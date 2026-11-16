El índice Nasdaq confirmó el ingreso en una fase de corrección técnica al acumular una baja superior al 10% desde su máximo histórico. (REUTERS/Brendan McDermid)

Guardar

Una ola de ventas sacudió a los mercados bursátiles de Estados Unidos este lunes, luego de que la dimisión de Jensen Huang como consejero delegado de Nvidia reavivara las dudas sobre la sostenibilidad del repunte de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial. El golpe llegó justo antes de la publicación de resultados del fabricante de chips, prevista para el martes, y de la salida a bolsa de Anthropic esta semana.

El S&P 500 cerró con una caída de 145,08 puntos, hasta los 7.416,59 enteros, en lo que fue su tercera jornada consecutiva en rojo. El Nasdaq Composite retrocedió 626,52 puntos, un 2,5%, hasta 24.509,76 unidades, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones perdió 739,38 puntos, equivalentes a un 1,4%, y se ubicó en 51.608,17 puntos.

PUBLICIDAD

El índice tecnológico acumula un descenso de más del 10% desde su máximo histórico de cierre registrado el 6 de octubre, lo que confirma que entró en una fase de corrección.

Nvidia pierde 735.000 millones de dólares en valor de mercado

Nvidia se hundió un 4,1% y volvió a ser el mayor lastre para Wall Street tras la crisis de liderazgo desatada por la salida de Huang. La compañía acumula una pérdida de 735.000 millones de dólares en valor de mercado desde que estalló el escándalo vinculado a presuntas infidelidades del directivo y a una relación con una supuesta espía china.

Jensen Huang dimitió como presidente ejecutivo de Nvidia tras acusaciones de vínculos con una presunta espía china. (REUTERS/Brendan McDermid)

Colette Kress, consejera delegada interina de Nvidia, se dirigirá a los inversores el martes, cuando la compañía presente sus resultados trimestrales. El mercado está habituado a que Nvidia no solo supere las expectativas de los analistas, sino que además proyecte ingresos futuros muy por encima de lo previsto.

PUBLICIDAD

El sector de la IA ya arrastraba críticas por una valoración excesiva de sus acciones y la sospecha de estar inflado, un diagnóstico que se agravó tras la victoria demócrata en las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, que despertó temores sobre posibles restricciones a la construcción de centros de datos dedicados a esta tecnología.

“El mercado ya estaba preocupado por este riesgo antes de lo ocurrido en Nvidia. Ahora el riesgo se ha vuelto todavía más grave”, afirmó Zhiwei Zhang, presidente y economista jefe de Pinpoint Asset Management.

Ross Mayfield, analista de estrategia de inversión de Baird, explicó que el comportamiento del mercado responde a una dinámica de rotación de carteras más que a una huida generalizada de la clase de activos. “Se trata del vaivén de este mercado entre las acciones relacionadas con la IA que atraen la demanda y esta rotación de carteras”, señaló.

PUBLICIDAD

La caída bursátil precedió a la publicación de resultados de Nvidia y al debut bursátil de Anthropic. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

“En las últimas dos semanas, ha sido algo cotidiano: algunos días los valores de IA se disparan y, al día siguiente, caen en picado”, agregó Mayfield, para quien existen indicios de que los inversores no venden presa del pánico, sino que exploran otros sectores del mercado.

Otras tecnológicas y empresas afectadas por la jornada

El resto de las compañías de semiconductores también cayó este lunes, después de haber repuntado en los días previos ante la expectativa de ganar ventaja competitiva frente a Nvidia. Broadcom retrocedió un 3,9%, en su segunda caída consecutiva por las dudas sobre el conjunto de la industria, mientras que Advanced Micro Devices cedió un 5,6%.

PUBLICIDAD

CoreWeave, compañía que adquiere chips de Nvidia para luego ofrecerlos en la nube a sus clientes, se desplomó un 6,1%. GE Vernova, dedicada a abastecer de energía a los centros de datos de IA, perdió un 4,9%.

Fuera del sector tecnológico, L3Harris Technologies cayó un 3,9% después de que funcionarios de la administración Trump sugirieran que la contratista de la Administración Federal de Aviación (FAA) podría ser responsable de la paralización nacional de vuelos registrada el viernes. La compañía informó el sábado que colabora con la FAA en la investigación.

Summit Therapeutics se hundió un 16,5% luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) indicara que no puede aprobar la solicitud de la biofarmacéutica para una terapia destinada a ciertos pacientes con cáncer de pulmón. En contraste, Tyson Foods subió un 8,7% tras reportar una ganancia trimestral superior a la esperada por los analistas, aunque con ingresos por debajo de lo previsto debido a una menor venta de carne de res respecto del año anterior.

PUBLICIDAD

Ganancias corporativas y mercado de bonos

Las turbulencias en las acciones de IA opacaron lo que ha sido otra sólida temporada de resultados para las empresas estadounidenses. Según datos de FactSet, las grandes compañías del S&P 500 están en camino de reportar ganancias por acción casi un 32% superiores a las del año anterior durante el trimestre de verano boreal.

Se trata del tercer trimestre consecutivo con un crecimiento superior al 25% para el índice, un dato relevante porque las ganancias corporativas son, junto con las tasas de interés, uno de los dos grandes factores que determinan los precios de las acciones a largo plazo.

En el mercado de bonos, los rendimientos del Tesoro retrocedieron tras el repunte de la semana pasada motivado por un dato de inflación en Estados Unidos peor al esperado. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó a 5,13%, desde 5,15% el viernes, aunque se mantiene bien por encima del mínimo de 4,80% alcanzado a principios de este mes.

PUBLICIDAD

Los rendimientos cedieron en paralelo a una caída en los precios del petróleo, lo que redujo parte de la presión alcista sobre la inflación. El barril de crudo Brent cayó un 3,5%, hasta los 92,44 dólares, en medio de la incertidumbre sobre la evolución del conflicto con Irán. En los mercados bursátiles del exterior, los índices europeos cerraron con resultados mixtos.