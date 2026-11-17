Un artefacto explosivo hallado en una planta industrial de Illinois desató una operación de emergencia que mantuvo en vilo a toda una ciudad durante casi un día (Google Street View)

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El viernes por la noche, un paquete con capacidad explosiva apareció en el interior de BioUrja Renewables, una planta de etanol en Peoria, Illinois, que almacena grandes volúmenes de combustibles e insumos químicos inflamables.

La amenaza obligó a cortar un área de una milla a la redonda y a movilizar a miles de personas mientras los técnicos trabajaban para neutralizar el dispositivo.

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Lo que comenzó como una amenaza electrónica recibida por la empresa derivó en una operación de emergencia que paralizó parte del centro de Peoria durante 18 horas.

Este lunes, la alcaldesa Rita Ali confirmó que un sospechoso está bajo custodia, aunque el FBI —que lidera la investigación— no formalizó cargos ni confirmó oficialmente el arresto, según informó ABC News.

La alcaldesa de Peoria se enteró del arresto por los propios directivos de la empresa, no por las autoridades federales (25News WEEK-TV)

Cómo se desencadenó la crisis en la planta de etanol

El dispositivo fue descubierto físicamente dentro de la planta alrededor de las 2 p.m. del viernes.

Sin embargo, BioUrja Renewables ya había recibido una amenaza de bomba por vía electrónica horas antes de ese hallazgo. No fue sino hasta las 6:45 p.m. que las autoridades determinaron que el paquete constituía una amenaza creíble y activaron el protocolo de evacuación.

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El jefe de Policía de Peoria, Brad Dixon, explicó que el amplio radio de evacuación no respondía al tamaño del explosivo en sí, sino al volumen de sustancias almacenadas en el complejo. La alcaldesa Ali lo describió como un explosivo real, según declaró a WMBD-TV.

Los técnicos en explosivos neutralizaron el dispositivo a las 9:12 p.m. del mismo viernes. No se encontraron artefactos adicionales en el lugar.

El jefe de Policía de Peoria coordinó una evacuación masiva en tiempo récord ante una amenaza que llegó primero por correo electrónico (WBFF FOX45 Baltimore)

Una ciudad paralizada por casi un día entero

La policía fue de puerta en puerta para ordenar la salida de los residentes: más de 5.000 personas —entre vecinos y trabajadores— debieron abandonar sus hogares.

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Cerca de 2.000 de ellas ya estaban dentro del perímetro cuando comenzaron las instrucciones de desalojo. Se habilitaron refugios en Peoria y en East Peoria.

La evacuación tuvo un impacto directo sobre la vida cotidiana del centro de la ciudad. Un partido de hockey sobre hielo de liga menor y parte del Illinois Comic Con fueron cancelados o reprogramados. La orden de evacuación fue levantada el sábado al mediodía, luego de que los investigadores completaran el rastreo del complejo.

La búsqueda resultó especialmente compleja por las dimensiones del lugar. El complejo de BioUrja —anteriormente conocido como la planta de ADM— tiene una superficie equivalente a 44 campos y medio de fútbol americano, según estimó Dixon.

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Hockey, una convención de cómics y miles de vecinos: todo quedó suspendido mientras la policía peinaba un complejo del tamaño de 44 campos de juego (Departamento de Policía de Peoria)

Una investigación federal abierta, sin cargos confirmados

El FBI, a través de su oficina en Springfield, encabeza formalmente la investigación como agencia líder. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) participa junto a la Policía Estatal de Illinois, la Oficina del Sheriff del Condado de Peoria y la Policía de East Peoria, de acuerdo con fuentes al tanto de la situación consultadas por ABC News.

CNN fue el primer medio en informar el arresto, y citó a una fuente oficial que señaló que la investigación continúa para determinar si hubo más personas involucradas.

La misma fuente precisó que, hasta el momento, no existe ningún nexo con terrorismo de origen extranjero.

La confirmación pública del arresto llegó de forma indirecta: Ali afirmó que fueron los propios directivos de BioUrja quienes le comunicaron que había un sospechoso bajo custodia, tal como recogió ABC News.

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Dos agencias federales tomaron el control del caso mientras la policía local era apartada de las comunicaciones oficiales (REUTERS)

El FBI, por su parte, se limitó a confirmar “actividad de cumplimiento de la ley en el condado de Peoria” y señaló que, si se presentan cargos, serán publicados en el sistema federal de registros judiciales CourtLink/PACER.

La agencia federal también canceló sin explicaciones una conferencia de prensa que tenía prevista para el domingo por la mañana.

Cuando se le preguntó a Dixon si el incidente se investiga como un acto de terrorismo, el funcionario declinó responder: aseguró que no haría comentarios sobre una causa “activa y abierta”.