Un estudio de las universidades de Connecticut y California en Riverside vinculó el polvo del mar de Salton con problemas respiratorios e intestinales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El mar de Salton, el lago más grande de California, lleva décadas encogiéndose. A medida que pierde agua, la orilla queda expuesta y el viento arrastra un polvo tóxico. Según una nueva investigación de la Universidad de Connecticut (UConn), esas partículas provocan inflamación pulmonar, un tipo de asma resistente a los tratamientos comunes y alteraciones en la microbiota intestinal de las comunidades cercanas.

El estudio, realizado con ratones, identifica por primera vez el mecanismo detrás de esos efectos y los vincula con un tipo de asma que no responde a los inhaladores convencionales. Los autores, entre ellos Mia Maltz, investigadora de la UConn y primera coautora, junto a Talyssa Topacio y la coautora principal Emma Aronson, ambas de la Universidad de California en Riverside, publicaron sus hallazgos en la revista Scientific Reports.

PUBLICIDAD

El calentamiento del clima acelera la evaporación del agua y deja al descubierto orillas fangosas que liberan partículas tóxicas al viento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mar de Salton se seca y convierte su orilla en una fuente de polvo tóxico

El mar de Salton tiene un origen singular: se formó a principios del siglo XX cuando un canal de irrigación del río Colorado se desbordó y, durante décadas, funcionó como destino turístico. Con el tiempo, el desvío del agua del Colorado y la dependencia de los desagües agrícolas lo transformaron en un cuerpo de agua altamente contaminado, con salinidad en aumento y muertes masivas de peces y aves.

“Era un destino próspero para la recreación y en las últimas décadas se convirtió en un páramo desolado”, afirmó Maltz, investigadora de la UConn, en el comunicado de prensa de la universidad. “Las personas que viven cerca son aquellas que no pueden permitirse vivir en otro lugar. Se siente como una zona de sacrificio”, agregó.

PUBLICIDAD

El mar de Salton surgió a inicios del siglo XX por un desborde fluvial y derivó en un lago con alta salinidad y mortandad de fauna. (REUTERS/Joel Angel Juarez)

A medida que el calentamiento climático acelera la evaporación, la orilla fangosa del lago, que Maltz describe como parecida a las arenas movedizas, queda expuesta y genera polvo fácilmente aerosolizable.

Ese polvo, cargado de toxinas y microorganismos, es inhalado de manera permanente por quienes habitan los alrededores. Aronson señaló que también podrían existir compuestos nocivos en el aerosol marino que liberan los vientos estacionales sobre la superficie del lago.

El polvo más cercano al lago causa inflamación pulmonar y perturba el equilibrio microbiano intestinal

Para el estudio, los investigadores recolectaron muestras de polvo cerca y lejos de la orilla durante los otoños de 2020, 2021 y 2022. Cada muestra fue analizada para medir sus niveles de toxinas, materia orgánica y composición microbiana, y luego expuesta a ratones mediante una cámara ambiental diseñada por el propio equipo. Tras la exposición, los investigadores compararon los microbiomas pulmonar e intestinal de los animales.

PUBLICIDAD

El polvo más cercano a la orilla redujo la variedad microbiana en el intestino y la aumentó en el pulmón, donde también creció la abundancia de ciertos microorganismos. “El polvo recolectado cerca del mar causó respuestas inflamatorias en el pulmón y, dado que existe un eje intestino-pulmón, provocó efectos opuestos en el microbioma intestinal”, explicaron en el comunicado de prensa.

Los experimentos con ratones revelaron que el polvo de la orilla altera el equilibrio de las bacterias en los pulmones y en el intestino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Talyssa Topacio destacó la singularidad del enfoque: “Aquí mostramos primero cuánto se ve afectado el microbioma pulmonar por la exposición al polvo tóxico y, luego, cómo la diversidad del microbioma fecal también refleja de manera significativa la disbiosis sistémica”. La disbiosis es el desequilibrio en la composición de la microbiota, un estado asociado con mayor vulnerabilidad a enfermedades.

PUBLICIDAD

El asma que genera este polvo no responde a los inhaladores convencionales

El incremento de microorganismos en los pulmones de los ratones se concentró en bacterias que contienen una toxina llamada lipopolisacárido, que actúa como señal de alarma para el sistema inmune y desencadena una respuesta inflamatoria.

En los ratones expuestos, esa respuesta derivó en un tipo de asma no alérgica dominada por neutrófilos, células que indican inflamación aguda, en lugar de los eosinófilos característicos del asma alérgica. La diferencia es clínicamente importante: ese patrón no responde bien a los corticoides inhalados, el tratamiento estándar para la enfermedad.

La presencia de lipopolisacáridos en las partículas del lago desata un asma neutrofílica que no cede ante los corticoides inhalados comunes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Todo esto ocurre porque este mar contaminado está generando un tipo diferente de asma no alérgica, neutrofílica. Está provocando respuestas sistémicas, más profundas en el polvo más cercano al mar”, señaló Maltz. La investigadora también indicó que las tasas de la enfermedad en niños cercanos al lago son altas y disminuyen con la distancia, lo que refuerza el vínculo entre la exposición y el daño pulmonar.

PUBLICIDAD

Las familias reciben información para reducir la exposición en sus hogares

Dado que los tratamientos médicos disponibles para el asma no alérgica son limitados, el equipo trabaja junto a médicos y profesionales de la salud comunitaria para elaborar fichas informativas bilingües destinadas a los residentes del entorno del Mar de Salton. Esos materiales incluyen recomendaciones sobre cambios en el estilo de vida, ejercicios de respiración y uso de purificadores de aire.

“Muchos de estos hogares son prefabricados y no están protegidos contra el polvo y las inclemencias del tiempo. Muchas de estas familias son trabajadores agrícolas inmigrantes y migrantes; algunos hablan dialectos indígenas como el purépecha o únicamente español”, afirmó Maltz.

PUBLICIDAD

El equipo también analiza muestras de polvo doméstico para ver si tienen las mismas concentraciones de lipopolisacárido que el polvo del exterior. El panorama se complica además por la presencia de uno de los mayores yacimientos de litio conocidos en el fondo del lago, lo que genera presiones mineras que, según los investigadores, agravan el problema ambiental.