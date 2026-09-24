Estados Unidos

Los reportes de disparos activan un operativo y un cierre parcial en el Aeropuerto Internacional de Miami

Una persona fue detenida y el nivel de salidas permaneció cerrado de forma temporal; las autoridades descartaron heridos y una amenaza activa para pasajeros y trabajadores

Un operativo de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade se activó tras los reportes de disparos en el Aeropuerto Internacional de Miami (AP Foto/Wilfredo Lee, archivo)
Un operativo de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade se activó tras los reportes de disparos en el Aeropuerto Internacional de Miami (AP Foto/Wilfredo Lee, archivo)
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Los reportes de disparos en el Aeropuerto Internacional de Miami activaron este miércoles un operativo de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, que derivó en la detención de una persona y el cierre temporal de parte del nivel de salidas de la terminal.

La intervención comenzó cerca de las 4:05 p. m., cuando agentes de la dependencia acudieron al aeropuerto tras conocerse la alerta. Las autoridades pusieron bajo custodia a un individuo y desplegaron medidas de seguridad en el área mientras verificaban las circunstancias del episodio.

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CBS News informó que, de acuerdo con la información difundida por la oficina del sheriff, no había un tirador activo ni una amenaza vigente contra el público. Tampoco se comunicaron personas heridas durante el hecho.

La policía restringió el acceso al nivel de salidas

Los agentes desviaron el tránsito vehicular hacia el nivel de llegadas para mantener la circulación en la zona afectada (REUTERS)
Los agentes desviaron el tránsito vehicular hacia el nivel de llegadas para mantener la circulación en la zona afectada (REUTERS)

El procedimiento afectó la circulación en una zona puntual del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA). La vía del nivel de salidas fue cerrada de forma preventiva, al igual que el sector comprendido entre las puertas 12 y 17.

Como consecuencia, los vehículos fueron dirigidos hacia el nivel de llegadas. La medida se mantuvo mientras los agentes realizaban las diligencias para determinar qué había ocurrido y si los reportes iniciales correspondían a detonaciones dentro o en las inmediaciones de la instalación aeroportuaria.

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La Oficina de Comunicaciones del aeropuerto aseguró al medio que pasajeros y trabajadores se mantuvieron seguros durante la movilización policial. Esa comunicación buscó despejar inquietudes entre quienes se encontraban en una de las terminales con mayor movimiento de Florida.

La respuesta desplegada por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) incluyó el control del tránsito en las vías de acceso y la presencia de agentes en el nivel de salidas. Las autoridades no precisaron de inmediato qué elementos motivaron los avisos sobre disparos.

Un detenido permanece bajo investigación

Aeropuertos de Florida
La persona bajo custodia policial es de origen británico y su identidad permanece en reserva por las autoridades

Una fuente cercana a la investigación, que habló bajo condición de anonimato, afirmó a CBS News que la persona detenida sería de origen británico. Sin embargo, los investigadores no divulgaron su identidad ni informaron cuál habría sido su participación en el incidente.

La falta de detalles oficiales mantiene abiertas varias interrogantes sobre el caso. Hasta el momento, la MDSO no ha explicado si se recuperó un arma, si se efectuaron disparos confirmados ni si la detención está vinculada de manera directa con los reportes que originaron el operativo.

El dato confirmado por las autoridades fue que no existía peligro para el público al momento de su comunicado. Esa evaluación permitió que el aeropuerto avanzara hacia la normalización de los accesos restringidos, aunque la investigación continuó abierta.

El aeropuerto de Miami es una infraestructura clave para los vuelos nacionales e internacionales del sur de Florida, por lo que una interrupción en sus áreas de circulación puede repercutir en el desplazamiento de viajeros, empleados y vehículos de servicio.

Las vías reabrieron después de las 6 p. m.

Poco después de las 6 p. m., la Oficina de Comunicaciones del aeropuerto informó que los carriles del nivel de salidas habían reabierto. La dependencia aseguró que ya no había riesgo para las personas que permanecían en el lugar.

Con la reapertura, las operaciones comenzaron a recuperar su funcionamiento habitual, aunque no se detalló si la restricción produjo demoras en vuelos, cambios en los procedimientos de embarque o afectaciones adicionales dentro de la terminal.

La investigación de la MDSO seguirá siendo determinante para establecer el origen de la alerta y esclarecer el vínculo del detenido con los hechos. Las autoridades aún no habían anunciado cargos ni un cronograma para difundir información adicional sobre el caso.

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