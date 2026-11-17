El 44 % de las ofertas de trabajo en Nueva York exige habilidades digitales para puestos de acceso básico (REUTERS/Jordan Tovin)

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El 44 % de las ofertas de empleo en Nueva York ya exige habilidades digitales, incluso en actividades que tradicionalmente funcionaron como puerta de entrada al mercado laboral para inmigrantes y personas con menor formación académica.

La exigencia alcanza a la construcción, el cuidado domiciliario, el comercio minorista, el transporte y las bodegas, según un estudio del Center for an Urban Future (CUF).

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La expansión de estos requisitos modifica el acceso a puestos que antes dependían principalmente de la experiencia práctica.

En 2025, los empleos de tiempo completo que pedían al menos una habilidad digital ofrecían un salario promedio de USD 110.000, frente a USD 87.900 en los avisos que no incluían esa condición.

La diferencia supera el 25 %, de acuerdo con el informe Las competencias digitales ocultas que están transformando el mercado laboral de la ciudad de Nueva York.

Los empleos con requisitos tecnológicos ofrecen un salario promedio 25 % superior al de las vacantes sin esa condición (REUTERS/Shannon Stapleton)

Construcción, comercio y transporte concentran el aumento de requisitos digitales

La investigación del CUF muestra que las ofertas que solicitaban capacidades tecnológicas crecieron 40,3 % entre 2015 y 2025, más de cuatro veces por encima del aumento general de los avisos laborales de la ciudad.

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El cambio no se limita a los empleos informáticos: las empresas piden manejar aplicaciones, registros electrónicos, programas de productividad, plataformas para organizar turnos y herramientas de análisis de datos.

El mayor alcance se observa en sectores con una amplia base de trabajadores sin títulos universitarios. En el transporte y las bodegas, la proporción de avisos con exigencias digitales pasó de 33,6 % en 2015 a 48,6 % en 2025.

En la construcción, subió de 32,5 % a 43,5 %; en la asistencia social, de 30,4 % a 41,9 %; y en el comercio minorista, de 27,9 % a 39,8 %.

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Los servicios de atención sanitaria a domicilio también incorporaron estas condiciones, con un uso creciente de aplicaciones y registros electrónicos en sus procesos de trabajo.

Los sectores de transporte, bodegas y construcción lideran el incremento de demandas digitales en la última década (REUTERS/Eduardo Munoz)

El sector emplea a una alta proporción de inmigrantes, mujeres y trabajadores hispanos cuyo máximo nivel educativo es la secundaria.

Las aplicaciones para fichar y los registros electrónicos ya son parte del trabajo

La experiencia de Fernanda Castaño, una colombiana de 47 años, ilustra la barrera que describen los datos. Tras obtener la residencia permanente a comienzos de 2026, buscó empleo como cuidadora domiciliaria en Nueva York.

Contaba con experiencia en el cuidado de enfermos y con un nivel de inglés funcional, pero no sabía utilizar las aplicaciones y los dispositivos requeridos para registrar el ingreso y la salida del personal.

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“Después de aplicar logré pasar el primer filtro, pero me quedé cuando me pidieron educación tecnológica y yo no tenía nada. Me dio mucha rabia porque perdí una oportunidad de hacer algo que amo, con un salario buenísimo, contrato con beneficios de salud y vacaciones”, relató Castaño a El Diario NY.

La compañía le ofreció formación, aunque tuvo que esperar casi cinco meses antes de ser contratada. Su hermano enfrentó una dificultad similar al intentar cambiar de empresa dentro de la construcción, donde también le solicitaron conocimientos tecnológicos básicos.

Para el CUF, esta transformación afecta puestos de los que dependen muchos residentes para ingresar a la clase media.

Las organizaciones de capacitación laboral reciben a participantes que no dominan habilidades digitales elementales, mientras los empleadores esperan que sepan operar software, sistemas de registro electrónico, aplicaciones de horarios y herramientas de datos.

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La exigencia de aplicaciones para registrar horarios y tareas crea barreras laborales para cuidadores domiciliarios e inmigrantes (REUTERS/Priyanshu Singh)

La inteligencia artificial suma requisitos nuevos en las ofertas laborales

La actualización de las demandas ocurre con rapidez. De las 1.000 competencias digitales más requeridas en la ciudad durante 2025, 14,8 % no figuraba en los avisos tres años antes y 37,3 % no existía una década atrás.

Entre las herramientas mencionadas por las empresas aparecen Power BI, Snowflake, Databricks, sistemas de flujo de datos, programas de productividad y plataformas de colaboración.

La inteligencia artificial figura entre las capacidades que más se expandieron. La IA generativa fue mencionada en 9.682 ofertas de trabajo en 2025; el conocimiento de ChatGPT, en 1.673; y la ingeniería de instrucciones, en 1.308.

Estas exigencias se suman a destrezas de uso cotidiano y no reemplazan la necesidad de capacitación básica para quienes buscan empleos de acceso amplio.

Jonathan Bowles, director ejecutivo del Center for an Urban Future, sostuvo que las competencias digitales se volvieron necesarias para encontrar trabajo en casi toda la economía de la ciudad.

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“Lo que resulta especialmente llamativo es que muchos de los puestos de trabajo que tradicionalmente han servido como puerta de entrada al mercado laboral exigen ahora competencias digitales que, posiblemente, los trabajadores no hayan tenido la oportunidad de adquirir”, afirmó.

El 80 % de los egresados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York permanece en la metrópoli para trabajar (REUTERS/Jaimi Joy)

La Alcaldía y CUNY amplían la capacitación tecnológica

Eli Dvorkin, coautor del estudio y director editorial y de políticas del CUF, pidió a la administración del alcalde Zohran Mamdani un plan renovado de equidad digital.

Propuso que la Alcaldía coordine con organizaciones de formación laboral e invierta en capacitación tecnológica y preparación para el uso de inteligencia artificial.

La administración municipal señaló que las oportunidades vinculadas a la tecnología atraviesan toda la economía neoyorquina y que busca dar a los residentes un manejo práctico de las herramientas que utilizarán en sus empleos.

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Un vocero indicó que la ciudad trabaja con centros de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) en los cinco condados para ampliar la formación.

El programa CUNY Tech Futures es la primera gran inversión municipal de acceso amplio para la capacitación en IA, según la Alcaldía.

John Jay College destina fondos de la iniciativa a formar docentes de todas sus áreas en estas herramientas, mientras City Tech enseña inteligencia artificial y análisis de datos orientados a carreras de analítica sanitaria.

La administración indicó que el 80 % de los egresados de CUNY permanece en Nueva York para desarrollar allí su trayectoria profesional.