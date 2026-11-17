Integrantes del grupo armado iraquí Kataib Hezbolá en Jurf al-Sakhar, provincia de Babilonia, Irak. 17 de noviembre de 2026. (REUTERS/Alaa Al-Marjani)

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Un grupo armado iraquí respaldado por Irán, Kataeb Hezbollah, descartó retirarse de su principal bastión pese a la orden del primer ministro Ali al-Zaidi, respaldado por Estados Unidos, para que abandone el lugar y permita el ingreso del ejército.

El punto de conflicto es Jurf al-Sakhar, al sur de Bagdad, donde el mandatario fijó un plazo para que la facción se retire, tras una investigación que, según el gobierno, confirmó contrabando de petróleo en la zona.

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La disputa representa la primera gran prueba para el nuevo gobierno en su intento de desarmar a los grupos no estatales. Abu Taleb al-Saidi, comandante de Kataeb Hezbollah, fue categórico durante una visita de prensa organizada por la propia agrupación: “Puedo afirmar, de manera rotunda y con absoluta certeza, que el sueño de que Kataeb se retire de Jurf al-Sakher no se hará realidad; ni siquiera sobre nuestros cadáveres”.

Remarcó que su organización no busca un choque con las fuerzas armadas iraquíes. Otro integrante de la milicia, consultado bajo condición de anonimato, advirtió que “si se nos impone una guerra, lucharemos”.

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La iniciativa de Al-Zaidi se enmarca en un plan para desarmar a los grupos vinculados a Teherán antes de mediados de 2027, un reclamo que Estados Unidos sostiene desde hace años. El hecho genera inquietud por un eventual enfrentamiento interno entre chiíes, algo que el país había evitado en gran medida desde la invasión liderada por Washington en 2003, que derrocó al entonces gobernante Saddam Hussein.

Jurf al-Sakhar representa un enclave estratégico por su proximidad con Bagdad y con la ciudad santa de Karbala. (Reuters)

Dos integrantes de Kataeb Hezbollah señalaron que el general Esmail Qaani, jefe de la Fuerza Quds, rama de operaciones exteriores de la Guardia Revolucionaria iraní, llegó el lunes a Bagdad para participar en gestiones de mediación. Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizadas a hacer declaraciones públicas, no ofrecieron más detalles.

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El vínculo entre el gobierno y la agrupación se deterioró luego de que el Ejecutivo se comprometiera a lograr que las facciones armadas entregaran su arsenal al Estado. En respuesta, el grupo difundió comunicados en los que acusó a las autoridades de corrupción, de “inventar mentiras” sobre el contrabando y de impulsar lo que llamó “la mayor operación de chantaje” para obligarlo a desarmarse.

Washington, que considera a Kataeb Hezbollah una organización terrorista respaldada por Irán, asegura que Teherán utiliza la economía iraquí para evadir sanciones internacionales y en el pasado sancionó a ciudadanos locales por mezclar crudo del país con petróleo iraní.

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Un comité judicial iraquí, acompañado por una comisión gubernamental, inspeccionó el sitio el martes para examinar las acusaciones de contrabando. Un funcionario no identificado explicó que el objetivo era determinar las circunstancias de las presuntas irregularidades y los puntos donde se habrían producido.

Según fuentes locales, el plazo otorgado a la facción vence el viernes. Al-Zaidi adelantó que los sospechosos serán remitidos a la Justicia y ordenó la destitución de nueve funcionarios de seguridad y administrativos de la gobernación de Babilonia, entre ellos el jefe de policía local, varios mandos y el director de la compañía estatal de oleoductos.

El gobierno de Irak proyecta el desarme de las agrupaciones afines a Teherán antes de mediados de 2027. (REUTERS/Alaa Al-Marjani)

Ali al-Nheir, integrante de la comisión investigadora del Parlamento, declaró que las pesquisas, que incluyeron imágenes térmicas, detectaron 25 camiones cisterna con capacidad de 36.000 litros cada uno. “Los informes examinados por el comité fueron impactantes e incluyeron pruebas y documentos que demuestran la existencia de operaciones de contrabando”, indicó el legislador.

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Un miembro de Kataeb Hezbollah que habló bajo reserva reconoció ante los periodistas que recorrieron el terreno la existencia de dos instalaciones dedicadas al refinado de crudo, aunque sostuvo que el combustible procesado se destina únicamente al funcionamiento de vehículos y generadores eléctricos del grupo. Agregó, además, que el área sufrió más de 35 ataques desde que Estados Unidos e Israel iniciaron sus ofensivas contra Irán a finales de febrero.

Jurf al-Sakhar es un territorio de aldeas y tierras agrícolas que la facción controla desde hace más de una década, tras haber participado en su recuperación de manos del Estado Islámico. Se ha convertido en gran medida en una zona militarizada bajo su dominio, de la que apenas trasciende información, y posee importancia estratégica por su cercanía con Bagdad y con la ciudad santa chií de Karbala.

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El recorrido periodístico mostró decenas de viviendas destruidas por los combates contra el Estado Islámico, junto a combatientes con uniformes negros y rostro cubierto en los accesos. En la entrada, un cartel de grandes dimensiones exhibe a líderes fallecidos del “Eje de la Resistencia” liderado por Irán, alianza que también integran el Hezbollah libanés y los hutíes de Yemen.

(Con información de AFP y AP)