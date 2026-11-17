Elbridge Colby, Subsecretario de Defensa para Políticas de Estados Unidos, asiste a una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania en la sede de la OTAN en Bruselas, Bélgica, el 17 de noviembre de 2026. REUTERS/Stephanie Lecocq

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El subsecretario para Políticas del Pentágono, Elbridge Colby cuestionó este martes la eficacia de los ataques ucranianos de largo alcance contra Rusia y pidió a los aliados de Kiev que dirijan su ayuda militar a la línea del frente. Lo dijo en la sede de la OTAN en Bruselas, ante el Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, la coalición de unos 50 países que coordina el envío de armas y munición al Ejército ucraniano.

“Nuestra valoración es que dichos ataques no han sido eficaces para poner fin a la guerra, ni contribuyen a frenar los avances de Rusia en el frente”, afirmó.

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Colby citó un caso concreto. Los bombardeos contra infraestructura civil como Wildberries, la mayor empresa rusa de comercio electrónico, “probablemente hayan reforzado la determinación de la opinión pública rusa y la propia voluntad del Kremlin de intensificar el conflicto”, dijo.

El funcionario estadounidense aclaró que eso no significa que “se deba obligar a Ucrania a luchar con las manos atadas a la espalda”. Washington quiere que el apoyo occidental se dedique a sostener la línea de batalla y a los ataques de alcance medio contra las rutas de abastecimiento de Moscú.

También dejó claro quién debe pagar. Estados Unidos dará prioridad a sus necesidades en el hemisferio occidental y en el Indo-Pacífico, y Europa tendrá que garantizar la “financiación sólida” que Ucrania necesita para no quedarse sin munición.

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La respuesta europea en Bruselas

El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, da su visto bueno, acompañado por el Ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, durante una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania en la sede de la OTAN en Bruselas, Bélgica, el 17 de noviembre de 2026. REUTERS/Stephanie Lecocq

La respuesta europea llegó en la misma reunión. Boris Pistorius, ministro de Defensa alemán, consideró “bastante estúpido” objetar los ataques contra objetivos militares o de uso militar. “Deberíamos criticar y hablar de los ataques terroristas que se producen cada noche y cada día contra las infraestructuras civiles de energía, agua y calefacción de Ucrania”, dijo. El ministro británico de Defensa, Wes Streeting, afirmó que “no nos corresponde decirle a Ucrania cómo debe librar su guerra” y defendió que los ataques en profundidad han debilitado la capacidad militar rusa.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, evitó tomar partido. “Creo que todos estamos de acuerdo en que es importante inutilizar esa maquinaria bélica”, dijo.

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El ministro de Defensa ucraniano, Yevhenii Khmara, defendió la estrategia de su Gobierno en una rueda de prensa posterior. “Tenemos derecho a defendernos, tenemos derecho a tomar represalias”, declaró. Khmara explicó que el ataque contra el puente de Kerch se planificó después de que Rusia empezara en octubre una campaña sistemática de bombardeos contra los puentes del río Dniéper, por donde pasa buena parte de la logística ucraniana.

La crítica de Colby no es la primera de la Administración de Donald Trump. El 13 de septiembre, el presidente estadounidense exigió a Volodímir Zelensky que dejara de atacar refinerías e instalaciones de diésel rusas, a las que culpó de una escasez mundial de combustible; dos días antes, el precio medio del diésel en Estados Unidos había marcado un récord por encima de los seis dólares por galón (USD 6 por galón).

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La campaña contra Wildberries empezó a mediados de julio y a principios de agosto ya había destruido al menos 1.180.000 metros cuadrados de almacenes, cerca de una quinta parte de la capacidad de la empresa, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Kiev sostiene que la compañía distribuye componentes que usa el Ejército ruso. Wildberries lo niega, y su fundadora, Tatiana Kim, calificó los bombardeos de ataque terrorista.

El ataque al puente de Kerch y el récord de drones derribados

Una imagen satelital muestra una vista en primer plano del puente sobre el estrecho de Kerch —que conecta Rusia con Crimea—, el cual fue alcanzado por drones ucranianos; Crimea, 16 de noviembre de 2026. Vantor/Handout vía REUTERS

Las palabras de Colby coincidieron con el mayor ataque ucraniano contra Rusia desde 2022. Las fuerzas de Kiev golpearon el lunes el puente de Kerch, de 19 km, que une la península de Crimea con la región rusa de Krasnodar, y volvieron a atacarlo el martes. Es la tercera vez que Ucrania logra dañarlo desde el inicio de la invasión, tras los ataques de octubre de 2022 y julio de 2023. El Ministerio de Defensa ruso aseguró haber derribado 1.336 drones, la cifra más alta que ha registrado en la guerra. El jefe de la administración impuesta por Moscú en Crimea, Serguéi Aksiónov, informó de dos muertos en el distrito de Lenin, cerca del puente.

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Colby no quiso responder a la prensa sobre las restricciones al sistema satelital Starshield, de SpaceX, que según Zelensky cuestan vidas.

Zelensky intervino por videoconferencia poco antes que el funcionario estadounidense y pidió interceptores Patriot e Iris-T de los arsenales que los aliados ya tienen. “Y pido a Estados Unidos, por favor, que no retrase estas entregas”, dijo.