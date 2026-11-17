La FDA autorizó la pulsera de Encora Therapeutics para el tratamiento de adultos con temblor esencial (Imagen: Cortesía de Encora Therapeutics / MIT News)

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La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos autorizó, a comienzos de 2026, una pulsera de la empresa de neurotecnología Encora Therapeutics para ayudar a adultos con temblor esencial, un trastorno que provoca sacudidas frecuentes en las manos y puede dificultar tareas cotidianas.

Más allá del avance, el dispositivo cuenta con una historia muy particular: fue desarrollado a partir de un proyecto estudiantil del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), aplica vibraciones mecánicas en la muñeca para enviar señales al cerebro y reducir los movimientos involuntarios, informó MIT News, el portal de noticias del instituto.

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La autorización llegó en febrero, 9 años después de que un hombre con Parkinson de inicio temprano probara un prototipo ante un auditorio lleno en el MIT. Al activar la vibración, pudo dibujar una espiral con una precisión muy superior a la que tenía segundos antes.

En ensayos posteriores, una prueba de uso domiciliario durante 90 días mostró que el 78% de los pacientes informó beneficios. Con base en el conjunto de la evidencia clínica, el dispositivo obtuvo la autorización 510(k) de la FDA, un mecanismo regulatorio que certifica que el aparato es seguro y equivalente en eficacia a otros dispositivos ya aprobados en el mercado.

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De un prototipo universitario a una empresa médica

La historia comenzó en 2017, en la asignatura 2.009 del MIT, dedicada a los procesos de ingeniería de productos. Daniel Carballo, Allison Davanzo y Kyle Pina, entonces estudiantes avanzados, formaron parte del equipo que ideó una tecnología portátil para atenuar temblores mediante vibraciones.

Carballo había propuesto un aparato que transmitiera estímulos mecánicos al cerebro para aliviar los síntomas de Parkinson. La iniciativa fue elegida por 16 votos contra uno: el único voto en contra fue el suyo, porque consideraba improbable construir un dispositivo funcional en un solo semestre.

Los estudiantes Daniel Carballo, Allison Davanzo y Kyle Pina diseñaron el prototipo inicial en un curso del MIT en 2017 (Imagen: Cortesía Melanie Gonick, MIT / MIT News)

Durante gran parte del curso, el grupo quedó rezagado frente a otros proyectos. La situación cambió una semana antes de la presentación final, cuando conocieron a Michael, un renovador de viviendas cuyos temblores le impedían usar un destornillador, un taladro e incluso completar formularios.

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El equipo le acercó su prototipo —una caja de espuma con un chip Raspberry Pi y cables expuestos— para que lo probara. Cuando Michael lo utilizó, sus temblores disminuyeron de manera marcada. “Fue como si se encendiera un interruptor y sus temblores se detuvieran”, compartió Carballo.

Michael repitió la demostración en el auditorio Kresge del MIT. Tras presionar un botón de la pulsera, dijo al público: “Cuando este dispositivo está encendido, siento lo mismo que sentía antes de tener Parkinson. Es una sensación increíble, increíble”.

Las consultas de personas que querían adquirir el dispositivo para familiares con temblores llevaron, aparte del equipo, a continuar el desarrollo fuera del aula. La empresa Encora Therapeutics, fundada por los tres estudiantes, se constituyó formalmente en 2020, después de utilizar recursos de emprendimiento del MIT, entre ellos MIT Sandbox, MIT FUSE y el Servicio de Mentoría para Emprendimientos del instituto.

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La ciencia detrás de la pulsera antitemblores

La compañía realizó en 2022 su primer ensayo clínico con 20 pacientes con Parkinson, en colaboración con el sistema de salud MassGeneral Brigham. Luego orientó el desarrollo hacia el temblor esencial, al detectar que más personas viven con esa afección y que existen menos innovaciones terapéuticas que para el Parkinson.

El sistema utiliza vibraciones mecánicas en la muñeca para enviar estímulos al cerebro sin recurrir a una cirugía invasiva (Imagen: Encora Therapeutics)

Los científicos consideran que los temblores surgen de señales defectuosas en las regiones cerebrales que interpretan la información sensorial y coordinan el movimiento. En estas enfermedades, las deficiencias de neurotransmisores generan señales pulsadas que se expresan como movimientos motores involuntarios.

Algunas intervenciones actuales buscan modificar esas señales mediante cirugía: se perfora el cráneo para implantar electrodos que introducen nuevos patrones eléctricos en el cerebro. El producto de Encora apunta a las mismas zonas cerebrales sin recurrir a una operación, mediante estímulos mecánicos en la muñeca.

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La vibración estira receptores que informan al organismo sobre la posición del cuerpo en el espacio. Esos receptores se activan y envían una señal estructurada a los nervios periféricos de la muñeca, que la trasladan al sistema nervioso central y a las regiones cerebrales vinculadas con el control del movimiento.

En 2024, la empresa realizó un ensayo controlado y aleatorizado con 47 pacientes con temblor esencial. Una evaluación posterior incluyó a 59 personas que utilizaron el dispositivo en sus hogares; en ambas pruebas, más del 70% tuvo una mejora clínicamente relevante.

La mayoría de los pacientes percibe beneficios rápidos, y algunos lo usan entre 12 y 14 horas diarias. Encora busca formar una red nacional de ventas y obtener cobertura de aseguradoras mientras aumenta la producción para los pacientes que cumplan los requisitos.

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