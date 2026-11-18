Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid anunciaron los nuevos valores de primas y deducibles para más de 65 millones de beneficiarios en 2027. (AP)

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Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) anunciaron el 17 de noviembre los nuevos montos de primas, deducibles y coseguros que regirán el programa Medicare a partir de 2027. Los cambios afectan a los más de 65 millones de beneficiarios del programa en Estados Unidos e implican aumentos en todas las partes del sistema: hospitalaria, médica y de medicamentos.

La suba más visible es la de la Parte B, que cubre servicios médicos ambulatorios: su prima mensual estándar pasará de USD 202,90 a USD 209,40, un incremento de USD 6,50. El CMS atribuyó el alza al aumento proyectado del gasto sanitario.

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Los cambios entrarán en vigor el 1 de enero de 2027 y se aplican en todo el territorio nacional, según la hoja informativa publicada por la agencia en su sitio oficial y en el Registro Federal.

Medicare 2027: qué cambia en la Parte A y cuánto subirá el deducible hospitalario

La Parte A de Medicare financia las internaciones hospitalarias, la atención en centros de enfermería especializada, los cuidados paliativos, la rehabilitación para pacientes internados y algunos servicios de atención médica en el hogar. Según los datos publicados por CMS, cerca del 99% de los beneficiarios no paga prima mensual por esta cobertura, ya que acumuló al menos 40 trimestres de empleo cubierto por Medicare, según la determinación de la Administración del Seguro Social.

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La prima mensual estándar de la Parte B de Medicare aumentará a USD 209,40 debido al incremento proyectado en el gasto sanitario. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

El deducible hospitalario —el monto que el beneficiario abona al ingresar— subirá de USD 1.736 a USD 1.776 y cubre los primeros 60 días de internación por período de beneficios. A partir de ahí, los coseguros diarios son los siguientes:

Días 61 a 90 de internación: USD 444 por día (USD 434 en 2026)

Días de reserva de por vida (reserva finita de 60 días adicionales a lo largo de toda la vida del asegurado): USD 888 por día en 2027

Días 21 a 100 en centros de enfermería especializada: USD 222 por día (USD 217 en 2026)

Primas de la Parte A para quienes no completaron los trimestres requeridos

Una minoría de beneficiarios —personas mayores de 65 años con menos de 40 trimestres de cobertura y ciertos individuos con discapacidades— debe pagar una prima mensual para acceder a la Parte A. Quienes acumularon entre 30 y 39 trimestres abonarán USD 328 al mes en 2027, frente a USD 311 en 2026. Quienes registren menos de 30 trimestres deberán pagar USD 597 mensuales, un aumento de USD 32 respecto de los USD 565 vigentes este año.

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Prima y deducible de la Parte B suben por el alza proyectada del gasto sanitario

La Parte B cubre los servicios médicos en consultorios y hospitales con atención ambulatoria, determinados servicios de salud en el hogar, equipos médicos duraderos y otros servicios no incluidos en la Parte A. La prima mensual estándar para 2027 será de USD 209,40 y el deducible anual ascenderá a USD 292, contra USD 283 en 2026. Ambos montos se calculan cada año según las disposiciones de la Ley del Seguro Social.

La cobertura específica de medicamentos inmunosupresores para receptores de trasplante de riñón tendrá una prima de USD 125,70. (Reuters)

Dentro de la Parte B existe también una cobertura específica para medicamentos inmunosupresores, destinada a personas cuya cobertura integral de Medicare finalizó 36 meses después de un trasplante de riñón y que no cuentan con determinados seguros alternativos. Esa cobertura tendrá una prima estándar de USD 125,70 en 2027.

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Parte B e ingresos altos: quiénes pagarán hasta USD 711,80 al mes en 2027

Desde 2007, los beneficiarios con ingresos superiores a ciertos umbrales pagan una prima mayor. El monto se determina a partir del ingreso bruto ajustado modificado y del tipo de declaración fiscal presentada ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Este ajuste alcanza a aproximadamente el 9% de los beneficiarios de la Parte B.

Para declaraciones individuales, quienes ganen hasta USD 112.000 anuales pagarán la prima estándar de USD 209,40. El monto sube de forma escalonada hasta llegar a USD 711,80 mensuales para ingresos individuales de USD 500.000 o más, o conjuntos de USD 750.000 o más.

Los rangos intermedios van desde USD 293,10 (ingresos individuales entre USD 112.001 y USD 141.000) hasta USD 670,00 (entre USD 212.001 y USD 499.999). Las personas casadas que presentaron declaración conjunta siguen la misma escala, con umbrales de ingreso duplicados respecto de las declaraciones individuales.

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Ajuste por ingresos en la Parte D: hasta USD 96,40 adicionales al mes

La Parte D financia los medicamentos de venta bajo receta. Las primas varían según el plan que elija cada beneficiario, pero quienes superen ciertos niveles de ingreso deben pagar, además, un ajuste mensual relacionado con sus ingresos. Este cargo adicional puede descontarse directamente del cheque del Seguro Social o pagarse de forma directa a Medicare. Los tramos para declaraciones individuales son:

Hasta USD 112.000 (o USD 224.000 en declaración conjunta): USD 0

Entre USD 112.001 y USD 141.000: USD 15,40

Entre USD 141.001 y USD 177.000: USD 39,70

Entre USD 177.001 y USD 212.000: USD 64,00

Entre USD 212.001 y USD 499.999: USD 88,30

USD 500.000 o más (o USD 750.000 o más en declaración conjunta): USD 96,40

Según el CMS, cerca del 9% de los beneficiarios de la Parte D tributa estos cargos adicionales. A su vez, a partir del 1 de enero de 2027 entrarán en vigor los precios negociados por Medicare con laboratorios farmacéuticos para los próximos 15 medicamentos de marca de la Parte D que carecen de competencia genérica.

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Los precios de los primeros 10 fármacos negociados bajo este esquema ya estuvieron disponibles desde enero de 2026, según la hoja informativa de Medicare.gov.