Las empresas e instituciones de China expandieron la destilación de inteligencia artificial desde los laboratorios universitarios hacia la escala industrial (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Empresas e investigadores de China usan cada vez más las respuestas de los principales modelos de inteligencia artificial de Estados Unidos para entrenar sistemas propios, según una revisión de Reuters de más de 300 documentos chinos. La práctica crece mientras Washington endurece el acceso de China a chips avanzados.

La técnica se llama destilación: un modelo de IA potente, el “maestro”, genera respuestas o resuelve tareas, y con ese material se entrena uno más pequeño, el “alumno”. Reuters examinó artículos académicos, patentes, informes de empresas, ofertas de empleo y documentos del gobierno chino.

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Según la agencia, los registros muestran que la práctica salió del ámbito universitario y llegó al uso industrial. Investigadores chinos piden a modelos estadounidenses que contesten preguntas, escriban código o resuelvan problemas difíciles. Algunas empresas desarrollaron software que automatiza ese proceso, y trabajadores especializados preparan el material para entrenar modelos locales.

La destilación no es ilegal y se usa en otras partes del mundo, aclara Reuters. Tampoco copia todas las capacidades de un modelo líder ni elimina la necesidad de potencia de cómputo avanzada. Sí permite conservar algunas habilidades en sistemas más chicos y baratos de operar, lo que puede reducir la dependencia de la tecnología estadounidense.

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Ejemplos con modelos de OpenAI y Alibaba

Un artículo de noviembre de 2024 de la Universidad Jiao Tong de Shanghái describe cómo los autores eligieron unas 5.000 respuestas del modelo o1 de OpenAI, las tradujeron con GPT-4o mini y armaron 10.750 ejemplos bilingües para seguir entrenando el modelo Qwen2.5-72B de Alibaba.

Investigadores de la Universidad Jiao Tong de Shanghái emplearon respuestas de modelos de OpenAI para entrenar el sistema Qwen de Alibaba (Europa Press/Bao Dandan)

Otro trabajo de Alibaba, de abril de 2025, usó GPT-4 y GPT-4o para generar material de entrenamiento en idiomas distintos del chino, que luego se corrigió y puntuó para entrenar modelos Qwen más pequeños.

En febrero de 2026, investigadores de esa universidad y de la empresa de comida a domicilio Meituan usaron GPT-4o para generar planes de coordinación entre agentes de IA, es decir, asistentes que ejecutan tareas por su cuenta.

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Los autores del primer artículo advirtieron que depender en exceso de la destilación podría frenar la innovación original y dejar a los desarrolladores a merced de los avances de los proveedores más avanzados. La Universidad Jiao Tong, Alibaba y Meituan no respondieron a los pedidos de comentarios de Reuters.

Un exingeniero de Alibaba, que habló con la agencia bajo condición de anonimato, explicó el atractivo: una consulta costosa a un modelo estadounidense produce una respuesta que un equipo chino puede conservar y reutilizar para entrenar su sistema local.

Beijing alienta la técnica y Washington protesta

Según Reuters, los documentos oficiales chinos no ordenan destilar modelos estadounidenses, pero sí promueven la técnica. Un paquete de políticas de ocho organismos del gobierno chino, publicado en enero, apoya el entrenamiento, el ajuste y la destilación de modelos para uso industrial. Shanghái y Shenzhen también impulsan métodos que reducen la potencia de cómputo necesaria.

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Funcionarios del Departamento de Comercio de Estados Unidos advirtieron ante reguladores chinos que la recolección masiva de datos podría constituir robo de propiedad intelectual (REUTERS/Evan Vucci/File Photo)

Las condiciones de uso de OpenAI restringen usar sus resultados para desarrollar modelos competidores, con excepciones. Anthropic también prohíbe entrenar sistemas rivales sin permiso.

En julio, funcionarios del Departamento de Comercio de Estados Unidos plantearon en reuniones con reguladores chinos en Chengdú que recolectar respuestas de modelos estadounidenses podría constituir robo de propiedad intelectual, según tres personas al tanto de las conversaciones. Los funcionarios chinos defendieron la destilación como técnica estándar y dijeron estar abiertos a actuar si hubiera robo, pero no asumieron compromisos concretos, de acuerdo con un funcionario estadounidense.

Ese funcionario afirmó que Washington cree que la destilación a escala industrial es la razón principal por la que los modelos chinos achicaron la distancia con los estadounidenses. Dos personas familiarizadas con el trabajo de los desarrolladores chinos discreparon: para ellas es un factor entre varios, junto con avances de ingeniería, algoritmos, datos y diseño de modelos.

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Reuters agregó que desarrolladores chinos pidieron en los últimos meses al regulador industrial de Beijing que aclare dónde termina el uso normal de modelos extranjeros y dónde empieza la recolección organizada de sus respuestas. El Departamento de Comercio y la Administración del Ciberespacio de China no respondieron a la agencia.

Estados Unidos anunció el 16 de noviembre nuevas restricciones al acceso de China a chips de empresas como Nvidia. La cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico se celebra el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, donde se espera que se reúnan el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping.

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