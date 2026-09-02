La madre de la mujer abatida en Times Square cuestionó al NYPD: "¿Por qué no la tomaron del brazo?"

La madre de Pamela Cisneros cuestionó que la Policía de Nueva York la abatiera en Times Square sin intentar reducirla físicamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La madre de la mujer abatida por la Policía de Nueva York tras un ataque con cuchillos en Times Square cuestionó que los agentes recurrieran a las armas de fuego sin antes intentar reducirla físicamente. El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) sostuvo que los uniformados intentaron persuadirla con órdenes verbales y pistolas eléctricas durante varios minutos antes de abrir fuego.

La madre de Pamela Cisneros, cuya identidad no fue difundida, cuestionó públicamente la actuación del NYPD tras la muerte de su hija el 31 de agosto en Times Square, Manhattan. En una entrevista con Fox 5 News, la mujer planteó: “Había tanta policía… ¿por qué no la tomaron del brazo?”.

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El NYPD sostuvo que los agentes dieron órdenes verbales durante varios minutos y usaron pistolas eléctricas antes de disparar en Times Square. (FOX 5)

La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, ofreció una versión diferente en una conferencia de prensa. Según Tisch, los agentes hablaron con Cisneros durante aproximadamente cuatro minutos y le ordenaron en reiteradas ocasiones que soltara las armas. La mujer se negó y les dijo a los uniformados: “No voy a soltar nada, preferiría matarlos a los dos”, según la funcionaria.

Los agentes utilizaron pistolas eléctricas, que no lograron neutralizarla. Ante el avance de Cisneros con los cuchillos en mano, dos policías dispararon.

El hermano de Cisneros describió su mejoría y la preocupación familiar en los días previos

Patrick Peralta, de 59 años, hermano de Cisneros, habló con Gothamist el 1 de septiembre de 2026 frente al edificio del barrio de Queens donde su madre y su padrastro vivían, y donde Cisneros solía pasar tiempo. Peralta declaró que nunca había visto a su hermana actuar con violencia a causa de sus dificultades de salud mental. “Nunca fue agresiva”, subrayó.

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El hermano de Pamela Cisneros dijo que nunca la había visto actuar con violencia y señaló que su salud mental había mostrado mejoría en los últimos años. (@Anxiousvids)

Según el hermano, Cisneros había atravesado años difíciles, pero en el último período su situación parecía estabilizada. “Estaba bien, en los últimos cuatro o cinco años. Recibía inyecciones”, señaló Peralta. En ese lapso, según él, su hermana vivía en un apartamento en el barrio de Woodside y trabajaba de forma intermitente con un abogado especializado en casos de inmigración. Tenía tres hijas y una maestría en Psicología.

La familia de Cisneros no tuvo noticias de ella durante la semana previa al ataque

Peralta vio por última vez a su hermana a principios de agosto, en el cumpleaños de su padrastro que ella ayudó a organizar. La semana antes del ataque, la familia se preocupó porque Cisneros no fue a las comidas ni respondió llamadas. El sábado anterior, su madre la contactó y Cisneros dijo que estaba bien, según Peralta.

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El hermano expresó que la familia no comprende qué ocurrió. “Fue como un interruptor, y no sé qué pasó en su mente”, dijo. Peralta también transmitió condolencias a las familias de las víctimas: “No sabemos cómo expresar ni cómo explicar por qué sucedió esto. Nada de lo que digamos va a devolver a esa persona. También sentimos su dolor”, sostuvo.

Al margen de lo declarado por la familia, el NYPD confirmó de forma oficial que Cisneros tenía una historia documentada de incidentes vinculados con salud mental, registrados en 2018 y 2019. La comisionada Tisch no brindó detalles adicionales sobre la naturaleza de esos episodios. El departamento también informó que Cisneros no tenía antecedentes de arrestos.

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El ataque ocurrió en 20 segundos frente a una subestación del NYPD y dejó una mujer muerta y un hombre herido

Según el NYPD y Associated Press, Cisneros sacó dos cuchillos de cocina de una bolsa de Target en el cruce de la calle 41 y la Séptima Avenida, frente a One Times Square. Atacó primero a Tak Kam, de 68 años, residente de Rhode Island, quien salía del subterráneo con su esposa; segundos más tarde, apuñaló a Erin Piacenti, de 32 años. Ambas víctimas recibieron heridas en el abdomen.

El ataque frente a una subestación del NYPD en Times Square duró 20 segundos, dejó muerta a Erin Piacenti e hirió a Tak Kam. (@Anxiousvids)

Tras el fracaso de las pistolas eléctricas, dos agentes dispararon. Cisneros fue trasladada al Hospital Bellevue, donde murió.

Piacenti también falleció en el Bellevue. Kam permaneció estable, según el NYPD. Bank of America confirmó que Piacenti era vicepresidenta de la entidad y expresó sus condolencias: “Era una compañera de equipo muy valiosa que nos hará mucha falta”, dijo el vocero John Yiannacopoulos.

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Qué se sabe de la investigación y el contexto de seguridad en Times Square

La comisionada Tisch aseguró que no había pruebas de que el ataque estuviera vinculado con el terrorismo. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, expresó condolencias a las familias afectadas y destacó la actuación de los agentes: “Sabemos que las vidas de esas familias quedaron destrozadas por lo que ocurrió hoy y los vamos a acompañar”, dijo el mandatario.

Tanto Mamdani como Tisch afirmaron que la rápida intervención policial evitó que hubiera más heridos o muertos.