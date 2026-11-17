Radio Francia Internacional reveló la existencia de la operación confidencial Volia para la formación y el mantenimiento de equipos bélicos. (REUTERS/Kacper Pempel)

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El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó este martes que la presencia de militares franceses en Ucrania constituye una “participación directa en la guerra” y aseguró que Moscú ya transmitió su preocupación a París. El Gobierno de Emmanuel Macron reconoció horas después que hay soldados franceses en territorio ucraniano, pero rechazó la lectura rusa.

“No solo franceses, lo sabemos. Hemos transmitido nuestra preocupación... esto ya no es apoyo a Ucrania, sino participación directa en la guerra”, declaró Lavrov ante la prensa. El ministro añadió que Rusia conoce desde hace más de 6 meses la presencia de tropas extranjeras en el país.

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La respuesta llegó en la sesión de preguntas al Gobierno de la Asamblea Nacional. Alice Rufo, ministra delegada de Defensa, dio la primera confirmación oficial de un despliegue que París nunca había reconocido en público. “Sí, efectivamente, hay en Ucrania una estructura de coordinación que trabaja estrechamente con la misión de defensa y que permite realizar actividades puntuales de formación específica, así como tareas de mantenimiento o conservación de equipos”, dijo.

Rufo describió una presencia “muy limitada” y de “carácter extremadamente puntual”, con tareas que se hacen “a una distancia muy considerable de la línea del frente”. Negó cualquier intención de combatir y calificó de “absurdo” lo dicho por Lavrov. “No se trata de una intervención militar armada ni de una participación directa en el conflicto”, afirmó. También advirtió de que presentar estas actividades como operaciones de combate puede poner en peligro a los militares desplegados.

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La ministra delegada ante el ministro de las Fuerzas Armadas, Alice Rufo, asiste a una ceremonia conmemorativa internacional por el 82.º aniversario del desembarco de Normandía en Langrune-sur-Mer, en el noroeste de Francia, el 6 de junio de 2026. (Foto de LOU BENOIST / AFP) LOU BENOIST/Pool vía REUTERS

La misión salió a la luz el lunes 16 de noviembre por una investigación de Radio Francia Internacional (RFI), emisora pública francesa. Según la emisora pública, los militares franceses trabajan en Ucrania al menos desde agosto en una operación confidencial llamada Volia, dirigida por un general francés cuyo nombre no se ha hecho público. Forman a soldados ucranianos y mantienen el material militar que Francia entregó a Kiev.

RFI describe una estructura ligera, con equipos pequeños que cruzan la frontera para intervenciones breves. La puerta de entrada es Gerfaut, el destacamento francés instalado en Polonia desde 2023 dentro de la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea a Ucrania (EUMAM). Según la emisora, los militares tienen instrucciones de presentar esos viajes como estancias en Polonia.

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Una fuente con conocimiento del dispositivo confirmó a AFP que la rotación de formadores franceses “en Francia, en Polonia u ocasionalmente en Ucrania es una realidad”. “Pero no es una operación militar. No hay en absoluto intención de emprender acciones coercitivas”, añadió bajo condición de anonimato. No hay datos públicos sobre el número de efectivos ni sobre la duración de las rotaciones.

Moscú advierte sobre este escenario desde hace más de dos años. En febrero de 2024, Macron se negó a descartar el envío de tropas occidentales a Ucrania. El 27 de mayo de ese año, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Sirski, anunció que había firmado los documentos para que instructores franceses visitaran centros de entrenamiento en Ucrania. Al día siguiente, el Ministerio de Defensa ucraniano matizó sus palabras y precisó que las conversaciones seguían en curso y que esos documentos eran trámites internos, no un acuerdo cerrado.

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El destacamento militar Gerfaut establecido en Polonia sirve como punto de acceso para los traslados de instructores hacia Ucrania. (REUTERS/Kacper Pempel)

Francia prepara además una presencia militar para después de la guerra. el 6 de enero de 2026, Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, firmaron en París una declaración de intenciones para desplegar una fuerza multinacional en Ucrania cuando haya un alto el fuego. La iniciativa parte de la llamada Coalición de Voluntarios, que reúne a 35 países. El Kremlin rechaza cualquier presencia de tropas de países de la OTAN en suelo ucraniano.

En Francia, la revelación provocó reclamos en el Parlamento. El artículo 35 de la Constitución obliga al Gobierno a informar a las cámaras de cualquier intervención de las fuerzas armadas en el extranjero, a más tardar tres días después de su inicio. Cédric Perrin, senador de Los Republicanos y presidente de la comisión de Asuntos Exteriores y Defensa del Senado, confirmó que la cámara alta no recibió información sobre Volia.

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Perrin considera que las tareas descritas no encajan en la definición de intervención militar de ese artículo, pero sostiene que el Parlamento debe ser informado. Anunció que propondrá de inmediato que la ministra de las Fuerzas Armadas comparezca ante su comisión.