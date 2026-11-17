El episodio It's a Blunderful Life de Los Simpson presenta un corte de electricidad en Springfield que inicia el 17 de noviembre (Bru Ko (#571))

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Un episodio de Los Simpson emitido en 2023 incluye una referencia a un apagón que comienza el 17 de noviembre, y esa fecha es hoy. La coincidencia generó una ola de comentarios en redes sociales que se extendió por todo el mundo.

El capítulo en cuestión es It’s a Blunderful Life, el séptimo episodio de la temporada 35, que se estrenó el 19 de noviembre de 2023 en Fox. La trama sigue a una Lisa Simpson anciana que, durante una cena de Acción de Gracias en el futuro, recuerda junto a su familia un corte de luz que dejó a Springfield sin electricidad durante seis días.

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En una entrada de un antiguo diario de Lisa, fechada el 17 de noviembre, se lee: “Se acerca una tormenta”. Durante la cena, ella explica por qué encienden una vela cada año: “En memoria del gran apagón que casi destruyó nuestra ciudad, cuando tuvimos que escribir las cosas a mano”.

Más de 1,9 millones de visualizaciones antes del 17 de noviembre

Una publicación en la red social X difunde una supuesta predicción de la serie animada Los Simpson sobre un corte masivo de energía eléctrica. (@lambdabeta2025)

Una cuenta de la red social X difundió el clip a principios de noviembre con una advertencia sobre un supuesto “gran apagón” para el 17 de noviembre de 2026. La publicación original superó 1,9 millones de visualizaciones.

Desde entonces, el rumor se combinó con otros factores: fallas técnicas en servicios de Microsoft, la suspensión masiva de vuelos nacionales, interrupciones en los sistemas de los bancos Chase, Bank of America y Wells Fargo y recomendaciones de organismos de protección civil en distintos países para mantener reservas de emergencia.

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Décadas de coincidencias entre la serie y hechos reales

Lisa registró en su diario la advertencia 'Se acerca una tormenta' con fecha del 17 de noviembre (Bru Ko (#571))

Los Simpson acumulan un historial llamativo de coincidencias con eventos reales. La serie anticipó la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, la actuación de Lady Gaga en el Super Bowl, ganadores del Premio Nobel y la llegada de los relojes inteligentes.

En un episodio de 2012 titulado “Them, Robot”, la inteligencia artificial desplazaba a los trabajadores de Springfield; en 2025, un análisis proyectó que la automatización podría eliminar cerca de 100 millones de empleos en Estados Unidos en la próxima década. En otro capítulo de 2002, la familia vivía en una casa controlada por voz, tecnología que hoy está presente en más del 80% de los hogares estadounidenses.

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El evento real del 17 de noviembre: una prueba de alertas de emergencia

La fecha sí está asociada a un hecho concreto en Estados Unidos, aunque no tiene relación con un corte eléctrico. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) programaron para hoy, a las 2:20 p.m. hora del Este, una prueba nacional del Sistema de Alertas de Emergencia (EAS).

El ejercicio interrumpirá la programación de radio y televisión durante aproximadamente un minuto para evaluar la red de comunicaciones de emergencia del país. No están previstas alertas en teléfonos celulares ni cortes en el servicio eléctrico.

La cronología del episodio

Una vista nocturna de Springfield completamente a oscuras ilustra el corte del suministro eléctrico en el episodio It's a Blunderful Life de Los Simpson (Bru Ko (#571))

El episodio no hace referencia al año 2026 ni describe un apagón mundial: el corte afecta únicamente a Springfield. Además, la cronología interna del capítulo no coincide con el calendario de este año.

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En la ficción, la electricidad se restaura en Acción de Gracias, seis días después del 17 de noviembre. En 2026, Acción de Gracias cae el 26 de noviembre, nueve días después del 17, no seis como indica el episodio.