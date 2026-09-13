La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos inicia una histórica reestructuración

Joshua M. Rudd, director de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (REUTERS/Jonathan Ernst)

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La Agencia de Seguridad Nacional se dispone a someterse a su reestructuración interna más extensa en al menos una década, según funcionarios actuales y anteriores informados sobre el plan emergente.

El nuevo diseño de una de las agencias de inteligencia más poderosas de Estados Unidos, anunciado la semana pasada a altos dirigentes de la NSA, es obra del general del Ejército Joshua M. Rudd, director de la NSA, dijeron estos funcionarios.

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La iniciativa de Rudd contempla la creación, en la sede de la NSA en Fort Meade, Maryland, de cinco nuevas organizaciones dentro de la agencia, dedicadas a inteligencia artificial, China, ciberseguridad, apoyo al combate o conducción de la guerra, e inteligencia global. Cada una estará dirigida por un “director de misión” recién ascendido, según exfuncionarios.

Esta nueva configuración organizativa reflejará mejor las prioridades actuales y futuras de la NSA, cree Rudd, según funcionarios actuales y anteriores. La NSA, el principal brazo de escucha global de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, se especializa en espionaje digital.

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Los jefes de misión tendrán las atribuciones “efectivas” de un subdirector de la NSA, según un exfuncionario familiarizado con el plan. Este exfuncionario, al igual que otros en este artículo, habló bajo condición de anonimato para discutir información sensible sobre la agencia, cuyas operaciones están altamente clasificadas.

La NSA no respondió a una solicitud de comentarios.

No quedó claro de inmediato si las cinco nuevas organizaciones reemplazarán divisiones existentes dentro de la NSA o se superpondrán a la estructura actual de la agencia. Se cree que la NSA emplea a más de 30.000 personas, tanto militares como civiles, y cuenta con una plantilla mayor que la CIA.

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Rudd dijo a altos funcionarios de la NSA que los jefes de los cinco nuevos centros de misión podrían ser seleccionados fuera de la agencia, lo que inquietó a personas vinculadas a la NSA, según los exfuncionarios.

“Están rogando a la gente que regrese, especialmente a los líderes”, dijo el primer exfuncionario, en referencia al personal de la NSA que se ha marchado.

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La iniciativa de Rudd contempla la creación, en la sede de la NSA en Fort Meade, Maryland, de cinco nuevas organizaciones dentro de la agencia (NSA/Handout via REUTERS)

Un segundo exfuncionario dijo que Rudd está considerando candidatos para los nuevos puestos de director de misión. No está claro si alguno ha sido elegido todavía.

La unidad de piratería informática de élite conocida como Operaciones de Acceso a Medida (TAO, por sus siglas en inglés), reconstituida en los últimos meses por Rudd, quedará bajo la jurisdicción del director de misión para inteligencia global, según un funcionario actual y otro anterior.

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La TAO recibirá un aumento significativo de presupuesto en el nuevo año fiscal federal, que comienza el 1 de octubre, dijo el segundo exfuncionario.

Fundada en 1997, la TAO se encuentra entre las partes más secretas de la NSA y se dedica a vulnerar —y en ocasiones atacar— los objetivos digitales más difíciles de alcanzar en todo el mundo. El nombre de la unidad dejó de utilizarse en 2016, y sus miembros se distribuyeron entre diferentes componentes de la NSA.

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Rudd, cuya confirmación tuvo lugar en marzo, es tanto director de la NSA como jefe del Comando Cibernético de Estados Unidos, uno de los comandos combatientes del Pentágono. En su doble función, responde tanto al secretario de Defensa Pete Hegseth como al director de Inteligencia Nacional Jay Clayton.

Antes de asumir la dirección de la NSA, la carrera militar de Rudd se centró principalmente en operaciones especiales.

La NSA, considerada en general como el brazo más grande y mejor financiado del aparato de inteligencia de Estados Unidos, se centra en la recopilación a gran escala de inteligencia de señales, incluidas comunicaciones y otra información electrónica. También gestiona y protege los sistemas de cifrado de Estados Unidos para impedir que actores extranjeros penetren comunicaciones y redes sensibles codificadas del Gobierno estadounidense.

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El calendario para la reestructuración de la NSA es agresivo. Se espera que los nuevos directores de misión presenten a Rudd sus rediseños organizativos antes de finales de mes, según un exfuncionario. Se prevé la implementación a mediados de octubre, y el objetivo de alcanzar la “capacidad operativa plena” está programado para mediados de enero de 2027, dijeron un funcionario actual y otro anterior.

Rudd “admitió que no saben cómo van a hacerlo, así que se precipitarán a tomar decisiones reversibles, por si están equivocados”, dijo el primer exfuncionario. El personal de la NSA aún no tiene claro si los nuevos directores de misión simplemente se superpondrán a la burocracia preexistente o supervisarán cambios estructurales más fundamentales dentro de Fort Meade.

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Desde que se convirtió en director de la NSA en marzo, Rudd se ha centrado en avances relacionados con la IA, según exfuncionarios. La NSA ha puesto en marcha una nueva herramienta de IA para computadoras de escritorio llamada “Ask Mary”, presuntamente denominada así por la jefa de la división que lidera los esfuerzos de integración de la agencia relacionados con la IA. La agencia ha mostrado un gran interés en trabajar con laboratorios comerciales de IA, incluso eludiendo una prohibición del Pentágono contra Anthropic para emplear el avanzado modelo Mythos de la empresa.

Rudd ha sido un visitante frecuente de la Casa Blanca, según un exfuncionario, y los asuntos relacionados con la IA han dominado sus conversaciones allí. La administración ha propuesto un enorme aumento presupuestario de varios miles de millones de dólares para inversiones en capacidad informática y de tecnologías de la información, según exfuncionarios. Aprobados por el Congreso como parte del «presupuesto negro», los niveles de financiación de la NSA son un secreto celosamente guardado.

La última gran reestructuración de la agencia, conocida como “NSA 21”, fue iniciada en 2016 bajo el entonces director Mike Rogers. Ese esfuerzo, que dividió la NSA en seis direcciones, recibió un plazo de dos años para su implementación y aún sigue sin concluir, señaló el primer exfuncionario.

© 2026, The Washington Post.