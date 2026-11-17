Don Omar confirma conciertos para 2027 en Latinoamérica.

Guardar

William Omar Landrón Rivera, conocido mundialmente como Don Omar, anunció su retorno a los escenarios de América Latina con su gira The Last King World Tour Latam 2027.

El intérprete de exitosos temas como “Pobre Diabla”, ”Dale Don Dale” y ”Salió El Sol” se presentará en 13 países de la región entre octubre y noviembre del siguiente año.

PUBLICIDAD

Las fechas anunciadas hasta el momento son:

21 de octubre: Asunción, Paraguay.

23 de octubre: Buenos Aires, Argentina.

27 de octubre: Santiago, Chile.

28 de octubre: Lima, Perú.

30 de octubre: Quito, Ecuador.

31 de octubre: Guayaquil, Ecuador.

4 de noviembre: Bogotá, Colombia.

5 de noviembre: Cali, Colombia.

7 de noviembre: Medellín, Colombia.

9 de noviembre: Monterrey, México.

10 de noviembre: Guadalajara, México.

14 de noviembre: Ciudad de México, México.

18 de noviembre: Ciudad de Guatemala, Guatemala.

20 de noviembre: San Salvador, El Salvador.

23 de noviembre: Managua, Nicaragua.

25 de noviembre: Tegucigalpa, Honduras.

27 de noviembre: San José, Costa Rica.

28 de noviembre: Ciudad de Panamá, Panamá.

Don Omar confirmó las fechas de su gira por Latinoamérica.

Registro a la preventa digital para los conciertos de Don Omar

Por si fuera poco, la preventa de los boletos para todos los conciertos se realizará el 19 de noviembre a las 10:00 horas través de donomar.com

Para evitar saturaciones y ofrecer un acceso ordenado a los fanáticos más leales, la producción de Don Omar implementó un formulario de inscripción directa a través de su portal web.

Este registro servirá como llave de acceso prioritaria, permitiendo que las personas inscritas reciban correos electrónicos con enlaces exclusivos, fechas exactas de liberación de boletaje y posibles códigos promocionales.

Cabe recordar que el 30 de octubre, Don Omar se vio obligado a posponer tres conciertos en Estados Unidos luego de sufrir una recaída de la infección respiratoria que lo ha afectado durante las últimas semanas.

PUBLICIDAD

A través de un comunicado en redes sociales, el reguetonero puertorriqueño informó que no pudo realizar sus presentaciones en Ontario, California; Las Vegas, Nevada, y Salt Lake City, Utah, fechas que ya habían sido reprogramadas debido a sus problemas de salud.

Don Omar canceló algunas presentaciones en Estados Unidos por problemas de salud.

El intérprete de “Danza Kuduro” explicó que había retomado sus actividades durante el fin de semana con actuaciones en California y Arizona, por lo que confiaba en que su recuperación avanzaba favorablemente, sin embargo, los síntomas regresaron y su médico le indicó que debía detenerse nuevamente para evitar complicaciones.

“Lamentablemente, estoy atravesando una fuerte infección respiratoria y mi salud no ha mejorado como esperaba. Siguiendo las recomendaciones de mi médico, debo continuar en reposo”, señaló.

PUBLICIDAD

Don Omar reconoció sentirse afectado por tener que aplazar nuevamente los espectáculos, especialmente porque muchos de sus seguidores ya habían modificado sus viajes, compromisos y planes personales para asistir a las nuevas fechas.

El artista aseguró que durante la gira ha hecho todo lo posible por cumplir con sus compromisos, pero reconoció que actualmente necesita priorizar su recuperación antes de regresar a los escenarios.

Don Omar aseguró que debe priorizar su salud.

Asimismo, en sus historias de Instagram ofreció disculpas a sus seguidores por los inconvenientes y agradeció las muestras de cariño que ha recibido desde que comenzaron sus problemas respiratorios.

“Gracias por cada muestra de cariño que me han hecho llegar. Los llevo conmigo y espero poder devolverles pronto todo ese amor desde el escenario”, expresó.

PUBLICIDAD

Las fechas de los tres conciertos pospuestos se reprogramaron para una semana después.