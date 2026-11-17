Vanessa Hudgens publicó un video en el que documenta una sesión de tratamiento estético para la piel en el rostro y el abdomen. (TikTok)

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Vanessa Hudgens compartió con sus seguidores una nueva experiencia relacionada con los cambios físicos que ha experimentado después de convertirse en madre de dos niños. La actriz de High School Musical publicó un video en TikTok en el que mostró parte de su primera sesión con un tratamiento estético destinado a reafirmar la piel del rostro, el cuello y el abdomen.

“Por fin tuve un momento lejos de los niños, y mamá se está dando un gusto con un nuevo tratamiento”, comentó la artista de 37 años en la grabación.

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Hudgens identificó el procedimiento como Everesse y explicó que su objetivo es mejorar la firmeza de la piel. “Porque después de dos bebés, mi abdomen ya no es el de antes”, dijo la actriz.

La exestrella Disney mostró algunos momentos de la sesión, durante la cual una especialista deslizó un dispositivo sobre su piel. Antes de comenzar, Hudgens destacó dos características del procedimiento: “Como dije, no hay agujas ni necesitas tiempo de recuperación”.

Vanessa Hudgens mostró el tratamiento estético que eligió después de convertirse en madre por segunda vez (Composición: Instagram)

Al finalizar, compartió sus primeras impresiones y aseguró que la experiencia había sido rápida y sencilla. “Fue muy fácil y rápido, y no hay enrojecimiento”, expresó. También manifestó entusiasmo por los resultados que, según le explicaron, podrían continuar desarrollándose con el tiempo.

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Los cambios físicos que Vanessa Hudgens ha compartido después de sus embarazos

La actriz y su esposo, el beisbolista Cole Tucker, tienen dos hijos. Su primer bebé nació en julio de 2024, mientras que su segunda hija llegó en noviembre de 2025. Desde entonces, Hudgens ha compartido algunos momentos de su recuperación posparto, aunque mantiene bajo reserva buena parte de la vida familiar. La pareja no ha revelado públicamente los nombres ni los rostros de sus pequeños.

En noviembre de 2025, la pareja recibió a su segundo bebé. (Composición: Instagram)

En abril de 2026, cuatro meses después del nacimiento de su segundo bebé, la intérprete publicó una fotografía en la que celebró un momento que muchas madres reconocieron como parte de su propia experiencia: volver a utilizar sus pantalones habituales.

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“Ese momento del posparto en el que tus pantalones finalmente vuelven a quedarte”, escribió junto a la imagen, en la que lucía una camiseta gris ajustada y unos jeans claros.

La publicación recibió numerosos comentarios de otras madres que compartieron experiencias similares. Entre las reacciones estuvo la de la actriz Samantha Hanratty, quien escribió: “Creo que lloré cuando finalmente me pasó. Aunque algunos pantalones nunca volverán a quedarme”.

Hudgens también mostró aspectos menos sencillos de la recuperación después del parto. En una de sus historias de Instagram publicó una fotografía de su mano sosteniendo un puñado de cabello que se le había caído. “Y así comienza”, escribió al referirse a la pérdida de cabello posparto.

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En otra publicación, compartió una selfie sin maquillaje mientras descansaba en el suelo y acompañó la imagen con una frase sobre su rutina cotidiana: “Nunca llevo maquillaje y siempre estoy en el suelo. Cosas de mamá, jaja”.

Meses después de su segundo parto, Hudgens celebró que sus pantalones volvieran a quedarle. (Composición: Instagram)

La maternidad también ha sido un tema sobre el que habló en entrevistas. En agosto de 2025, durante una conversación con E! News, Hudgens reconoció las dificultades para encontrar equilibrio entre sus distintas responsabilidades. “Ser mamá es literalmente lo más agotador del planeta”, afirmó.

Pese al cansancio, la actriz explicó que sus hijos le han enseñado a bajar el ritmo y disfrutar más del presente. “Es muy fácil concentrarse en las cosas que vendrán en el futuro. Decir: ‘Seré feliz cuando…’ o ‘Las cosas serán más fáciles cuando…’. Pero eso no es lo importante. Lo importante es el momento que tienes frente a ti”, reflexionó.

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