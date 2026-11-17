El puente de 19 kilómetros permite el traslado de combustible, suministros y tropas rusas hacia la península de Crimea (2026 PLANET LABS PBC/entrega vía Reuters)

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Ucrania atacó el puente de Kerch, una infraestructura clave para el abastecimiento militar ruso y para el control de Moscú sobre Crimea, y dañó el vínculo fijo que conecta la península ocupada con Rusia.

Con 19 kilómetros de extensión, permite el tránsito por carretera y ferrocarril entre ambos territorios. Su función cobró especial importancia desde que Rusia anexó la península en 2014, una medida que Ucrania y la comunidad internacional no reconocen.

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Para Rusia, la obra ofrece una ruta directa hacia Crimea sin atravesar las zonas ocupadas del sur de Ucrania. Las conexiones terrestres de la península hacia el norte pasan por territorios expuestos a operaciones militares ucranianas. El cruce sobre el estrecho, entre los mares Negro y de Azov, funciona como el único enlace fijo que evita ese recorrido.

Por esa vía circulan suministros para ciudades crimeas como Sebastopol, Simferópol y Yalta, además de cargas destinadas a las fuerzas rusas. El puente permite trasladar combustible, material militar, equipos y personal hacia Crimea y hacia las zonas cercanas al frente de guerra en el sur de Ucrania.

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La infraestructura ocupa un lugar central en la presencia rusa en la península. Moscú inició su construcción en 2016 y terminó las obras poco más de dos años después. El proyecto costó cerca de USD 3.600 millones y fue adjudicada a una empresa de Arkady Rotenberg, empresario con vínculos personales y comerciales de larga data con Vladímir Putin.

Vladímir Putin inauguró el tramo vial de la estructura en mayo de 2018 tras una inversión de 3.600 millones de dólares (REUTERS/Stringer)

Putin inauguró la sección vial el 15 de mayo de 2018. El mandatario condujo un camión durante la ceremonia de apertura, que presentó la conexión como una obra permanente entre Rusia y Crimea. Desde entonces, el puente se convirtió en uno de los símbolos más visibles de la anexión rusa de la península.

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Ese valor logístico y político explica los ataques ucranianos contra la estructura durante la guerra. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, afirmó que la ofensiva reciente formó parte de una operación de siete etapas, preparada durante varias semanas por las Fuerzas Armadas y los servicios de seguridad del país.

Antes de la fase final, las unidades ucranianas destruyeron sistemas de defensa aérea, radares, equipos de guerra electrónica y otros objetivos rusos, según Zelensky. Luego, drones de largo alcance de fabricación nacional impactaron contra el tramo vial.

Los misiles Neptún y otros vehículos no tripulados atacaron la parte ferroviaria, mientras que los misiles Flamingo participaron en la ofensiva guiada de precisión, de acuerdo con el mandatario. Zelensky calificó la acción de “operación sin precedentes” y definió el puente como “el principal paso militar entre territorio ruso y nuestra Crimea ucraniana”.

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Ucrania alcanzó el puente de Crimea en un ataque masivo

El tránsito por carretera quedó suspendido durante varias horas el lunes. Las autoridades instaladas por Rusia en Crimea restringieron el paso y pidieron a los viajeros que consideraran cruzar el estrecho en barco. Cuatro trenes sufrieron demoras durante el cierre, mientras los servicios de emergencia se desplegaron en la zona.

La circulación ferroviaria se reanudó más tarde de forma parcial. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sostuvo que la estructura sería reparada y describió como “insignificantes” los daños del ataque del lunes.

El puente ya sufrió otros ataques desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022. En octubre de ese año, una explosión que Moscú atribuyó a un camión bomba interrumpió temporalmente el tránsito de vehículos y trenes. Putin recorrió la estructura en diciembre, después de las reparaciones.

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(Con información de AP y BBC)