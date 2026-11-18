'El Grinch 2' mantendrá el formato de comedia física de acción real con un plan de rodaje menos exigente para el actor principal. (Universal Pictures)

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Ron Howard advirtió que la secuela de El Grinch —anunciada meses atrás por Universal Pictures e Imagine Entertainment— solo se hará realidad si existe un guion que él y Jim Carrey consideren verdaderamente excepcional.

“Simplemente tengo que advertirle a todo el mundo que Jim y yo no vamos a seguir adelante a menos que creamos que tenemos un gran guion, y ni siquiera tenemos un guion ahora mismo”, declaró en entrevista con People.

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El cineasta precisó que el proyecto cuenta con escritores contratados y una premisa definida, pero que eso no garantiza su concreción.

“Tenemos muy buenos escritores y una idea que me entusiasma y que creo que está muy en sintonía con el espíritu del Dr. Seuss, con su mezcla de comedia y fantasía”, sostuvo.

Y agregó: “Estoy muy satisfecho con lo que tenemos para trabajar, pero no quiero hacer ninguna promesa de que va a suceder, porque Jim y yo estamos alineados en una cosa: no vamos a seguir adelante a menos que creamos que tiene posibilidades de ser grandiosa”.

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Ron Howard supeditó la realización de la secuela a la existencia de un guion de calidad acordado con Jim Carrey. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El director de cine señaló que el peso del legado de la cinta original es un factor determinante en esa cautela.

“Estamos tan orgullosos de la película original. Nos sentimos muy afortunados, porque hace falta un poco de suerte para que una película se consolide y se convierta en un clásico perdurable de la manera en que lo ha hecho ese film”, expresó ante el mismo medio.

Y continuó en su declaración: “El seguimiento, el hecho de que se haya convertido en una tradición en muchos hogares, es algo que significa mucho para todos los que estuvimos involucrados, Jim y yo en particular”.

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A pesar de las reservas, Howard no descarta la secuela. “Vamos a avanzar con cautela pero con esperanza hacia otra película, porque ambos creemos en la premisa. Con un poco de suerte, volveremos a visitar ese mundo”, afirmó.

La primera entrega recaudó 345 millones de dólares a nivel global y encabezó la taquilla estadounidense de su año de estreno. (Universal Studios)

¿Qué se sabe del reparto, el guion y la producción de ‘El Grinch 2’?

Jim Carrey está en conversaciones para retomar su papel como el Grinch, con Howard de regreso en la dirección y Brian Grazer como coproductor, su socio habitual en Imagine Entertainment.

El guion está a cargo de Alec Berg, Jeff Schaffer y David Mandel, el mismo trío que trabajó en la adaptación de El gato en el sombrero (2003) y que tiene en su haber series como Barry, Veep y Curb Your Enthusiasm.

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La supervisión del proyecto por parte de Dr. Seuss Enterprises estará a cargo de su directora ejecutiva, Susan Brandt.

Por parte de Universal, el seguimiento corresponde a la vicepresidenta sénior de desarrollo de producción Britt Hennemuth y a la ejecutiva creativa Christina Hoffrogge.

Howard confirmó que, si la secuela prospera, “seguirá siendo una comedia física de acción real”, y adelantó que se buscará hacer el proceso de producción menos exigente para Carrey.

Jim Carrey recurrió a un especialista de la CIA para tolerar las extenuantes sesiones de maquillaje durante la filmación del año 2000. (Photo by Universal/Getty Images)

El actor debió atravesar hasta ocho horas diarias de maquillaje para su transformación en la criatura verde durante el rodaje original, una experiencia que describió como traumática.

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“Lo veía tumbado en el suelo entre tomas con una bolsa de papel marrón. Literalmente en el suelo. Estaba muy mal”, relató Howard sobre aquellos días de filmación.

El realizador también reveló que Carrey estuvo a punto de devolver su caché de USD 20 millones.

Finalmente, el protagonista logró continuar con la ayuda de un especialista que entrenaba a agentes de la CIA para resistir situaciones extremas, y gracias a que el tiempo de maquillaje se redujo finalmente a tres horas diarias.

El Grinch, estrenada poco antes del Día de Acción de Gracias de 2000, recaudó USD 345 millones en todo el mundo y fue el título más taquillero del año en el mercado doméstico de Estados Unidos con USD 260 millones.

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También obtuvo el Premio Oscar al mejor maquillaje para Rick Baker y Gail Rowell-Ryan.