El IRS elevó a USD 25.500 el límite de aportes para los planes de jubilación 401(k) en 2027 (REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo)

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El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) elevó a USD 25.500 el límite de aportes de los trabajadores a los planes 401(k) para 2027, USD 1.000 más que el tope de USD 24.500 fijado para 2026.

En ese marco, el ajuste por costo de vida define cuánto dinero podrán diferir de su salario los empleados durante el próximo año para su jubilación.

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El nuevo límite rige desde el 1 de enero de 2027 y se aplica a las aportaciones electivas del trabajador. También alcanza a los planes 403(b), a los planes 457 gubernamentales y al Plan de Ahorro Thrift de los empleados federales.

El anuncio fue publicado por el IRS el 12 de noviembre, junto con la guía técnica de los ajustes previsionales para 2027.

El tope anual para los planes de contribución definida ascenderá a USD 75.000 durante 2027 (REUTERS/Max Whittaker/File Photo)

El aporte máximo al 401(k) será de USD 25.500 en 2027

Un trabajador menor de 50 años podrá destinar hasta USD 25.500 de su sueldo a un 401(k) durante 2027. La cifra representa un aumento interanual de USD 1.000 y responde a la actualización anual que realiza el IRS según la inflación.

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El límite se refiere a los aportes que el empleado elige realizar mediante descuentos de nómina. No equivale necesariamente al máximo total que puede recibir la cuenta, ya que las contribuciones del empleador y otros aportes están sujetos a reglas diferentes.

Para 2027, el límite general de aportes anuales a planes de contribución definida subirá de USD 72.000 a USD 75.000, aunque su aplicación depende de las características de cada plan y de la remuneración del participante.

Frank J. Bisignano, comisionado del IRS, afirmó que la actualización ofrece a contribuyentes y empleadores información para planificar sus decisiones de ahorro jubilatorio de cara al próximo año.

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Los mayores de 50 años podrán ahorrar hasta USD 34.000

Los participantes de 50 años o más en la mayoría de los 401(k), 403(b), planes 457 gubernamentales y el Plan de Ahorro Thrift podrán efectuar un aporte adicional de recuperación de USD 8.500. El importe es USD 500 superior al de 2026, que era de USD 8.000.

Los trabajadores de 50 años o más tendrán la posibilidad de aportar hasta USD 34.000 a sus fondos de retiro en 2027 (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Así, quienes integren ese grupo de edad podrán contribuir hasta USD 34.000 en 2027: los USD 25.500 del límite ordinario más los USD 8.500 adicionales.

Esta posibilidad busca permitir que las personas cercanas a la jubilación aceleren la acumulación de recursos previsionales.

La ley SECURE 2.0 estableció un aporte adicional más alto para quienes cumplan 60, 61, 62 o 63 años durante el año calendario.

En 2027, el límite especial será de USD 11.750, por lo que esos trabajadores podrán ahorrar hasta USD 37.250 en los planes alcanzados, si reúnen las condiciones aplicables.

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Además, la norma prevé que los aportes adicionales de recuperación de determinados trabajadores con salarios superiores a USD 155.000 en 2026 deban efectuarse como contribuciones Roth en 2027.

En ese caso, el dinero se aporta después de impuestos; las condiciones de retiro y el tratamiento fiscal posterior dependen de los requisitos de cada cuenta.

Las cuentas IRA mantendrán su límite anual de USD 7.500

Los asalariados con ingresos mayores a USD 155.000 deberán canalizar sus aportes de recuperación a través de cuentas Roth (REUTERS/Regis Duvignau/File Photo)

El límite anual de contribuciones a las cuentas individuales de jubilación (IRA) tradicionales y Roth se mantendrá en USD 7.500 durante 2027.

Las personas de 50 años o más conservarán la posibilidad de sumar un aporte de recuperación de USD 1.100, con lo cual podrán aportar hasta USD 8.600.

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El IRS también actualizó los rangos de ingresos que inciden en la deducibilidad de los aportes a una IRA tradicional y en la elegibilidad para una IRA Roth.

Para contribuyentes casados que presentan una declaración conjunta, el tramo de eliminación gradual de la deducción de una IRA tradicional cuando el aportante participa en un plan laboral será de USD 133.000 a USD 153.000.

En las IRA Roth, el rango de eliminación gradual para matrimonios que presentan una declaración conjunta será de USD 250.000 a USD 260.000 de ingreso bruto ajustado modificado.

Las reglas cambian según el estado civil y la cobertura de un plan de jubilación en el empleo, por lo que el límite de aporte no implica que todos los contribuyentes puedan acceder al mismo beneficio fiscal.

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Los límites y rangos informados por el IRS corresponden al año fiscal 2027. Los trabajadores podrán consultar a su empleador o administrador del plan cómo se aplicarán los nuevos topes a las deducciones de nómina y a las contribuciones de recuperación.