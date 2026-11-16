FEMA y la FCC coordinarán la prueba del Sistema de Alertas de Emergencia en emisoras de radio, televisión y servicios de cable de Estados Unidos (REUTERS/Ken Cedeno)

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Estados Unidos probará este martes su sistema nacional de alertas, con una interrupción de alrededor de un minuto en radios, televisores y servicios de cable y satélite.

Los teléfonos celulares no recibirán ninguna notificación: las Alertas Inalámbricas de Emergencia (WEA, por sus siglas en inglés) quedaron fuera de este ejercicio.

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La prueba del Sistema de Alertas de Emergencia (EAS) está prevista para el martes 17 de noviembre de 2026 a las 14.20, hora del Este, y será coordinada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

La ventana nacional de transmisión se extenderá hasta las 14.50, aunque la interrupción en cada señal debería durar cerca de un minuto.

Los teléfonos celulares no recibirán notificaciones debido a la exclusión de las Alertas Inalámbricas de Emergencia en esta evaluación (REUTERS/Hollie Adams/Illustration)

La señal interrumpirá radios, televisores y servicios de transmisión

El ensayo alcanzará a emisoras de radio y televisión, sistemas de cable, proveedores de radio y televisión satelital y servicios de video por banda ancha fija. Tras la emisión, cada medio retomará su programación habitual.

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El mensaje identificará el operativo como una prueba nacional emitida por FEMA y aclarará que no existe una emergencia ni se requiere acción del público.

La agencia difundió el texto previsto: “Esta es una prueba nacional del Sistema de Alertas de Emergencia (...) Esto es solo una prueba. No se requiere ninguna acción del público”, según FEMA.

La emisión incluirá los tonos habituales del EAS. Las estaciones podrán transmitir el aviso en inglés, español o ambos idiomas, de acuerdo con sus prácticas y las necesidades de su público. Los formatos visuales también pueden variar entre canales por las diferencias técnicas de sus equipos.

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El mensaje oficial aclarará que no existe una emergencia real y las estaciones podrán emitir el aviso en inglés, español o ambos idiomas (REUTERS/Ken Cedeno)

Los celulares no forman parte de la prueba del martes

La aclaración central para el público es que el ensayo no activará alertas en los celulares. Las WEA son los mensajes que se envían a dispositivos móviles ante fenómenos meteorológicos peligrosos, amenazas a la seguridad y otras emergencias, pero no integran la evaluación nacional de este año.

FEMA indicó que las alertas inalámbricas sí fueron incluidas en el ensayo de 2023, mientras que la convocatoria de este martes se concentra en la red del EAS, compuesta por miles de proveedores de radio, televisión, cable, satélite y banda ancha fija.

Por eso, una persona puede ver o escuchar el aviso en un medio de comunicación sin recibir nada en su teléfono, como precisa la guía oficial de FEMA.

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La prueba comenzará a las 14.20 del Este y tiene fecha alternativa

Las 14.20 de la costa Este equivalen a las 13.20 en la zona central, las 12.20 en la zona de montaña y las 11.20 en la costa del Pacífico.

Una emergencia real o un episodio meteorológico significativo podrían obligar a aplazar el operativo para evitar interferencias con comunicaciones urgentes.

En ese supuesto, FEMA y la FCC utilizarían el 3 de diciembre de 2026 como fecha de respaldo. La decisión dependerá de las condiciones que existan el día programado para el ensayo.

La ventana de transmisión se extenderá entre las 14.20 y las 14.50 hora del Este, lo que equivale a las 11.20 en la costa del Pacífico (REUTERS/Bing Guan)

El sistema se evalúa al menos una vez cada tres años

El EAS permite difundir mensajes nacionales durante una emergencia y también sirve para que autoridades estatales, locales, tribales y territoriales transmitan avisos en áreas determinadas. Su infraestructura forma parte del Sistema Integrado de Alerta y Advertencia Pública (IPAWS).

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La legislación federal exige que FEMA realice una prueba nacional de la infraestructura pública de alertas y advertencias por lo menos una vez cada tres años.

El objetivo es comprobar que los participantes puedan retransmitir un mensaje oficial y detectar fallas antes de que el mecanismo sea necesario en una situación real, de acuerdo con FEMA.

La FCC recordó, además, que los participantes deben cumplir las pautas de accesibilidad aplicables al sistema, para que el aviso pueda ser comprendido por personas con discapacidades.

El organismo habilitó canales para recibir comentarios del público sobre el ejercicio y formularios específicos para denunciar problemas de accesibilidad.