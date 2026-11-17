La plataforma Downdetector reunió miles de avisos de usuarios sobre problemas de acceso y funcionamiento en distintos servicios de Apple (REUTERS/Mike Segar/File Photo).

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Apple registró este martes una interrupción en iCloud, App Store, Apple Pay y otros servicios, que impidió a algunos usuarios iniciar sesión, realizar pagos, descargar aplicaciones, acceder a la nube y activar dispositivos.

La página de estado de la compañía reconoció incidencias en iCloud Account & Sign In y AppleCare on Device para todos los clientes. A su vez, informó problemas parciales en Apple Business, Apple School Manager y Schoolwork, precisó The New York Post.

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La empresa situó el inicio de la falla en iCloud a las 11:45, hora del este de Estados Unidos, y advirtió que los servicios afectados podían funcionar con lentitud o quedar fuera de línea.

Los usuarios reportaron cierres de sesión inesperados, dificultades para acceder a sus cuentas y problemas con Apple Music. Por su parte, desarrolladores experimentaron problemas para acceder a App Store Connect.

Las fallas también alcanzaron a las tiendas físicas en distintos países, donde se registraron demoras en las ventas, las reparaciones y la atención al público.

De acuerdo con un comunicado de la empresa recogido por Bloomberg, muchos de los sistemas ya se encuentran en funcionamiento. Apple aclaró que las fallas no se debieron a un ciberataque, sino a una actualización interna. “Estamos trabajando para restablecer el funcionamiento de los sistemas restantes lo antes posible”, afirmó.

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Apple registró una interrupción en iCloud, App Store y Apple Pay que impidió a los usuarios iniciar sesión y realizar pagos (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo).

Downdetector concentró miles de avisos durante la interrupción

Los avisos de usuarios sobre fallas en los servicios de Apple aumentaron a lo largo de la jornada en Downdetector, una plataforma que recopila reportes de personas que informan problemas de acceso o funcionamiento.

La plataforma registró un pico de más de 2.300 notificaciones cerca de las 9.25, hora del este, según datos recopilados por LiveNow Fox. Durante las 24 horas previas, los avisos relacionados se habían mantenido cerca de cero.

Entre los mensajes, un usuario identificado como Tom Perkins indicó que recibía el aviso: “No se pudo verificar su identidad. Inténtelo de nuevo”. Luego agregó: “Esto lleva ocurriendo unos 30 minutos”.

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Otro usuario, identificado como Steve, afirmó que no podía activar equipos ni acceder a Apple Business.

El incidente afectó a personas fuera de Estados Unidos, con reportes provenientes de Brasil, Grecia y Letonia. Allí, una persona señaló que no podía acceder a Apple Pay: “Pide iniciar sesión y no funciona”.

Los reportes sobre problemas en Apple Pay y otros servicios de la compañía se extendieron a Brasil, Grecia y Letonia (REUTERS/Mike Segar/File Photo).

La caída de Apple ocurrió tras una serie de fallas tecnológicas recientes

La interrupción se produjo tras varios incidentes tecnológicos registrados en los últimos días. El lunes, JPMorgan Chase y otras entidades bancarias sufrieron una falla en sus sistemas que afectó las operaciones, mientras que United Airlines enfrentó un problema interno que demoró despegues, detalló The New York Post.

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La semana anterior, una caída de Microsoft 365 alteró los servicios de correo electrónico utilizados por empresas, hospitales y tribunales federales.

Asimismo, una falla independiente en las comunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) provocó una suspensión nacional de vuelos, con miles de cancelaciones y demoras, reportó San Francisco Chronicle.

No se estableció ninguna conexión entre esos episodios y la caída de los servicios de Apple. La causa del incidente y el plazo para el restablecimiento total aún se desconocen.