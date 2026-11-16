La instalación de 18 lectores automatizados de matrículas en Western Avenue quedó suspendida tras el rechazo del Distrito 13 a la donación de Axon Enterprise (REUTERS/Kaylee Greenlee)

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La instalación de 18 cámaras con lectores automatizados de matrículas en Western Avenue, entre los bulevares Olympic y Santa Monica de Los Ángeles, quedó suspendida después de que el Distrito 13 rechazara una donación de la empresa Axon Enterprise para el proyecto.

La medida frenó un plan del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que apuntaba a identificar a presuntos involucrados en trata sexual y a personas que buscan contactar a menores.

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Los equipos debían operar en un tramo que atraviesa los distritos 13 y 10. Aunque el LAPD contemplaba ponerlos en funcionamiento en julio, las cámaras no llegaron a instalarse y el proyecto permanece en pausa, confirmó la agente principal Lucy Bermudez.

El Departamento de Policía de Los Ángeles proyectó los dispositivos para combatir la trata sexual antes de los Juegos Olímpicos de 2028 (REUTERS/Barbara Davidson)

El Distrito 13 rechazó la donación de Axon para instalar los lectores

La iniciativa preveía cámaras con reconocimiento de matrículas y acceso a imágenes en directo. Los lectores automatizados de matrículas, conocidos por la sigla inglesa ALPR, registran las placas de los vehículos y permiten cotejarlas con bases de datos policiales.

Según explicó Andoni Elias Nava, portavoz del concejal del Distrito 13, Hugo Soto-Martínez, Axon ofreció donar los 18 dispositivos a la comisaría Olympic del LAPD. La compañía ya suministra al departamento cámaras corporales, pistolas eléctricas y otros equipos.

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“Estamos en contra de los ALPR. No queremos verlos en nuestro distrito”, afirmó Nava, de acuerdo con Los Angeles Times. El portavoz sostuvo que, cuando el distrito conoció el alcance de la propuesta, decidió no respaldarla.

El agente principal Harry Cho había dicho en una reunión del Consejo Vecinal de Wilshire Center-Koreatown que los distritos 13 y 10 debían financiar las cámaras y que el Distrito 13 retiró su aporte.

Nava rechazó esa versión: aseguró que el distrito nunca comprometió fondos, porque los dispositivos ofrecidos por Axon iban a ser una donación íntegra para el LAPD.

Cho señaló además que no hay cámaras operadas por la ciudad en Western Avenue. Un portavoz del Distrito 10 no respondió de inmediato a una consulta del diario sobre el futuro de la iniciativa.

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Agentes del LAPD permanecen junto a una zona acordonada con cinta policial en una calle de Los Ángeles (REUTERS/Aude Guerrucci)

El LAPD vinculaba el plan con la trata sexual antes de grandes eventos deportivos

La propuesta formaba parte de la estrategia policial contra la trata de personas durante la Copa del Mundo y en vísperas de los Juegos Olímpicos de 2028.

El LAPD no difundió actualizaciones sobre el plan durante el verano, pese a que contemplaba iniciar el funcionamiento de las cámaras en julio.

El rechazo específico alcanzó a los lectores de matrículas. Nava indicó que el Distrito 13 evalúa una alternativa con cámaras convencionales, sin esa tecnología.

Esos equipos estarían a cargo de la Oficina de Alumbrado Público, y Soto-Martínez prevé presentar una propuesta ante el Concejo Municipal antes de fin de año.

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La suspensión de las 18 cámaras coincidió con otro debate sobre el uso de lectores de matrículas en la ciudad.

El 6 de octubre, el Concejo Municipal votó 10 a 4 para asumir jurisdicción sobre una autorización de la Comisión de Policía a un programa piloto de Axon para colocar esos equipos en luminarias públicas.

Más tarde, una moción para anular el programa piloto reunió nueve votos, uno menos de los 10 requeridos, informó Los Angeles Times.

Esa votación no reactivó el proyecto de Western Avenue, que continúa detenido tras la negativa del Distrito 13 a aceptar la donación.

El Concejo Municipal de Los Ángeles desestimó por un voto la anulación de un programa piloto de lectores de matrículas en luminarias públicas (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Organizaciones advierten que las cámaras pueden ampliar la vigilancia sobre trabajadoras sexuales

Defensores de las trabajadoras sexuales cuestionaron el uso de cámaras en el corredor, aun si no incorporan lectura automatizada de matrículas.

Para Jayme Kusyk, residente de Koreatown e integrante de Stop LAPD Spying Coalition, reemplazar los ALPR por dispositivos convencionales no elimina los riesgos de vigilancia y criminalización.

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“Una cámara es una cámara es una cámara. No necesita tener tecnología ALPR para seguir siendo realmente dañina”, afirmó Kusyk.

También sostuvo que una mayor presencia de vigilancia podría incrementar la criminalización de las trabajadoras sexuales y no reducir la demanda.

Durante una reunión de la Junta Asesora Comunitaria de la División Olympic, el 4 de noviembre, el agente del LAPD Dan Chavez afirmó que una operación realizada esa mañana había derivado en varios arrestos vinculados al trabajo sexual, incluida la detención de una persona sospechada de proxenetismo.

La información fue expuesta por el agente durante la reunión y no pudo ser verificada de forma independiente mediante registros públicos o reportes periodísticos disponibles. Chavez relató que una trabajadora sexual había informado a la Policía que esa persona la explotaba.

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