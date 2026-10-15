Un padre de Miami no alimentaba a sus hijos porque creía que “el gobierno estaba añadiendo sustancias a la comida”

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade arrestó a Wendy Louis en una vivienda del noreste del condado tras una verificación de bienestar. (CBS News)

Guardar

Los dos hijos de Wendy Louis, un hombre de 40 años residente en el noreste de Miami-Dade, pasaban días enteros sin recibir alimento porque su padre sostenía que el gobierno estaba “poniendo cosas en la comida”.

Obligados a beber agua directamente de la ducha y a usar un balde como inodoro, los menores permanecían encerrados en sus habitaciones sin poder salir, según un informe de arresto difundido por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO).

PUBLICIDAD

La intervención de las autoridades se produjo el martes, cuando agentes del distrito Intracoastal de la MDSO acudieron a la vivienda, ubicada en la cuadra 1000 de la calle Northeast 175th Street, para realizar una verificación de bienestar, difundió NBC South Florida.

Los menores habían logrado comunicarse con familiares para alertarlos de las condiciones en las que vivían, y fueron estos parientes quienes contactaron a las fuerzas del orden.

Los dos menores permanecían encerrados en sus habitaciones con prohibición de usar el baño y sin acceso regular a alimentos. (WPLG Local 10)

Los menores confirmaron las denuncias de sus familiares

Al entrevistar a ambos niños, los agentes corroboraron lo que los familiares habían transmitido. Ambos describieron un patrón sistemático de privación: días consecutivos sin comida, confinamiento prolongado en sus habitaciones y la prohibición de usar el baño.

PUBLICIDAD

En su lugar, disponían de un balde dentro del cuarto para hacer sus necesidades. Tampoco se les permitía ducharse con regularidad y, cuando lo hacían, aprovechaban para beber agua del grifo de la ducha porque no tenían acceso a otra fuente.

La justificación que Louis ofrecía a sus hijos para no alimentarlos era su creencia de que el gobierno introducía sustancias en los alimentos. El informe de arresto no detalla si el hombre padece algún trastorno diagnosticado ni si recibía atención médica.

Los agentes que acudieron a la vivienda observaron que los dos menores lucían “extremadamente pequeños y delgados para su edad”, con el cabello desaliñado y enmarañado. El documento policial no precisa las edades ni el sexo de los niños, según las coberturas locales.

PUBLICIDAD

Louis justificó la falta de alimento a sus hijos con la creencia de que el gobierno colocaba sustancias en la comida. (Miami-Dade Corrections)

Louis retiró a los niños de la escuela en agosto de 2025

Además de las privaciones físicas, los menores informaron a los investigadores que su padre los sacó de la escuela en agosto de 2025 y que desde entonces no recibieron ningún tipo de instrucción educativa, ni presencial ni en modalidad de educación en el hogar.

Vecinos del sector indicaron a medios locales que Louis vivía en la propiedad desde hacía aproximadamente un año. Según estos testimonios, los niños rara vez eran vistos fuera de la casa.

Sin embargo, la semana previa al arresto, un vecino notó a los menores en el exterior por primera vez en mucho tiempo y observó que el padre actuaba de forma extraña.

PUBLICIDAD

Louis se negó a hablar con los investigadores

Tras evaluar las condiciones del hogar y entrevistar a los menores, los agentes determinaron que Louis no proporcionó “el cuidado, la supervisión y los servicios necesarios” para preservar la salud física y mental de sus hijos. El hombre fue detenido y trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight.

El informe policial detalló que Louis tenía una orden judicial pendiente por violencia doméstica y agresión. (WPLG Local 10)

Louis se negó a ser entrevistado por los investigadores tras su arresto. Enfrenta dos cargos de negligencia infantil sin daño corporal grave.

Además, al momento de la detención pesaba sobre él una orden judicial pendiente por cargos de agresión y violencia doméstica, así como por resistencia a un oficial sin violencia, derivados de un incidente ocurrido en abril en Miami Gardens en el que presuntamente golpeó a un hombre sin provocación.

PUBLICIDAD

La jueza fijó la fianza en USD 5.000

El miércoles, Louis compareció ante la jueza de fianzas Mindy Glazer que estableció un monto de USD 5.000 por los dos cargos de negligencia infantil y le ordenó no tener contacto alguno con los menores. Hasta la tarde del miércoles, el hombre permanecía recluido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight.

Wendy Louis compareció mediante videoconferencia ante la jueza Mindy S. Glazer en un tribunal del condado de Miami-Dade tras ser arrestado (CBS News)

Un abogado de la Oficina del Defensor Público de Miami-Dade, asignado para representarlo, no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios. El informe policial no especificó quién asumió la custodia de los niños.