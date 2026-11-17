Dos tormentas impactan el sur de California con precipitaciones vinculadas al primer río atmosférico de la temporada (REUTERS/Arafat Barbakh)

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El sur de California se prepara para dos tormentas consecutivas que elevarán el riesgo de inundaciones y corrientes de lodo en zonas quemadas.

El primer sistema, más débil, comenzó el lunes; el segundo, asociado al primer río atmosférico relevante de la temporada, se espera entre la noche del miércoles y el jueves, según informó Los Angeles Times.

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La mayor amenaza se concentrará durante el segundo temporal. El pronóstico contempla entre 2,5 y 7,6 centímetros de lluvia en buena parte de la región, con registros de 5,1 a 12,7 centímetros en laderas y estribaciones expuestas al sur y al sudoeste.

También habrá nevadas en áreas montañosas y ráfagas capaces de provocar caídas de árboles y cortes de electricidad. El primer frente dejó lluvias dispersas y acumulados por debajo de 1,3 centímetros, aunque no se descartaban chaparrones breves de mayor intensidad.

Tras un descenso de las temperaturas el martes, el sistema más fuerte avanzaría desde la Costa Central durante la tarde del miércoles y alcanzaría el sur de la región por la noche.

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El Servicio Meteorológico Nacional prevé tasas de precipitación de hasta 2,5 centímetros por hora en sectores con riesgo de inundación (REUTERS/Jill Connelly)

La intensidad de la lluvia eleva el peligro de inundaciones repentinas

Las autoridades meteorológicas advirtieron que el riesgo no depende solo del acumulado previsto, sino de la posibilidad de que gran parte del agua caiga en un período breve.

Una franja estrecha de precipitaciones intensas, con probabilidad de tormentas eléctricas, podría descargar la lluvia en apenas unas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos estimó que las tasas máximas de precipitación podrían situarse entre 1,3 y 2,5 centímetros por hora durante la segunda tormenta.

El organismo señaló al menos un 15 % de probabilidad de lluvias excesivas con capacidad de causar inundaciones; en las áreas interiores más alejadas, esa probabilidad era del 5 %.

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El climatólogo de UC Agriculture and Natural Resources, Daniel Swain, explicó que el frente frío coincidirá con una masa de humedad y aguas inusualmente cálidas frente a la costa del sur de California, tras una ola de calor marina récord.

El climatólogo Daniel Swain señala que las temperaturas en la superficie marina y el fenómeno de El Niño aportan humedad al temporal (REUTERS/Arafat Barbakh)

Ese aporte de calor y humedad podría favorecer precipitaciones de mayor intensidad durante el invierno marcado por El Niño, sostuvo el especialista.

Las zonas afectadas por incendios enfrentan riesgo de barro y escombros

Las cuencas quemadas recientemente son los sectores con mayor exposición. La lluvia intensa puede arrastrar ceniza, tierra, rocas y vegetación suelta, lo que aumenta el riesgo de corrientes de lodo y aludes de escombros. También se prevén desprendimientos de rocas, especialmente en caminos de cañones y áreas de pendiente.

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Ryan Kittell, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Oxnard, pidió a los residentes cercanos a zonas incendiadas que atiendan las indicaciones locales.

“Si vive cerca de alguna zona quemada recientemente, siga las indicaciones de las autoridades locales. Con este tipo de lluvia, sin duda hay motivos de preocupación”, afirmó en declaraciones recogidas por el diario.

El pronóstico anticipa ráfagas de entre 48 y 80 kilómetros por hora en la mayor parte de la región. En las montañas y estribaciones interiores, las ráfagas podrían situarse entre 64 y 97 kilómetros por hora. La combinación de suelos saturados y viento fuerte puede derribar árboles y afectar el suministro eléctrico.

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Las cuencas afectadas por incendios recientes presentan peligro de corrientes de lodo y aludes de escombros (REUTERS/Jill Connelly)

Long Beach y otras ciudades distribuyen bolsas de arena ante el temporal

Las ciudades de Huntington Beach, Long Beach y Seal Beach habilitaron bolsas de arena gratuitas y recomendaron a los residentes tomar medidas para proteger sus propiedades.

En Long Beach, los equipos municipales inspeccionaron bombas y drenajes, retiraron residuos de desagües pluviales y prepararon barreras y bombas móviles, indicó la portavoz Laath Martin.

El episodio llega después de una temporada marcada por fenómenos costeros y oceánicos extremos. La ola de calor marina, las mareas elevadas y los remanentes de sistemas tropicales ya habían provocado lluvias y oleaje en la costa californiana.

Las autoridades alertaron que el temporal podría coincidir con mareas vivas, una combinación que puede agravar las anegaciones en zonas bajas cercanas al mar.

La Costa Central registraba el lunes olas de entre 3 y 4,6 metros, con series puntuales de hasta 6,1 metros. El oleaje podía anegar paseos costeros y estacionamientos bajos durante la pleamar, además de generar corrientes de resaca.

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Se mantenían avisos por fuerte oleaje en las playas orientadas al oeste de los condados de Los Ángeles y Ventura, así como en las costas de Orange y San Diego.

Ciudades costeras como Long Beach distribuyen bolsas de arena y limpian desagües para proteger las zonas vulnerables (REUTERS/Daniel Cole)

La tormenta llevará nieve a las montañas y mantendrá el frío hasta el viernes

La cota de nieve podría descender a entre 1.829 y 2.286 metros. Se esperan acumulaciones más importantes por encima de 2.438 metros y nevadas ligeras desde los 1.981 metros.

En Big Bear, el jueves podrían acumularse entre 2,5 y 7,6 centímetros de nieve en áreas pobladas; Wrightwood tendría una probabilidad menor de acumulaciones apreciables.

En la Sierra Nevada, el pronóstico contemplaba entre 30 y 61 centímetros de nieve por encima de los 1.524 metros, con una probabilidad del 50 % de superar 1,8 metros en las zonas más elevadas. La región permanecía bajo vigilancia por tormenta invernal desde el miércoles hasta la mañana del viernes.

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Las temperaturas seguirían en descenso, con mínimas cercanas a 0 ℃ (32 ℉) en sectores interiores y de entre 4 y 10 ℃ (39 y 50 ℉) en la costa.

El pronóstico incluía posibles heladas en los valles de Antelope y Cuyama y en el interior del condado de San Luis Obispo. El tiempo comenzaría a secarse el viernes, aunque podrían regresar lluvias ligeras el domingo, principalmente en la Costa Central.