo para aprovechar el calor corporal. Para evitar salir al exterior, improvisó un orinal con una garrafa vacía. “Fue realmente difícil desde lo mental”, admitió la atleta.

Abandonar equivalía a perder un año entero de preparación

DiGiulian invirtió entre tres y cuatro años en prepararse para esta expedición. Retroceder hubiera significado renunciar al intento y postergar el proyecto hasta la siguiente temporada. Esa perspectiva fue determinante para mantenerse en la pared.

Sasha DiGiulian completó The Platinum Wall después de una expedición de 23 días junto a Elliot Faber (sashadigiulian)

“Fueron nueve días agazapada en esa carpa esperando la posibilidad de ver si podía lograrlo, frente a la opción de bajar y tener que esperar otro año”, explicó. Y añadió: “Ese sacrificio, en comparación, no fue tanto”. Junto a Faber evaluaron la situación en Gold Ledge, cerca del largo 31 de la ruta, donde detectaron una breve pausa en el temporal. Optaron por mantenerse. La tormenta retomó su intensidad poco después, acumulando hielo sobre la tienda.

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The Platinum Wall, la ruta que buscaban completar, es la más larga de El Capitán con 39 largos de ascenso. Ninguna mujer la había recorrido en libre —sin asistencia del equipo para el avance— hasta ese momento. La formación, con unos 914 metros de altura sobre el valle, es la referencia mundial para la escalada de alto rendimiento.

Tras el temporal, llegó a la cima y cerró una expedición de 23 días

Cuando las condiciones mejoraron, ambos retomaron el ascenso y alcanzaron la cumbre. La expedición completa demandó 23 días, incluyendo los nueve de espera forzada. Al llegar a lo alto de El Capitán, DiGiulian describió sentir “una satisfacción personal muy profunda”.

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El pronóstico anunciaba dos días de mal tiempo, pero las lluvias, vientos, rayos, granizo, nieve y hielo mantuvieron a la escaladora estadounidense (sashadigiulian)

En la misma línea declaró: “No sabes hasta que lo intentas. Esa sensación de lograr algo que no sabías que era posible genera una plenitud interna difícil de describir”. La atleta ya adelantó que no piensa detenerse: “Me impulsa la curiosidad por ver qué más puedo escalar y a dónde puedo ir a desafiarme en nuevas paredes alrededor del mundo”.